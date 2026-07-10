10 Luglio 2026

Home / INTERNET / Sony verso l’addio ai giochi fisici, petizione oltre 270mila firme

La notizia in sintesi

Sony sarebbe orientata a fermare i giochi fisici dal 2028, secondo indiscrezioni rilanciate online.

sarebbe orientata a fermare i giochi fisici dal 2028, secondo indiscrezioni rilanciate online. La petizione “Don’t Kill the Disc” ha superato 270mila firme, con una forte accelerazione recente.

Il nodo centrale riguarda proprietà, rivendita, prestito e conservazione dei videogiochi acquistati.

Secondo i rumor, publisher e sviluppatori non sarebbero stati consultati in anticipo da Sony.

(Riassunto generato con AI)

Sony e il nodo dei giochi fisici

Sony è al centro di nuove tensioni nel mercato videoludico dopo indiscrezioni secondo cui la società giapponese potrebbe interrompere il supporto ai giochi su disco dal 2028. Il tema riguarda l’ecosistema PlayStation e coinvolge utenti, publisher, sviluppatori e distribuzione retail. Nelle ultime ore la notizia ha guadagnato forza perché alle voci sul possibile addio al formato fisico si è sommata la protesta della community, che teme un passaggio definitivo a un modello solo digitale.

Secondo quanto riportato dalle fonti, la contestazione nasce sia dal merito della scelta sia dal metodo: l’azienda, se i rumor fossero confermati, non avrebbe aperto un confronto preventivo con chi produce e distribuisce i videogiochi. Il perché del malumore è chiaro: il disco resta per molti una garanzia di possesso, accesso nel tempo, prestito e rivendita, mentre il digitale lega l’acquisto a store, account, licenze e server.

Protesta online e impatto sul mercato

Il segnale più visibile arriva dalla petizione “Don’t Kill the Disc: Tell Sony to Keep Physical PlayStation Games” su Change.org, che ha superato quota 270mila firme. La crescita è stata rapida: in pochi giorni sono arrivate quasi 80mila nuove adesioni, segno che la questione tocca una parte ampia della base utenti PlayStation.

La mobilitazione si è estesa anche ai canali ufficiali Sony, in particolare su YouTube, dove numerosi utenti stanno usando i commenti ai video pubblicati dall’account PlayStation per criticare il possibile abbandono del supporto fisico. Al centro della protesta non c’è solo una difesa nostalgica del disco, ma una questione più strutturale: il concetto di proprietà nel mercato videoludico.

Le indiscrezioni citano anche il caso di Grand Theft Auto 6 arrivato nei negozi senza disco, elemento letto da parte dell’industria come possibile indizio di una transizione più ampia. In assenza di conferme ufficiali, il dettaglio va interpretato con cautela, ma mostra come ogni scelta distributiva di titoli di primo piano venga ormai osservata come un possibile test del mercato.

Per publisher e software house il problema sarebbe soprattutto operativo. Pianificare tirature, logistica, accordi con i rivenditori e strategie di lancio richiede mesi; un cambio di rotta senza preavviso, se fosse reale, comporterebbe costi, riorganizzazioni e attriti. È qui che emerge una frattura potenziale tra industria e piattaforma.

Una scelta che ridefinirebbe il possesso

Il punto decisivo è che il passaggio al digitale non sarebbe più un’opzione aggiuntiva, ma una direzione irreversibile. Le console senza lettore esistono già e gli acquisti online sono da anni in crescita, ma l’uscita del disco dal modello standard cambierebbe il rapporto tra consumatore e prodotto.

Per una parte dei giocatori, perdere il supporto fisico significa dipendere interamente da politiche commerciali, disponibilità degli store, condizioni di licenza e continuità dei server. Le firme raccolte non bastano da sole a fermare l’evoluzione del mercato, ma indicano che un eventuale addio ai giochi fisici da parte di Sony verrebbe percepito come una riduzione concreta del controllo sugli acquisti, non come un semplice aggiornamento tecnologico.

FAQ

Sony ha confermato l’addio ai dischi?

Sì e no: no, perché nelle fonti disponibili non risulta alcuna conferma ufficiale di Sony; al momento si parla di indiscrezioni e rumor sul 2028.

Quando potrebbe finire il formato fisico?

Sì, le indiscrezioni indicano il 2028 come l’anno in cui Sony potrebbe interrompere il supporto o la produzione dei giochi fisici.

Quante firme ha raccolto la petizione?

Sì, la petizione “Don’t Kill the Disc” ha superato 270mila firme su Change.org, con quasi 80mila nuove adesioni in tre giorni.

Perché i giocatori contestano il digitale?

Sì, perché il digitale può limitare rivendita, prestito e conservazione dei giochi, legando l’accesso a store, account, licenze e server.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Key4biz e TecnoAndroid.