Caro carburanti, il governo valuta nuovi tagli alle accise e aumento delle sigarette

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Governo pronto a valutare nuovi interventi contro il caro carburanti.

pronto a valutare nuovi interventi contro il caro carburanti. Il diesel self supera 2,18 euro al litro nella media nazionale.

Le accise mobili restano tra gli strumenti esaminati dall’esecutivo.

Tra le coperture discusse emerge anche l’ipotesi sulle sigarette.

(Riassunto generato con AI)

Carburanti, il Governo valuta un nuovo decreto

Il Governo riunito a Palazzo Chigi il 27 luglio esamina un decreto urgente sui prezzi petroliferi, dopo l’aumento dei listini di benzina e diesel legato alla crisi dei mercati internazionali. L’obiettivo dichiarato è contenere il costo dei rifornimenti, soprattutto durante il periodo delle vacanze, e riportare entrambi i carburanti sotto la soglia psicologica dei due euro al litro. Il presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, ha indicato la possibilità di ulteriori ritocchi alle accise, con misure che potrebbero riguardare l’intero mese di agosto.

Il tema centrale è il diesel, che nella rilevazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornata al 27 luglio risulta a 2,185 euro al litro in modalità self, contro 1,982 euro della benzina. Il differenziale spiega perché l’esecutivo stia valutando un intervento differenziato tra i due carburanti, senza che sia stata ancora definita una misura definitiva. Il decreto in esame riguarda anche ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, ma il capitolo carburanti resta quello più atteso da famiglie, lavoratori, trasportatori e imprese.

Accise mobili, prezzi e coperture ancora da definire

Il meccanismo delle accise mobili, richiamato da Garavaglia e chiesto dalle opposizioni, punta a utilizzare le maggiori entrate Iva prodotte dal rincaro dei carburanti per ridurre il prezzo finale alla pompa. Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti ha spiegato che è in corso una verifica, poiché per calcolare i ricavi Iva serve un arco temporale di due mesi. “Quel che si può fare ancora lo faremo, penso nei prossimi giorni”, ha affermato, invitando però alla prudenza per l’incertezza dello scenario nello stretto di Hormuz.

Tra le opzioni circolate figurano tagli da 8 a 24 centesimi al litro, ma l’effetto reale dipenderebbe sia dall’entità dello sconto sia dal suo trasferimento integrale ai consumatori. Secondo le stime riportate dal Codacons, 8 centesimi di riduzione, Iva inclusa, varrebbero 4,88 euro su un pieno; con 24 centesimi il risparmio salirebbe a 14,64 euro. L’associazione segnala che dal 3 luglio il diesel è aumentato di 30,3 centesimi al litro sulla rete ordinaria, mentre la benzina è cresciuta di 17,9 centesimi.

La pressione sul gasolio incide maggiormente perché è il prodotto più utilizzato: secondo i dati richiamati, su poco meno di 110 milioni di litri consumati quotidianamente in Italia, circa 76,8 milioni sono diesel. Il rincaro non riguarda quindi soltanto l’automobilista, ma si trasmette ai costi di autotrasporto, logistica e produzione. Per il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, un provvedimento rapido potrebbe contenere l’impatto su famiglie e imprese, purché produca effetti concreti sui listini.

Sigarette, il nodo politico delle risorse

Per finanziare il possibile taglio delle accise, fonti parlamentari e di maggioranza indicano anche un aumento delle sigarette, ipotesi sulla quale nel Governo è in corso un confronto. Il Codacons la considera una misura fiscale ingiusta, mentre il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico sollecita l’attivazione delle accise mobili. La decisione del Consiglio dei ministri chiarirà se l’intervento sarà temporaneo, quale sarà la copertura e se il ribasso arriverà effettivamente alla pompa.

Il dibattito evidenzia un punto strutturale: senza stabilità delle quotazioni internazionali, ogni riduzione fiscale può essere riassorbita da nuovi rincari. Anche il calo del Brent sotto 91 dollari al barile e del Wti sotto 84 dollari, registrato a inizio settimana, resta un elemento da monitorare.

FAQ

Quanto costa oggi il diesel self?

Sì, il prezzo medio nazionale del diesel self è di 2,185 euro al litro secondo i dati Mimit aggiornati al 27 luglio.

Quanto costa oggi la benzina self?

Sì, la benzina self registra una media nazionale di 1,982 euro al litro, in aumento rispetto a 1,968 euro del 24 luglio.

Il Governo taglierà le accise?

Sì, il taglio delle accise è tra le misure valutate dal Governo, ma importo, durata e approvazione restano affidati al Consiglio dei ministri.

Perché il diesel è al centro dell’intervento?

Sì, il diesel è il carburante più utilizzato e ha registrato l’aumento maggiore: 30,3 centesimi al litro dal 3 luglio sulla rete ordinaria.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Agenzia ANSA, Blitz quotidiano, LaPresse e QuiFinanza.