WhatsApp aggiorna i sondaggi di gruppo: scadenza, voto anonimo e @tutti

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

WhatsApp aggiorna sondaggi e strumenti per le chat di gruppo.

aggiorna sondaggi e strumenti per le chat di gruppo. Arrivano scadenze, voto anonimo e modifiche entro 15 minuti.

Il tag @tutti avvisa l’intero gruppo con limiti antiabuso.

Nuove chat parallele semplificano la gestione delle discussioni.

( Riassunto generato con AI)

WhatsApp rafforza la gestione dei gruppi

WhatsApp, piattaforma di messaggistica di Meta, ha ufficializzato il 4 agosto un aggiornamento globale dedicato alle chat di gruppo, introducendo strumenti per rendere più ordinati sondaggi, avvisi e conversazioni parallele. Le novità riguardano in particolare chi organizza attività, eventi o decisioni collettive in gruppi numerosi, dove notifiche continue e votazioni senza una chiusura definita possono creare confusione.

Il pacchetto interviene su tre aree: sondaggi con scadenza e voto anonimo, menzione @tutti per gli avvisi urgenti e creazione rapida di gruppi derivati da una chat esistente. L’obiettivo dichiarato è offrire una gestione più funzionale delle discussioni senza cambiare la composizione del gruppo di origine.

Secondo quanto riportato dalle fonti, l’aggiornamento è destinato alle versioni più recenti di WhatsApp per iOS e Android, anche se l’annuncio non dettaglia la tempistica di arrivo su ogni singolo dispositivo.

Sondaggi più controllabili e notifiche mirate

La modifica più rilevante riguarda i sondaggi. Chi li crea può impostare una scadenza precisa, oltre la quale non saranno accettati ulteriori voti, evitando che consultazioni ormai superate restino aperte nelle chat. Potrà inoltre scegliere il voto anonimo, nascondendo i nomi dei partecipanti, e correggere domanda o opzioni entro 15 minuti dalla pubblicazione.

Si tratta di limiti che finora richiedevano soluzioni manuali: un sondaggio non poteva essere programmato per la chiusura, i voti restavano associati agli utenti e un errore nel testo costringeva spesso a cancellare e ricreare la consultazione. WhatsApp aveva già aggiunto nel maggio 2023 il voto singolo, la ricerca dei sondaggi nelle chat e le notifiche sui nuovi voti.

La funzione @tutti consente invece di notificare ogni membro del gruppo anche se la conversazione è silenziata. Nei gruppi oltre 32 partecipanti, il comando è riservato agli amministratori; sotto questa soglia può essere utilizzato anche dagli altri membri. Gli utenti possono disattivare gli avvisi dalle impostazioni.

L’aggiornamento introduce infine una scorciatoia per creare una conversazione separata selezionando alcuni componenti di un gruppo già esistente. Lo strumento, indicato anche come “Crea un gruppo simile”, evita di aggiungere manualmente i contatti e consente di spostare un tema specifico fuori dal flusso principale.

Un passo verso gruppi meno dispersivi

La combinazione tra scadenze, anonimato e correzione dei sondaggi amplia l’uso della funzione anche per decisioni con tempi definiti o argomenti sensibili. Il limite imposto a @tutti nei gruppi più affollati segnala inoltre un tentativo di contenere notifiche indiscriminate e possibili abusi.

Le novità seguono altri interventi sui gruppi, fra cui cronologia dei messaggi, etichette personalizzate per i membri e promemoria degli eventi. Per Meta, che indica oltre 3 miliardi di utenti nel mondo, il lavoro sulle chat collettive diventa così una componente centrale dell’evoluzione di WhatsApp.

FAQ

Come si imposta una scadenza nei sondaggi WhatsApp?

Sì, chi crea il sondaggio può definire un termine preciso: allo scadere, WhatsApp non accetta più nuovi voti.

I voti anonimi funzionano sui vecchi sondaggi?

No, l’anonimato va selezionato durante la creazione del sondaggio e non si applica alle consultazioni già pubblicate.

Quanto tempo c’è per modificare un sondaggio?

Sì, domanda e opzioni possono essere corrette entro 15 minuti dalla pubblicazione del sondaggio nel gruppo.

Chi può usare @tutti nei gruppi WhatsApp?

Sì, nei gruppi fino a 32 partecipanti possono usarlo tutti; oltre 32 membri, il comando è disponibile soltanto agli amministratori.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: MisterGadget.Tech, incluso il contributo di Luca Viscardi, e Tom’s Hardware.