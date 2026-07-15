15 Luglio 2026

Home / INTERNET / Memorie, la domanda dell’IA spinge i prezzi: carenze fino al 2028

La notizia in sintesi

SK Hynix prevede un 2027 critico per le forniture di memorie.

prevede un 2027 critico per le forniture di memorie. Samsung e Micron confermano tensioni almeno fino al 2028.

e confermano tensioni almeno fino al 2028. L’intelligenza artificiale sposta capacità produttiva verso memorie premium.

Nuovi impianti potrebbero riequilibrare il mercato solo dal 2028.

Riassunto generato con AI

Memorie, l’IA cambia il ciclo dei prezzi

SK Hynix, tra i tre maggiori produttori mondiali di DRAM insieme a Samsung e Micron, avverte che il 2027 potrebbe essere l’anno più difficile mai registrato per le forniture di memoria. Il CEO del gruppo sudcoreano, in dichiarazioni riportate da Reuters, ritiene che la scarsità possa protrarsi oltre il 2030, perché la domanda generata dall’intelligenza artificiale continua a superare la capacità disponibile. Samsung ha già descritto il 2027 come il passaggio più critico, con un mercato teso almeno fino al 2028.

Micron considera le carenze ancora nelle fasi iniziali e stima di poter soddisfare solo il 40-50% della domanda complessiva nei prossimi anni. Il nodo riguarda server basati su GPU, che richiedono grandi quantità di memoria ad alta banda, DDR5 e NAND. Questa pressione modifica un comparto storicamente ciclico, nel quale l’aumento delle fabbriche portava normalmente a un recupero dell’offerta e a prezzi più bassi.

Capacità premium e rincari sui prodotti consumer

Nel 2025 e nel 2026, secondo il tradizionale andamento delle commodity, i prezzi di DRAM e memoria flash avrebbero dovuto diminuire con il rafforzamento dell’offerta. È avvenuto il contrario: i grandi produttori hanno indirizzato le linee verso HBM e LPDDR5X, segmenti premium richiesti dall’IA, riducendo l’attenzione per DDR5, DDR4 e LPDDR di fascia entry. SK Hynix, Samsung e Micron ne hanno tratto benefici economici, mentre la scarsità si trasferisce lungo la filiera.

I rincari incidono quindi su PC, smartphone e console, prodotti che dipendono dalle memorie di consumo. Samsung sta inoltre portando sul mercato un SSD economico privo di DRAM integrata: per contenere il prezzo, il dispositivo usa una porzione della memoria di sistema. Anche le imprese che affittano infrastrutture per addestrare o eseguire modelli di IA affrontano costi maggiori, con margini operativi già descritti come sottili.

Nuove fabbriche, ma il rischio resta ciclico

La risposta industriale richiede tempo. SK Hynix prepara un’espansione pluriennale da diversi miliardi con nuovi stabilimenti in Corea del Sud e valuta impianti negli Stati Uniti, in Giappone e nel Sud-est asiatico. A giugno il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha annunciato un piano da 576 miliardi di dollari guidato da SK Hynix e Samsung.

Micron ha previsto fino a 3 miliardi per la filiera statunitense e ulteriori investimenti a Singapore, Taiwan e Giappone. Ma permessi, acqua ultrapura e taratura dei macchinari rendono impossibile un effetto immediato: secondo IDC, non è atteso sollievo prima del 2028. Quando la capacità arriverà a regime, un rallentamento dell’IA potrebbe invece riportare il mercato verso un eccesso d’offerta e prezzi in caduta.

FAQ

Perché le memorie scarseggiano?

Sì, la scarsità è legata soprattutto alla domanda dell’intelligenza artificiale per HBM, DDR5 e NAND destinate ai server con GPU.

Quando potrebbe migliorare l’offerta?

Sì, IDC indica che un allentamento delle tensioni non è previsto prima del 2028, quando nuove capacità potrebbero entrare in produzione.

Quali prodotti risentono dei rincari?

Sì, i rincari delle memorie si propagano a PC, smartphone e console, perché questi dispositivi dipendono da DDR4, DDR5 e LPDDR consumer.

Quanto tempo serve per una fabbrica?

Sì, un nuovo impianto richiede almeno tre anni per iniziare a produrre e ulteriore tempo per raggiungere la piena capacità.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.