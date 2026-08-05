Clarity Act in bilico negli Usa, ma le fonti descrivono sviluppi diversi

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Clarity Act bloccato al Senato USA prima della pausa estiva.

bloccato al Senato USA prima della pausa estiva. I mercati previsionali stimano al 37% l’approvazione nel 2026.

Bernstein teme vendite, JPMorgan rischi per blockchain pubbliche.

teme vendite, rischi per blockchain pubbliche. Crypto Watchdog intensifica gli annunci critici a Washington.

( Riassunto generato con AI)

Clarity Act, il Senato rallenta la regolazione crypto

Il Clarity Act, il disegno di legge statunitense sulla struttura dei mercati crypto, è entrato in una fase di stallo al Senato mentre Washington si avvicina alla pausa estiva. La norma punta a definire competenze e regole per asset digitali, intermediari e finanza decentralizzata, ma negoziati politici e nodi tecnici hanno rinviato l’avanzamento atteso prima della recess.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, i mercati previsionali attribuiscono ora una probabilità del 37% all’approvazione entro il 2026, in netto calo rispetto a oltre il 70% registrato all’inizio della primavera. Il rallentamento pesa perché la legge è considerata un possibile quadro stabile per separare i ruoli della SEC e della CFTC e ridurre l’incertezza normativa per l’industria.

I nodi politici e l’allarme degli analisti

Il testo ha superato alcuni contrasti in commissione, ma restano irrisolte le norme etiche per funzionari pubblici con esposizione alle crypto, la disciplina della DeFi, i rendimenti sulle stablecoin e gli obblighi antiriciclaggio. Sul fronte etico, il confronto coinvolge anche richieste democratiche di limiti più stringenti per le attività in asset digitali dei vertici governativi, con il presidente Donald Trump al centro del dibattito politico.

CoinDesk segnala inoltre la pressione comunicativa di Crypto Watchdog, gruppo guidato dal direttore esecutivo Chapin Fay, che sta diffondendo annunci televisivi e online nell’area di Washington. La campagna collega le criptovalute a terroristi, cartelli della droga, frodi e furti, ma l’organizzazione non rende pubblici i propri finanziatori.

“È portare luce e trasparenza a un’industria da oltre 2.000 miliardi di dollari storicamente poco trasparente”, ha dichiarato Fay a CoinDesk. Il gruppo sostiene di non essere anti-crypto, pur concentrando il proprio messaggio sui rischi del settore.

Bernstein, in una nota guidata da Gautam Chhugani, ritiene che un mancato via libera legislativo possa innescare un nuovo ribasso degli asset digitali. La banca d’affari considera comunque possibile un intervento regolatorio delle agenzie attraverso Project Crypto, l’iniziativa dell’amministrazione Trump per chiarire le regole senza attendere il Congresso.

Tokenizzazione, il rischio oltre la volatilità

Per JPMorgan, gli analisti guidati da Nikolaos Panigirtzoglou vedono una conseguenza più strutturale: ritardi prolungati potrebbero spingere tokenizzazione e applicazioni blockchain verso infrastrutture finanziarie tradizionali, anziché verso reti pubbliche permissionless. In questo scenario, banche, prodotti registrati e custodi istituzionali assorbirebbero una quota maggiore del valore economico atteso dall’ecosistema crypto.

La distanza tra le due letture non riguarda l’importanza della legge, ma il rimedio. Per Bernstein le agenzie possono attenuare il vuoto normativo; per JPMorgan tale alternativa non garantisce che l’innovazione istituzionale si sviluppi sulle blockchain pubbliche. La prossima finestra parlamentare sarà quindi decisiva per capire se il quadro regolatorio arriverà dal Congresso oppure dalle autorità di vigilanza.

FAQ

Che cos’è il Clarity Act?

Sì, è una proposta USA per definire il trattamento degli asset digitali e ripartire competenze tra SEC e CFTC.

Quali temi bloccano il disegno di legge?

Sì, restano in discussione regole etiche, disciplina della DeFi, rendimenti sulle stablecoin e requisiti antiriciclaggio.

Quali sono le probabilità di approvazione nel 2026?

Sì, i mercati previsionali indicano una probabilità del 37%, dopo stime superiori al 70% all’inizio della primavera.

Perché JPMorgan teme ritardi normativi?

Sì, JPMorgan teme che la tokenizzazione migri su infrastrutture finanziarie tradizionali invece che su blockchain pubbliche.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e crypto.news.