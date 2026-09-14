14 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Pinalli amplia la skincare con sette nuovi prodotti viso

La notizia in sintesi Pinalli amplia la linea skincare a marchio proprio con sette nuove referenze.

La gamma arriva tre mesi dopo il debutto della prima proposta skincare.

I prodotti includono cinque sieri, una crema correttiva e una maschera notte.

L’azienda ha inoltre lanciato il terzo drop di acque profumate.

Pinalli amplia la propria offerta di prodotti skincare a marchio proprio con sette nuove referenze dedicate alla cura del viso. Il lancio, annunciato il 14 settembre 2026, segue di tre mesi la prima gamma skincare dell’azienda e consolida lo sviluppo della private label, avviato nel corso dell’anno anche in altre categorie.

La nuova selezione comprende cinque sieri viso, una crema correttiva per i rossori e una maschera notte. Secondo quanto comunicato dall’azienda, i sieri utilizzano ingredienti quali acido ialuronico, vitamina C, fitoceramidi, bakuchiol ed ectoina. I nuovi prodotti si affiancano all’assortimento di marchi già distribuiti da Pinalli nei suoi negozi e attraverso l’e-commerce.

Sette nuovi prodotti per la cura del viso

La seconda uscita della linea skincare introduce prodotti destinati a diverse fasi della routine quotidiana. I cinque sieri rappresentano la parte principale dell’ampliamento, mentre la crema correttiva è indicata per combinare un trattamento lenitivo con la copertura visiva dei rossori. La maschera notte è invece pensata come passaggio conclusivo della routine, con una funzione idratante e illuminante.

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“Per il secondo secondo drop skincare abbiamo deciso di inserire sette nuove referenze, pensate per arricchire l’assortimento e offrire una routine ancora più personalizzata – spiega Silvia Bergamo, Category Manager di Pinalli. La selezione include cinque sieri viso, sviluppati con attivi in trend: dalle icone dell’idratazione e dell’illuminazione come acido ialuronico e vitamina C, fino agli ingredienti più innovativi e apprezzati dal mercato, quali fitoceramidi, bakuchiol ed ectoina. Una crema correttiva, capace di unire i benefici di un trattamento lenitivo alla mimetizzazione dei rossori. E infine una maschera notte, il gesto finale idratante e illuminante ideata per completare ogni tipo di skincare routine”.

L’annuncio non specifica i prezzi, le date di disponibilità o i canali di vendita delle singole referenze. Indica però la skincare come una delle categorie sulle quali Pinalli intende sviluppare un portafoglio di prodotti proprietari, accanto all’offerta di brand terzi.

Private label e acque profumate

La nuova linea si inserisce nel progetto di private label avviato da Pinalli nel 2026. Prima dell’ingresso nello skincare, l’azienda aveva introdotto prodotti a marchio proprio nel comparto degli accessori. L’espansione nelle categorie dedicate alla bellezza e alla cura personale mira a rendere più riconoscibile l’offerta proprietaria dell’insegna.

Nei giorni precedenti al lancio skincare, Pinalli aveva presentato anche il terzo drop di acque profumate, categoria inaugurata nella primavera del 2026. I due filoni costituiscono, secondo l’azienda, le direttrici attuali dello sviluppo del marchio proprio: da un lato i prodotti per la cura del viso, dall’altro le fragranze leggere per il corpo.

Pinalli è nata nel 1984 a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. La società dichiara una rete di oltre 100 beauty store in Italia e ricavi pari a 197 milioni di euro nel 2025. Dal febbraio 2023, una quota di maggioranza è detenuta da H.I.G. Capital, che ha investito insieme alla famiglia Pinalli e al management della società.

Con il secondo lancio in tre mesi, la skincare diventa quindi una categoria stabile nel piano di sviluppo della private label dell’azienda. Il prossimo passaggio sarà misurare la continuità degli ampliamenti e il peso che i prodotti proprietari assumeranno nell’offerta complessiva.

FAQ

Quanti nuovi prodotti skincare ha lanciato Pinalli?

Sette referenze compongono il secondo drop skincare: cinque sieri viso, una crema correttiva e una maschera notte.

Quali ingredienti contengono i nuovi sieri?

Acido ialuronico, vitamina C, fitoceramidi, bakuchiol ed ectoina sono gli attivi citati nel comunicato per la nuova selezione di sieri.

Quando è arrivata la nuova gamma skincare?

Il lancio è stato annunciato il 14 settembre 2026, tre mesi dopo il debutto della prima gamma skincare Pinalli.

Quali altre categorie sviluppa la private label?

Accessori e acque profumate fanno parte dello sviluppo della private label, insieme alla nuova proposta dedicata alla skincare.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.