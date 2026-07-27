Stripe valuta l’acquisizione di OpenRouter per circa 10 miliardi di dollari

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Stripe valuta l’acquisizione di OpenRouter , secondo il Wall Street Journal.

valuta l’acquisizione di , secondo il Wall Street Journal. La startup potrebbe essere valutata vicino a 10 miliardi di dollari.

L’accordo non è definito e altri potenziali acquirenti restano possibili.

L’operazione unirebbe pagamenti e infrastruttura per modelli di intelligenza artificiale.

(Riassunto generato con AI)

Stripe valuta OpenRouter: trattativa da 10 miliardi

Stripe starebbe discutendo l’acquisizione di OpenRouter, piattaforma statunitense che consente agli sviluppatori di accedere a numerosi modelli di intelligenza artificiale attraverso un’unica interfaccia. Secondo il Wall Street Journal, nelle ultime ore le società avrebbero avviato colloqui per un’operazione con una valutazione vicina ai 10 miliardi di dollari, anche se non esistono accordi definitivi né comunicazioni ufficiali.

La possibile intesa riguarda un settore cruciale per l’economia dell’AI: la gestione tecnica e finanziaria delle richieste rivolte a modelli forniti da aziende diverse. Per Stripe, l’interesse sarebbe coerente con l’espansione nei servizi che supportano le imprese digitali; per OpenRouter, il vantaggio sarebbe l’accesso a un’infrastruttura di pagamento già utilizzata dalla startup.

Il valore esatto dell’eventuale acquisizione non è noto e le negoziazioni potrebbero ancora interrompersi. L’ipotesi di una cifra prossima ai 10 miliardi segnala tuttavia la crescente attenzione degli investitori verso i servizi che rendono più semplice l’uso commerciale dell’intelligenza artificiale.

La crescita di OpenRouter e il valore della piattaforma

Fondata nel 2023, OpenRouter opera come livello di raccordo tra sviluppatori e fornitori di modelli AI. La sua piattaforma instrada le richieste e permette di usare centinaia di modelli mediante un solo servizio, evitando agli utenti di dover gestire separatamente più integrazioni tecniche.

Nel gennaio 2026, Stripe aveva dichiarato che OpenRouter aveva superato 5 milioni di sviluppatori serviti nel mondo. Questo dato descrive la scala raggiunta dalla piattaforma, che non produce direttamente i modelli ma facilita l’accesso alle tecnologie messe a disposizione da più aziende.

La valutazione indicativa discussa nelle trattative sarebbe quasi otto volte superiore agli circa 1,3 miliardi di dollari attribuiti alla startup dopo il round concluso nel maggio 2026. Quel finanziamento, guidato da CapitalG, fondo di Alphabet, portava a 153 milioni di dollari il totale raccolto da investitori tra cui Menlo Ventures e Andreessen Horowitz.

The Information, che ha confermato separatamente l’esistenza dei colloqui, indicava per OpenRouter circa 50 milioni di dollari di ricavi annualizzati nell’aprile 2026. La cifra era cinque volte superiore a quella registrata nell’ottobre precedente, un’accelerazione commerciale che contribuisce a spiegare l’interesse attorno alla società.

La stessa testata riferiva inoltre di discussioni preliminari tra la startup e Databricks. La presenza di più interlocutori potenziali rafforza il carattere non esclusivo della fase negoziale e lascia aperta l’eventualità di offerte alternative.

La relazione tra le due società è già operativa: OpenRouter usa Stripe Invoicing per la fatturazione, Stripe Tax per gli adempimenti fiscali e Radar per la prevenzione delle frodi. L’integrazione risponde alla necessità di incassare pagamenti da sviluppatori in mercati diversi e ripartire i flussi economici legati all’uso dei modelli disponibili.

Un possibile rafforzamento nell’economia dell’AI

Un’acquisizione porterebbe sotto Stripe pagamenti, fatturazione a consumo e instradamento delle richieste verso modelli AI. La combinazione potrebbe estendere la presenza dell’azienda nell’infrastruttura economica dell’intelligenza artificiale, oltre il tradizionale ruolo nei pagamenti online.

Per OpenRouter, l’eventuale ingresso nel gruppo offrirebbe il sostegno di una piattaforma già inserita nei suoi processi finanziari. Il punto decisivo resta però la formalizzazione: al momento non risultano un prezzo confermato, un’intesa vincolante o annunci delle aziende.

La vicenda evidenzia come, accanto ai produttori di modelli, assumano rilevanza le piattaforme capaci di semplificarne distribuzione, utilizzo e monetizzazione.

FAQ

Stripe ha già acquistato OpenRouter?

Sì, al momento no: le società discutono una possibile acquisizione, ma non risulta alcun accordo definitivo o annuncio ufficiale.

Quanto varrebbe OpenRouter nella trattativa?

Sì, la valutazione indicativa riportata è vicina a 10 miliardi di dollari, ma il prezzo esatto non è noto.

Che cosa fa la piattaforma OpenRouter?

Sì, offre un’interfaccia unica per accedere a centinaia di modelli AI e gestisce l’instradamento delle richieste degli sviluppatori.

Quali ricavi annualizzati aveva OpenRouter?

Sì, The Information indicava circa 50 milioni di dollari di ricavi annualizzati nell’aprile 2026.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.