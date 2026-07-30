Microsoft prepara una super app Copilot per utenti e aziende

30 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Microsoft prepara una super app che riunisce le funzioni di Copilot.

prepara una super app che riunisce le funzioni di Copilot. Satya Nadella conferma un lancio previsto entro quest’anno.

conferma un lancio previsto entro quest’anno. La piattaforma integrerà chat, programmazione e strumenti agentici.

Il progetto punta a utenti consumer e imprese.

( Riassunto generato con AI)

Microsoft riunisce Copilot in un’unica app

Microsoft sta sviluppando una super app basata su Copilot, destinata a combinare chat, assistenza alla programmazione e capacità agentiche in un solo ambiente. La conferma è arrivata nelle ultime ore da Satya Nadella, amministratore delegato del gruppo, durante una conference call sui risultati finanziari. L’app, il cui lancio è previsto entro quest’anno, sarà rivolta sia al pubblico consumer sia alle organizzazioni commerciali, con l’obiettivo dichiarato di riunire esperienze oggi distribuite tra diversi prodotti.

Il progetto si inserisce nella strategia con cui Microsoft sta trasformando Copilot da chatbot conversazionale a piattaforma più ampia per il lavoro e l’automazione. Nadella ha indicato una traiettoria che passa dalla chat a Cowork e agli Autopilots, segnalando una progressiva integrazione tra assistenza, creazione di codice e attività affidate agli agenti software.

Chat, codice e agenti nello stesso ambiente

Durante la call, Satya Nadella ha spiegato che le esperienze Copilot verranno accorpate, includendo anche quelle legate al codice. Il manager ha dichiarato: “Copilot is evolving rapidly from chat to Cowork to Autopilots”. Ha poi aggiunto che nel trimestre l’azienda sta portando tali funzioni, compreso il coding, dentro una sola super app, definendo l’iniziativa un passo rilevante e anticipando ulteriori dettagli.

La conferma segue indiscrezioni pubblicate mesi fa da Fortune, secondo cui Microsoft stava lavorando a un prodotto capace di fondere il chatbot Copilot, l’assistente per sviluppatori GitHub Copilot, Copilot Cowork e il sistema agentico Autopilot. La convergenza di questi strumenti suggerisce un tentativo di semplificare l’accesso alle funzioni di intelligenza artificiale, evitando che utenti e aziende debbano passare tra interfacce separate.

Nel quadro competitivo, anche OpenAI ha recentemente presentato ChatGPT Work, applicazione che unisce ChatGPT e Codex, il proprio strumento di AI per la programmazione. L’annuncio di Microsoft evidenzia quindi come l’integrazione fra conversazione, codice e flussi operativi sia diventata un terreno centrale per le piattaforme di intelligenza artificiale.

Il peso dell’AI nella strategia Microsoft

Il progetto arriva mentre i risultati finanziari confermano il peso crescente delle attività legate all’AI e al cloud per Microsoft. Nel trimestre considerato, i ricavi del gruppo sono saliti a 90 miliardi di dollari, sostenuti proprio da questi due comparti. La futura super app potrebbe rappresentare il livello applicativo di una strategia che punta a rendere l’intelligenza artificiale più presente nei prodotti usati quotidianamente da privati e imprese.

Restano da chiarire caratteristiche operative, disponibilità e modalità con cui le singole esperienze saranno presentate agli utenti. Nadella ha indicato che ulteriori informazioni saranno condivise prossimamente, mentre la tempistica comunicata fissa il lancio entro l’anno.

FAQ

Che cos’è la super app di Microsoft?

Sì, sarà un’unica applicazione che riunirà chat Copilot, strumenti di coding e capacità agentiche per utenti consumer e commerciali.

Quando arriverà la nuova app Copilot?

Sì, Satya Nadella ha indicato che il lancio della super app è previsto entro quest’anno.

Quali strumenti Copilot saranno integrati?

Sì, il progetto dovrebbe combinare Copilot, GitHub Copilot, Copilot Cowork e il sistema agentico Autopilot, secondo quanto riportato da Fortune.

Perché Microsoft punta sull’integrazione AI?

Sì, l’integrazione accompagna la crescita delle attività AI e cloud, che hanno contribuito ai 90 miliardi di dollari di ricavi trimestrali.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Verge.