Meta AI arriva su CarPlay, ma il supporto è ancora limitato

1 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Meta AI aggiunge il supporto a Apple CarPlay su iPhone.

aggiunge il supporto a su iPhone. La disponibilità risulta limitata e dipende dall’abilitazione del singolo account.

Con Meta AI , i chatbot compatibili diventano quattro.

, i chatbot compatibili diventano quattro. La nuova Siri per CarPlay è attesa con iOS 27.

Meta AI arriva su CarPlay, ma non per tutti

Meta AI ha aggiunto il supporto ad Apple CarPlay nell’app per iPhone, ampliando la presenza degli assistenti conversazionali basati sull’intelligenza artificiale nell’abitacolo. La novità riguarda gli utenti iPhone che usano il sistema di Apple per collegare le applicazioni del telefono al display dell’auto e consente a Meta di affiancarsi a ChatGPT, Perplexity e Grok tra i chatbot già disponibili su CarPlay.

Il rilascio, tuttavia, non appare esteso a tutti gli account. Aprendo l’app su CarPlay, molti utenti visualizzano il messaggio “Meta AI experience is not supported yet for your account”, indicazione che fa ritenere la funzione ancora soggetta a una distribuzione limitata. Il supporto non sembra inoltre attivarsi automaticamente neppure passando a un account a pagamento.

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L’integrazione si inserisce dopo l’introduzione, con iOS 26.4, del supporto ufficiale alle app di conversazione su CarPlay. Il motivo della crescente presenza di chatbot esterni è quindi tecnico e di piattaforma: Apple ha aperto CarPlay a questa categoria di applicazioni, mentre la versione rinnovata di Siri non è ancora disponibile nel sistema per auto.

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Il rollout limitato e il quadro dei chatbot

L’arrivo di Meta AI porta a quattro il numero degli assistenti AI di terze parti indicati come disponibili su CarPlay: ChatGPT, Perplexity, Grok e, appunto, l’assistente di Meta. Il dato non equivale però a una disponibilità uniforme, perché il messaggio mostrato nell’app segnala che l’accesso può dipendere dall’account utilizzato. Chi aggiorna l’app potrebbe quindi non trovare subito la funzione attiva.

La distinzione è rilevante anche per evitare aspettative errate. L’aggiornamento dell’app è un passaggio necessario per verificare l’eventuale compatibilità, ma non costituisce una garanzia di abilitazione. La fonte segnala inoltre che neppure l’uso di un profilo a pagamento sembra sbloccare l’esperienza Meta AI su CarPlay, elemento che rafforza l’ipotesi di un test circoscritto.

Con iOS 26.4, Apple ha introdotto il supporto ufficiale per le app conversazionali, creando il perimetro nel quale questi servizi possono essere usati attraverso CarPlay. Il sistema, come Android Auto, trasferisce nell’auto alcune app già presenti sullo smartphone; tra queste rientrano ora anche chatbot AI sempre più diffusi. La disponibilità dell’app sul telefono, però, non coincide necessariamente con la sua piena utilizzabilità sul display dell’auto.

La sequenza dei rilasci mostra una distanza tra l’apertura della piattaforma e l’evoluzione dell’assistente proprietario. La nuova Siri, presentata da Apple come un avanzamento del proprio assistente, è indicata per CarPlay soltanto con iOS 27. La versione del sistema è descritta come ancora in beta e attesa per settembre, con tempi più lunghi previsti in Europa.

Nel frattempo, gli utenti che cercano un assistente AI in auto dispongono di alternative di terze parti, pur entro i limiti segnalati per ciascun servizio. Per Meta AI, il limite più concreto è l’abilitazione selettiva: l’app può essere aggiornata e installata, ma l’account potrebbe ricevere un avviso di mancato supporto. Non emergono dalla fonte criteri pubblici per stabilire quali profili siano inclusi nella distribuzione.

La conseguenza per Apple e per gli utenti europei

La disponibilità di quattro chatbot di terze parti prima della nuova Siri modifica l’ordine con cui gli assistenti AI arrivano su CarPlay. Apple mantiene il controllo della piattaforma e ha abilitato le app conversazionali con iOS 26.4, ma gli utenti possono incontrare prima servizi esterni rispetto all’assistente aggiornato della stessa azienda.

Per il pubblico europeo, l’attesa indicata per la nuova Siri è più lunga rispetto alla finestra prevista con iOS 27. Questo rende ancora più centrale il comportamento delle app terze: l’effettiva esperienza a bordo dipenderà sia dalla compatibilità CarPlay sia dalla disponibilità concreta dell’account. Nel caso di Meta AI, il rollout limitato impedisce per ora di considerare il supporto una funzione generalizzata.

La conseguenza pratica è lineare: aggiornare l’app permette soltanto di controllare se il proprio profilo è incluso. L’avviso di mancato supporto non viene presentato come un errore risolvibile con un abbonamento, bensì come il segnale di una funzione non ancora abilitata per quell’account.

FAQ

Meta AI funziona già su Apple CarPlay?

Meta AI dispone del supporto CarPlay nell’app per iPhone, ma molti account ricevono un messaggio che segnala la funzione non ancora supportata.

Quale messaggio appare agli account esclusi?

La schermata riporta “Meta AI experience is not supported yet for your account”, formula che indica una distribuzione non estesa a tutti i profili.

Un account a pagamento sblocca Meta AI?

Il passaggio a un account a pagamento non sembra abilitare il supporto su CarPlay, secondo le informazioni disponibili nella fonte.

Quali chatbot sono disponibili su CarPlay?

ChatGPT, Perplexity, Grok e Meta AI sono i quattro chatbot di terze parti indicati come disponibili per il sistema CarPlay.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato le informazioni con analisi accurata e supervisione umana, confrontando fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.