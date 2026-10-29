29 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Casio presenta CMK-100, l’orologio automatico con cassa in titanio

La notizia in sintesi Casio presenta il CMK-100, un orologio con movimento automatico di produzione giapponese.

La cassa è in titanio, con finitura satinata effetto hairline anche sulla lunetta.

Quadrante opaco e indici in rilievo con vernice luminescente sono pensati per facilitare la lettura.

Vendite dal 12 novembre nel negozio G-SHOCK Milano, sul sito Casio e presso i rivenditori autorizzati.

Casio ha presentato il 29 ottobre 2026 il CMK-100, un orologio automatico con cassa in titanio e impermeabilità fino a 10 bar. L’arrivo nei punti vendita è previsto per il 12 novembre. Il modello impiega un movimento di produzione giapponese e punta su due aspetti dell’utilizzo quotidiano: contenere il peso al polso e rendere agevole la lettura dell’ora. A questo scopo abbina una struttura leggera a un quadrante opaco e a indici trattati con vernice luminescente.

L’azienda collega lo sviluppo del CMK-100 alla crescente domanda di orologi meccanici. La destinazione indicata comprende sia gli impegni professionali sia il tempo libero, con caratteristiche pensate per accompagnare un uso prolungato. Il progetto mette quindi insieme la scelta del movimento automatico e l’attenzione agli elementi esterni dell’orologio, dalla cassa alla superficie del quadrante. Sono questi ultimi, in particolare, a definire le soluzioni adottate per il comfort e la visibilità.

Cassa in titanio e finiture satinate

Per la cassa Casio ha scelto il titanio, facendo della leggerezza uno degli elementi centrali del nuovo modello. L’obiettivo dichiarato è limitare il peso durante le ore in cui l’orologio viene indossato, anche senza interruzioni. La lavorazione delle superfici riguarda tanto la cassa quanto la lunetta: entrambe hanno una finitura satinata effetto hairline. Il trattamento accomuna così i due elementi esterni, mentre per il quadrante è stata adottata una superficie opaca.

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L’impermeabilità dichiarata arriva a 10 bar. Casio associa questa caratteristica all’impiego quotidiano e alle attività all’aperto, due degli ambiti ai quali è destinato il CMK-100. La resistenza all’acqua affianca dunque la costruzione leggera nella definizione dell’uso previsto per il modello. Il movimento automatico di produzione giapponese completa una configurazione nella quale le caratteristiche meccaniche sono accompagnate da accorgimenti dedicati alla praticità al polso.

Come è stata impostata la leggibilità

La riduzione dei riflessi è affidata al quadrante opaco. La scelta riguarda un aspetto concreto della consultazione dell’orologio: rendere meno interferente la luce sulla superficie dalla quale si legge l’ora. Gli indici sono invece in rilievo e ricevono più strati di vernice luminescente. Secondo Casio, il contrasto così ottenuto con il fondo del quadrante favorisce la lettura nelle diverse condizioni di illuminazione, mentre il trattamento luminescente è destinato alla visibilità al buio.

Quadrante e indici rispondono quindi allo stesso obiettivo attraverso caratteristiche distinte: il primo interviene sui riflessi, i secondi sul contrasto e sulla visibilità con poca luce. La facilità di lettura viene presentata dall’azienda come una delle ragioni progettuali del CMK-100, insieme alla leggerezza. Sono finalità riferite all’esperienza d’uso, non soltanto all’aspetto dell’orologio, e ricorrono nella scelta dei materiali e delle finiture.

Casio inserisce il lancio nella propria missione aziendale: “Attraverso la capacità di suscitare meraviglia, regalare nuove emozioni e momenti di gioia, una persona alla volta”. Nel delineare i propri programmi, l’azienda richiama lo sviluppo di orologi con funzioni e design diversificati, accanto alla funzione di misurazione del tempo.

Per il CMK-100 il prossimo passaggio è la commercializzazione. Dal 12 novembre sarà acquistabile nel negozio G-SHOCK Milano, sul sito Casio e attraverso la rete dei rivenditori autorizzati.