New York sospende per un anno i permessi per i grandi data center

15 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

New York sospende per un anno i nuovi grandi data center oltre 50 megawatt.

sospende per un anno i nuovi grandi data center oltre 50 megawatt. L’ordine di Kathy Hochul ferma le revisioni ambientali statali.

ferma le revisioni ambientali statali. Lo Stato definirà nuove regole su energia, acqua, ambiente e autorizzazioni.

Restano centrali costi delle bollette, pianificazione locale e incentivi fiscali.

(Riassunto generato con AI)

New York ferma i grandi data center AI

Kathy Hochul, governatrice dello Stato di New York, ha disposto martedì una pausa fino a un anno per le nuove procedure statali relative ai data center “hyperscale”, con capacità elettrica superiore a 50 megawatt. L’ordine esecutivo, annunciato a New York City, interviene sui grandi impianti che sostengono anche i prodotti di intelligenza artificiale, mentre crescono le preoccupazioni per domanda energetica, acqua, impatto ambientale e bollette.

La sospensione riguarda le revisioni ambientali statali e punta a dare tempo al Dipartimento dei servizi pubblici di valutare gli effetti complessivi del settore. Per Hochul, l’obiettivo è costruire “il quadro più forte possibile per proteggere le nostre comunità”.

La governatrice ha sostenuto che lo sviluppo dei data center può aumentare le tariffe, consumare risorse naturali e creare incertezza per i residenti. Ha però ribadito la volontà dello Stato di mantenere un ruolo nell’innovazione e nell’uso dell’AI.

Regole ambientali, energia e poteri locali

Durante l’anno di pausa, il Dipartimento dei servizi pubblici dovrà elaborare una dichiarazione d’impatto ambientale generale e un iter autorizzativo per le questioni più complesse poste dai data center. I nuovi standard dovranno considerare domanda di elettricità, uso dell’acqua, consumo di suolo, rumore e possibili rischi per la rete.

Hochul valuta inoltre di eliminare gli incentivi fiscali per i data center e di richiedere agli impianti hyperscale di pagare di più l’energia o di procurarsela direttamente. La finalità dichiarata è contenere il rischio di rincari per gli utenti dello Stato.

Il provvedimento non modifica l’autonomia urbanistica: secondo la governatrice, i data center dovrebbero sorgere soltanto dove le comunità li vogliono e non potranno essere esentati dalla zonizzazione locale. Le amministrazioni interessate dovranno quindi restare un passaggio decisivo anche dopo la definizione delle regole statali.

L’ordine è meno esteso del Responsible Data Center Development Act approvato dal Parlamento statale, ancora in esame presso la governatrice: quel testo fissava la soglia a 20 megawatt e includeva misure su lavoro, efficienza energetica e trasparenza. La senatrice democratica Kristin Gonzalez, promotrice della legge, ha accolto l’iniziativa, mentre Alex Beauchamp di Food and Water Watch l’ha definita un passo avanti rilevante.

La scelta riflette una pressione nazionale trasversale: in vari Stati sono emerse proposte di moratoria. Nel Maine, la governatrice Janet Mills ha posto il veto a una misura simile; Bernie Sanders, Nancy Mace e Ron DeSantis figurano tra gli esponenti che hanno sostenuto o promosso interventi sul tema.

Un precedente nazionale con effetti ancora aperti

New York viene indicata come il primo Stato Usa ad adottare una pausa statale sui nuovi grandi data center. La misura non equivale a un divieto definitivo: al termine della revisione, lo Stato prevede di riesaminare e revocare la moratoria una volta definite le politiche necessarie.

Il punto decisivo sarà il bilanciamento fra infrastrutture digitali e benefici concreti per i territori ospitanti. Hochul ha affermato che, quanto più grande è il data center, tanto maggiori dovrebbero essere gli investimenti attesi dalle comunità.

FAQ

Quali data center sono coinvolti?

Sì, sono coinvolti i nuovi impianti hyperscale con capacità elettrica superiore a 50 megawatt sottoposti alle procedure statali previste dall’ordine esecutivo.

Quanto dura la sospensione di New York?

Sì, la pausa può durare fino a un anno, periodo nel quale lo Stato elaborerà standard e procedure ambientali specifiche.

La moratoria vieta tutti i data center?

No, riguarda le grandi strutture oltre 50 megawatt e sospende le revisioni ambientali statali, non tutte le possibili iniziative del settore.

Che cosa accadrà alle bollette energetiche?

Sì, lo Stato sta valutando obblighi affinché gli hyperscale paghino di più l’energia o la forniscano direttamente, per limitare rincari ai residenti.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Guardian e WIRED.