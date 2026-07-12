12 Luglio 2026

Home / APPLE / Apple, Cook verso l’addio da CEO e Ternus indicato alla guida

La notizia in sintesi

Tim Cook dovrebbe lasciare l’incarico di CEO di Apple il primo settembre.

dovrebbe lasciare l’incarico di CEO di il primo settembre. John Ternus è indicato come successore alla guida operativa dell’azienda.

è indicato come successore alla guida operativa dell’azienda. Un incontro con Roberta Metsola segnala continuità nella fase di passaggio.

segnala continuità nella fase di passaggio. Cook resterebbe presidente, concentrandosi sui rapporti istituzionali e geopolitici.

(Riassunto generato con AI)

Apple prepara la successione tra Cook e Ternus

Apple si avvicina al passaggio di consegne tra Tim Cook e John Ternus: secondo quanto riportato, Cook lascerà ufficialmente la carica di amministratore delegato il primo settembre e Ternus assumerà la guida dell’azienda di Cupertino. La transizione, tuttavia, sembrerebbe già visibile negli incontri pubblici e nelle relazioni con le istituzioni.

Nelle ultime settimane, all’Apple Park, Cook e Ternus hanno ricevuto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La visita si è svolta nel contesto del confronto tra Apple e Unione Europea sulle regole tecnologiche e sull’intelligenza artificiale.

La presenza congiunta dei due manager accanto a Metsola offre un segnale concreto: la successione non viene presentata come una discontinuità, ma come un percorso graduale. Per Apple, alle prese con pressioni normative e geopolitiche, la stabilità del vertice resta un fattore rilevante.

L’incontro con Metsola e il messaggio di continuità

È stata la stessa Roberta Metsola a raccontare la visita pubblicando su X una fotografia con Tim Cook e John Ternus. Nello scatto i due dirigenti indossano un abbigliamento simile, un dettaglio che è stato interpretato come rappresentazione visiva della continuità interna di Apple.

Al di là della lettura sull’immagine, il significato dell’incontro appare soprattutto istituzionale. Il confronto ha riguardato il futuro della tecnologia, il quadro normativo europeo e l’intelligenza artificiale, temi che incidono direttamente sull’attività delle grandi piattaforme digitali.

La visita ha inoltre permesso a Metsola di incontrare Ternus prima del previsto cambio al vertice. In questa prospettiva, l’affiancamento di Cook al suo successore serve a rendere riconoscibile la nuova leadership senza interrompere i canali già costruiti con le autorità europee.

Cook guida Apple dal 2011, dopo Steve Jobs, e nel periodo indicato i ricavi dell’azienda sono cresciuti di quasi il 1.000%. Il suo profilo è associato sia alla gestione industriale sia alla capacità di dialogare con azionisti, governi e regolatori.

Questa doppia dimensione spiega perché il passaggio a Ternus venga osservato anche oltre i confini dell’azienda. Il nuovo CEO dovrà guidare la strategia futura, mentre la presenza di Cook nel gruppo dirigente potrebbe contribuire a preservare continuità nei dossier più delicati.

Cook resta centrale nei rapporti con le istituzioni

Il cambio di incarico non coinciderebbe con l’uscita di Tim Cook da Apple. Nella sua lettera di commiato, Cook ha chiarito che non si tratta di un addio: dovrebbe lasciare le funzioni esecutive per assumere la presidenza del consiglio di amministrazione.

Il ruolo potrebbe mantenerlo al centro delle relazioni con le istituzioni, in una fase segnata dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina e dalle richieste europee di maggiore apertura delle piattaforme. Alcuni esperti collegano tali pressioni al suo passo indietro, ma la successione risulterebbe in preparazione da anni.

La conseguenza più concreta è una divisione dei compiti: Ternus sulla guida operativa e strategica, Cook su un piano meno esposto ma potenzialmente decisivo per gli equilibri esterni di Apple.

FAQ

Quando è previsto il cambio di CEO?

Sì, il passaggio indicato dovrebbe avvenire il primo settembre, quando John Ternus assumerebbe la guida di Apple al posto di Tim Cook.

Chi è il successore designato di Tim Cook?

Sì, John Ternus è indicato come erede designato di Cook e futuro amministratore delegato di Apple, secondo le informazioni riportate.

Dove si è svolto l’incontro con Metsola?

Sì, Roberta Metsola ha visitato l’Apple Park, sede di Apple a Cupertino, accompagnata da Cook e Ternus.

Quali temi hanno affrontato Apple e Unione Europea?

Sì, il confronto ha toccato soprattutto regole tecnologiche, futuro dell’innovazione e intelligenza artificiale, nel quadro delle richieste europee alle grandi piattaforme.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.