Home / APPLE / iPhone Ultra pieghevole, conferme sul lancio ma le specifiche emerse fanno discutere gli esperti

iPhone Ultra pieghevole: cosa sappiamo su debutto, prezzo e limiti

Il primo pieghevole Apple, indicato come iPhone Ultra o iPhone Fold, arriverà sul mercato globale nell’autunno 2026, posizionandosi nella fascia ultra‑premium oltre i 2.000 euro.

Il lancio dovrebbe avvenire a Cupertino insieme alla gamma iPhone 18 Pro e Pro Max, presumibilmente a settembre, salvo slittamento a ottobre/novembre.

Perché è rilevante: il dispositivo segnerà l’ingresso di Apple nel segmento dei pieghevoli, con l’obiettivo di conquistare fino al 20% del mercato entro fine 2026, ma le prime indiscrezioni su specifiche e funzionalità indicano alcune rinunce inattese che potrebbero frenare gli utenti più esigenti.

In sintesi:

iPhone Ultra pieghevole atteso nell’autunno 2026, probabile presentazione a settembre.

pieghevole atteso nell’autunno 2026, probabile presentazione a settembre. Prezzo previsto oltre 2.000 euro, possibile soglia superiore ai 2.500 euro.

Assenti Face ID , MagSafe e flash LED dedicato secondo le prime indiscrezioni.

, e flash LED dedicato secondo le prime indiscrezioni. Apple potrebbe raggiungere il 20% del mercato pieghevoli già nel 2026.

Prezzo alto, compromessi tecnici e obiettivo mercato pieghevoli

Le fonti della filiera industriale indicano per iPhone Ultra un listino superiore ai 2.000 euro, con diversi analisti che ipotizzano una soglia reale oltre i 2.500 euro in Europa, Italia inclusa.

Nonostante il prezzo, il primo pieghevole Apple potrebbe rinunciare al Face ID, sostituito da un sensore di impronte digitali laterale, scelta che punta a ridurre ingombri sul pannello interno e complessità di integrazione.

Ulteriori indiscrezioni parlano dell’assenza della ricarica wireless MagSafe e di un flash LED dedicato, elementi che lo differenzierebbero in negativo rispetto ai futuri iPhone 18 Pro e Pro Max. Resta incerta anche l’adozione del nuovo sistema di apertura variabile della fotocamera posteriore principale, considerato una delle innovazioni chiave della generazione 2026.

Nonostante questi limiti, i volumi previsti sono tali da proiettare Apple nella Top 5 globale dei pieghevoli, con una quota fino al 20% già entro fine 2026.

Prospettive future per il pieghevole Apple oltre la prima generazione

Il debutto di iPhone Ultra appare come un test strategico: prezzo altissimo, tirature probabilmente controllate e specifiche non ancora al massimo del potenziale.

L’eventuale risposta positiva del mercato potrebbe accelerare una seconda generazione con integrazione completa di Face ID, MagSafe e moduli camera allineati ai top di gamma tradizionali.

Per il segmento pieghevoli, l’ingresso di Apple potrebbe inoltre ridefinire standard di design, ecosistema di accessori e longevità software, spingendo competitor Samsung, Google e brand cinesi a riposizionare prezzi e funzionalità premium.

FAQ

Quando uscirà iPhone Ultra pieghevole in Italia?

È previsto l’arrivo nell’autunno 2026, con finestra più probabile a settembre, in parallelo al lancio della gamma iPhone 18.

Quanto costerà iPhone Ultra pieghevole in Europa?

Le stime attuali indicano un prezzo superiore ai 2.000 euro, con forte probabilità di superare concretamente la soglia dei 2.500 euro.

iPhone Ultra avrà il Face ID oppure il lettore di impronte?

No, secondo le indiscrezioni non avrà Face ID; è previsto invece un sensore di impronte digitali laterale integrato nel frame.

La ricarica wireless MagSafe sarà disponibile su iPhone Ultra?

No, al momento le informazioni indicano l’assenza della ricarica wireless MagSafe, scelta legata a vincoli progettuali del form factor pieghevole.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su iPhone Ultra?

Le informazioni sono derivate da un’elaborazione congiunta di dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.