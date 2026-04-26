Home / APPLE / Bono U2 e Apple trattativa riservata svelata: cosa non ha funzionato secondo il frontman

Come Steve Jobs cambiò per sempre il rapporto tra U2 e Apple

Nel 2004 la band irlandese U2 avvia una trattativa con Apple a Cupertino per partecipare alla nuova campagna pubblicitaria dell’iPod. In cambio di spot e partnership, il gruppo chiede una piccola quota azionaria “simbolica” della società.

Steve Jobs rifiuta con decisione, imponendo un accordo senza equity e trasformando la collaborazione in uno dei casi più citati di negoziazione nel tech.

La scelta, maturata a metà anni Duemila in piena ascesa di Apple, spiega oggi perché quella mancata partecipazione azionaria avrebbe potuto valere decine di milioni di euro per Bono e compagni.

In sintesi:

Nel 2004 i U2 chiedono ad Apple una partecipazione azionaria per gli spot iPod.

chiedono ad una partecipazione azionaria per gli spot iPod. Steve Jobs rifiuta l’ equity e ottiene la campagna praticamente senza costi.

rifiuta l’ equity e ottiene la campagna praticamente senza costi. L’ipotesi di azioni Apple nel 2004 oggi varrebbe fino a decine di milioni.

Nel 2025 Bono torna con Apple grazie al documentario “Stories of Surrender”.

La trattativa sugli spot iPod e l’occasione miliardaria mancata

L’interesse dei U2 nasce di fronte agli iconici spot minimalisti dell’iPod, silhouette nere su sfondo colorato, già simbolo della rivoluzione digitale di Apple. La band, storicamente restia a concedere la propria musica alla pubblicità, decide di fare un’eccezione per Cupertino.

Dopo aver girato quello che diventerà uno degli spot più riconoscibili dell’epoca, il manager del gruppo chiede ad Apple una piccola quota azionaria a titolo di compenso, definita “simbolica”, quindi non onerosa in cassa per l’azienda.

Steve Jobs tronca la discussione: *“Questo è un punto di rottura”*. Per il fondatore, il valore del marchio Apple è già sufficiente ricompensa; l’esposizione globale garantita alla band supera qualsiasi fee tradizionale.

Il risultato: i U2 lavorano di fatto gratis sulla campagna, ottenendo però una forte visibilità, mentre Apple si assicura uno spot memorabile e un accordo per un iPod edizione speciale U2, nero con dettagli rossi, che diventa un successo commerciale.

Contestualmente, il singolo “Vertigo” esce in esclusiva su iTunes e l’intero catalogo del gruppo diventa la prima collezione digitale completa di una band sulla piattaforma.

Se Apple avesse corrisposto azioni nel 2004, oggi la storia finanziaria dei U2 sarebbe diversa. All’epoca il titolo valeva circa 5,50 euro; nel 2026 viaggia intorno ai 250 euro.

Nel frattempo, due split azionari – 7:1 nel 2014 e 4:1 nel 2020 – hanno moltiplicato ogni azione iniziale in 28 nuove azioni. Detenere 100 azioni nel 2004 significherebbe oggi possederne 2.800, per un valore vicino ai 700.000 euro.

Con 1.000 azioni si sfiorerebbero i 7 milioni; con 5.000 si supererebbero i 35 milioni, a parità di quotazioni.

Nel memoir “Surrender: 40 Songs, One Story”, Bono riconosce il rimpianto: *“Apple era sulla strada verso l’infinito, e noi abbiamo avuto la fortuna di salire a bordo, anche se col senno di poi avremmo dovuto negoziare meglio.”*

Dallo spot iPod a Apple Vision Pro: un’alleanza che continua

Nonostante l’occasione mancata sulle azioni, il rapporto strategico tra U2 e Apple non si interrompe. Anzi, evolve insieme alla traiettoria tecnologica di Cupertino.

Nel 2025 Bono torna al fianco di Apple con “Bono: Stories of Surrender”, documentario basato sul libro di memorie e sul tour teatrale omonimo, che racconta la sua vita privata e pubblica: figlio, marito, padre, attivista e rockstar.

Il progetto diventa la prima produzione realizzata in formato Apple Immersive Video per Apple Vision Pro, girata in 8K con audio spaziale per un’esperienza immersiva che supera il semplice concerto filmato.

Ancora una volta Apple utilizza la figura di Bono come ponte tra cultura pop e innovazione hardware, consolidando il posizionamento del visore come piattaforma narrativa premium.

Lo stesso Bono sintetizza il rapporto con un’immagine ormai ricorrente: *“Apple andava dritta verso l’infinito e oltre, e noi abbiamo solo avuto la fortuna di salire sul loro viaggio.”*

FAQ

Perché i U2 chiesero azioni Apple per la campagna iPod?

I U2 chiesero azioni Apple per allineare il loro compenso alla crescita futura dell’azienda, evitando un semplice pagamento in contanti.

Quanto avrebbero potuto valere oggi le azioni Apple per i U2?

Considerando prezzo attuale e split, un pacchetto ipotetico di 5.000 azioni 2004 supererebbe oggi i 35 milioni di euro.

Che impatto ebbe l’iPod U2 Special Edition sulle vendite Apple?

L’iPod U2 Special Edition consolidò l’iPod come status symbol, generando vendite milionarie e rafforzando il legame tra Apple e cultura pop.

Cosa rende speciale “Bono: Stories of Surrender” su Apple Vision Pro?

Il documentario sfrutta Apple Immersive Video in 8K e audio spaziale, offrendo un’esperienza narrativa tridimensionale unica per gli utenti Vision Pro.

Qual è la fonte originale della storia sul rapporto U2 e Apple?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.