Tim Cook: Apple punta sull’IA ibrida e prepara la nuova Siri

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Apple punta sull’intelligenza artificiale ibrida tra dispositivi e cloud.

punta sull’intelligenza artificiale ibrida tra dispositivi e cloud. Tim Cook indica l’AI on-device come vantaggio strategico competitivo.

indica l’AI on-device come vantaggio strategico competitivo. Gli investimenti in capex restano inferiori a quelli dei principali hyperscaler.

Il nuovo Siri testerà la strategia AI e possibili ricavi da iCloud+.

Riassunto generato con AI

Apple rafforza la strategia AI ibrida

Apple, guidata dal CEO Tim Cook fino al passaggio al ruolo di presidente esecutivo previsto il 1° settembre, difende la propria strategia sull’intelligenza artificiale mentre il titolo risente dei timori per i vincoli di fornitura. Nell’ultima call sui risultati, riportata da CNBC, Cook ha sostenuto che il gruppo dispone di “enormi opportunità” nell’AI.

Il punto centrale è l’elaborazione ibrida: una parte delle richieste viene gestita direttamente su iPhone e Mac, un’altra sui servizi cloud quando il compito richiede maggiore potenza. Secondo Cook, questo modello è rilevante per il mercato perché differenzia Apple dai grandi concorrenti tecnologici, più dipendenti dai loro data center.

“La capacità di eseguire una percentuale delle richieste sul dispositivo è molto strategica e una sorta di arma competitiva”, ha dichiarato Cook. La scelta punta a sfruttare i chip proprietari dell’azienda senza inviare ogni operazione ai server remoti.

La prova più concreta arriverà in autunno con il rilascio dell’aggiornamento di Siri, assistente personale che dovrà interpretare le richieste e selezionare il modello AI appropriato.

Investimenti contenuti e ruolo del cloud

Apple si discosta dai principali hyperscaler anche sul fronte degli investimenti infrastrutturali. Mentre Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft hanno indicato spese in conto capitale superiori a 100 miliardi di dollari ciascuna nell’anno, nel trimestre di giugno il capex di Apple è stato pari a 2,46 miliardi di dollari, sotto la stima StreetAccount di 3,44 miliardi.

La gran parte della spesa del settore viene indirizzata verso data center basati su Nvidia, necessari per far funzionare modelli avanzati sviluppati da aziende come OpenAI e Anthropic. Cook ha però precisato che le spese operative stanno crescendo e che Apple sta aumentando gli investimenti complessivi nell’AI.

La piattaforma Apple Intelligence viene quindi presentata come un sistema capace di valorizzare la potenza dei dispositivi e, in determinate circostanze, di ridurre i costi del cloud. Cook ha citato Disney: i team creativi userebbero sempre più i Mac per flussi AI locali che riducono i costi complessivi dei token cloud e mantengono protetta la proprietà intellettuale.

Il modello, tuttavia, prevede un compromesso tecnico. Per le richieste più complesse, comprese attività come la generazione di immagini, Apple ricorrerà a Google Cloud, con infrastrutture basate su GPU Nvidia e processori Intel.

L’architettura ibrida consente dunque di limitare il ricorso ai server per i compiti ordinari, mantenendo una capacità cloud per le elaborazioni che i modelli locali non possono svolgere. È questa ripartizione, più che il volume assoluto di capex, a definire la posizione di Apple nella competizione AI.

Siri può aprire la strada a iCloud+

Il lancio del nuovo Siri sarà il passaggio decisivo per verificare se l’approccio di Apple può tradursi in un prodotto percepito come utile dagli utenti. L’azienda aveva già segnalato a giugno l’intenzione di fissare limiti nell’uso dei modelli cloud.

Cook ha spiegato di non avere ancora un “piano completo” per far pagare l’AI, ma ha indicato possibili upgrade di iCloud+ per chi utilizzerà questi strumenti più intensamente. La monetizzazione potrebbe quindi passare dall’abbonamento cloud, non da un costo immediato generalizzato per l’assistente.

FAQ

Qual è la strategia AI di Apple?

Sì: Apple combina modelli eseguiti su iPhone e Mac con risorse cloud per le richieste più complesse, secondo le dichiarazioni di Tim Cook riportate da CNBC.

Quanto ha investito Apple nel trimestre di giugno?

Sì: il capex di Apple nel trimestre di giugno è stato di 2,46 miliardi di dollari, inferiore alla previsione StreetAccount di 3,44 miliardi.

Quando Tim Cook diventerà presidente esecutivo?

Sì: Tim Cook assumerà il ruolo di presidente esecutivo di Apple il 1° settembre, dopo l’ultima call sugli utili citata nel report.

Per quali attività Siri userà il cloud?

Sì: per le attività AI più complesse, tra cui la generazione di immagini, Siri utilizzerà Google Cloud con infrastrutture Nvidia e Intel.

Quali fonti hanno verificato questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.