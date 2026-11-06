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Isabella Tabacchi a Brescia: un talk sulla fotografia di paesaggio

Isabella Tabacchi a Brescia: un talk sulla fotografia di paesaggio

6 Novembre 2026

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La fotografia di paesaggio e le scelte che trasformano uno scenario naturale in un’immagine personale saranno al centro dell’incontro con Isabella Tabacchi in programma sabato 21 novembre a Brescia. Il talk, organizzato da Fujifilm insieme al punto vendita New Free Photo, si terrà dalle 10:30 alle 12:00 nell’Auditorium della Confesercenti, in via Emilio Salgari 2/6. La partecipazione è gratuita, con registrazione attraverso la pagina degli eventi Fujifilm.

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L’appuntamento si intitola “Beyond the Visible – L’arte di interpretare il paesaggio” ed è rivolto ad appassionati, fotografi professionisti e persone interessate al rapporto tra immagini e natura. Tabacchi, fotografa paesaggista italiana e ambassador Fujifilm X-Photographer, racconterà il proprio metodo di lavoro attraverso fotografie ed esperienze raccolte durante i suoi viaggi. Il tema sarà il passaggio dalla registrazione di ciò che si trova davanti all’obiettivo alla costruzione di una visione del luogo.

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Dalla ricerca del luogo alla post-produzione

Il percorso proposto seguirà le diverse fasi della realizzazione di una fotografia: l’individuazione degli scenari, lo studio della composizione, la scelta della luce e il lavoro successivo allo scatto. La post-produzione sarà affrontata come parte del processo espressivo, attraverso il quale la fotografa dà forma all’interpretazione del paesaggio. Il racconto metterà quindi in relazione gli aspetti tecnici con le decisioni creative che precedono e accompagnano la realizzazione dell’immagine.

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Tra i luoghi al centro dell’incontro ci saranno le formazioni geologiche del Kazakhstan, i deserti vulcanici delle Ande e gli ambienti glaciali dell’Islanda. Questi scenari offriranno il materiale per illustrare l’approccio di Tabacchi a territori diversi per forme, luce e caratteristiche naturali. Le immagini saranno affiancate dal racconto delle esperienze della fotografa, per ricostruire il percorso che porta dalla scoperta di un luogo alla fotografia finita.

Il confine tra documentazione e interpretazione sarà il filo del confronto. L’attenzione non sarà rivolta soltanto al soggetto ripreso, ma anche al modo in cui composizione, luce e trattamento dell’immagine concorrono a restituirlo. Il programma affronta così una questione concreta per chi fotografa il paesaggio: come usare gli strumenti tecnici per esprimere una lettura personale della natura, anziché limitarsi a descriverne l’aspetto.

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Le prove delle attrezzature, al mattino e nel pomeriggio

Accanto al talk, la giornata prevede sessioni di prova dei prodotti Fujifilm presso New Free Photo. Le attività, indicate come Touch & Try, saranno disponibili dalle 09:30 alle 12:30 e riprenderanno dalle 15:00 alle 18:30. Durante queste fasce orarie i partecipanti potranno utilizzare le attrezzature con l’assistenza dello staff tecnico. Le prove si svolgeranno nel negozio, mentre l’incontro con Tabacchi avrà sede nell’auditorium.

La sessione mattutina inizierà dunque prima del talk e continuerà durante il suo svolgimento, terminando dopo la conclusione dell’incontro. Il punto vendita si trova a circa un minuto a piedi dall’Auditorium della Confesercenti: le due attività saranno quindi ospitate in spazi distinti ma vicini. Nel pomeriggio il programma proseguirà con le sole prove in negozio.

La giornata affiancherà così due modalità di approfondimento: il racconto del lavoro di una fotografa e l’utilizzo diretto delle attrezzature. Per il pubblico interessato al talk, il passaggio previsto è la registrazione online; l’appuntamento è fissato alle 10:30 del 21 novembre nell’auditorium di via Emilio Salgari.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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