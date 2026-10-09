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UJIFILM Italia e World Press Photo porta il fotogiornalismo al Modernissimo di Bologna

UJIFILM Italia e World Press Photo porta il fotogiornalismo al Modernissimo di Bologna

9 Ottobre 2026

9 Ottobre 2026/Home/EVENTI/UJIFILM Italia e World Press Photo porta il fotogiornalismo al Modernissimo di Bologna

La notizia in sintesi

  • World Press Photo 2026 sarà alla Galleria Modernissimo di Bologna dal 28 ottobre al 29 novembre.
  • La 69ª edizione del concorso ha raccolto 57.376 fotografie di 3.747 autori provenienti da 141 Paesi.
  • Il programma comprende incontri con Paula Hornickel, César Rodríguez, Kiana Hayeri, Alex Majoli e Davide Monteleone.
  • La mostra è promossa dalla Cineteca di Bologna con Foto Image e il sostegno di FUJIFILM Italia.

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La mostra World Press Photo torna a Bologna: dal 28 ottobre al 29 novembre 2026 la Galleria Modernissimo ospiterà una selezione delle immagini della 69ª edizione del concorso internazionale di fotogiornalismo. Accanto all’esposizione, il programma prevede incontri con autori premiati e fotografi italiani, oltre a una visita guidata per approfondire i lavori esposti.

Bologna WPP 2026

L’iniziativa è organizzata dalla Cineteca di Bologna insieme a Foto Image, con il sostegno di FUJIFILM Italia. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura. Il percorso espositivo porta in città fotografie selezionate attraverso un concorso che raccoglie contributi da diverse aree del mondo.

Per l’edizione 2026 sono state presentate 57.376 fotografie da 3.747 fotografi di 141 Paesi. Sono i numeri della partecipazione complessiva al premio, dal quale nasce la mostra itinerante. Tra gli autori vincitori attesi a Bologna figura César Rodríguez, premiato per il lavoro Mexico, A Changing Climate.

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072 NorthAndCentralAmerica LTP César Rodríguez Norwegian Red Cross SNCA The New York Times

Le immagini e i criteri del concorso

La selezione è articolata secondo il luogo in cui le fotografie sono state realizzate. Le sei aree previste sono Africa, Asia, Europa, Nord e Centro America, Sud America, Sud-Est Asiatico e Oceania. A questa suddivisione geografica si affiancano tre categorie: Singole, Storie e Progetti a lungo termine.

Il concorso comprende dunque sia immagini singole sia racconti fotografici composti da più scatti e lavori sviluppati su un periodo esteso. La giuria internazionale considera il contenuto della storia documentata e l’efficacia visiva delle fotografie. È all’interno di questa selezione che si collocano i lavori degli autori invitati agli appuntamenti bolognesi.

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I giurati sono professionisti del fotogiornalismo e cambiano a ogni edizione. La loro indipendenza dalla World Press Photo Foundation è prevista per limitare i conflitti d’interesse nel processo di valutazione. Le fotografie premiate vengono poi presentate al pubblico attraverso l’esposizione itinerante e un volume pubblicato in più lingue.

Per approfondire il lavoro di Rodríguez, il calendario bolognese propone un incontro sabato 14 novembre alle 18. Il fotografo sarà uno dei tre vincitori internazionali ospiti della manifestazione, insieme a Paula Hornickel e Kiana Hayeri. Gli incontri con questi autori sono promossi da FUJIFILM.

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Gli appuntamenti al Modernissimo

Il programma si aprirà sabato 31 ottobre alle 11 con Paula Hornickel, vincitrice del World Press Photo 2026 con Emma, the Social Robot. Nella stessa giornata, alle 17, Hornickel accompagnerà il pubblico in una visita alla mostra insieme a Fulvio Bugani: due appuntamenti dedicati al confronto con l’autrice e alla lettura delle immagini esposte.

I talk si terranno al Cinema Modernissimo, in Piazza Re Enzo, con ingresso libero. Il calendario affianca alla visita dell’esposizione occasioni di ascolto e confronto con i fotografi, distribuendo gli appuntamenti lungo il periodo di apertura della mostra, dalla fine di ottobre all’ultimo sabato di novembre.

040 Europe SIN Paula Hornickel

Sabato 7 novembre alle 11 sarà ospite Alex Majoli, fotografo Magnum. Dopo l’incontro con Rodríguez del 14 novembre, sabato 21 novembre alle 11 interverrà Davide Monteleone, fotografo National Geographic. I due talk con gli autori italiani sono sostenuti da Foto Image e dalla Cineteca di Bologna.

L’ultimo incontro annunciato è quello di sabato 28 novembre alle 18 con Kiana Hayeri, premiata per Children Who Do Not Exist. L’appuntamento precederà di un giorno la chiusura dell’esposizione, fissata per il 29 novembre.

Una tappa del circuito internazionale

Bologna ospita una tappa di un’esposizione che raggiunge 60 città e viene visitata ogni anno da oltre 4 milioni di persone. La circolazione delle fotografie premiate prosegue anche attraverso il libro dedicato al concorso, rendendo i lavori accessibili oltre le singole sedi della mostra.

Il sostegno alla tappa bolognese si inserisce nella collaborazione avviata nel 2024 tra FUJIFILM Corporation e World Press Photo Foundation. Per il pubblico, il programma al Modernissimo unisce la possibilità di vedere le immagini a quella di incontrare alcuni dei loro autori, fino al termine dell’esposizione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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