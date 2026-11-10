10 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/G-SHOCK MUDMAN GDG-B100 integra display MIP e contapassi

Il nuovo G-SHOCK MUDMAN GDG-B100 arriverà in vendita l’11 novembre 2026, con un prezzo consigliato di 219 euro. Il modello entra nella collezione MASTER OF G e affianca alla protezione da urti, polvere e fango un display MIP e strumenti per seguire l’attività fisica. Il collegamento Bluetooth con lo smartphone permette inoltre di regolare l’ora, gestire i dati degli allenamenti e ricevere notifiche al polso.

Destinato a professionisti e appassionati di attività all’aperto, l’orologio mantiene le caratteristiche costruttive della serie MUDMAN. Le novità riguardano sia la lettura delle informazioni in condizioni di luce differenti sia la misurazione del movimento, attraverso l’accelerometro e il contapassi integrati.

La struttura contro urti, polvere e fango

La cassa utilizza la costruzione Carbon Core Guard, basata su una resina rinforzata con fibra di carbonio. Questa soluzione è pensata per dare rigidità alla struttura e mantenere la tenuta della chiusura in presenza di urti e deformazioni. La parte centrale dell’orologio è compresa tra una lunetta dalle superfici sfaccettate e un elemento protettivo sagomato sul retro.

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Il disegno delle protezioni riprende quello delle strutture impiegate sui fuoristrada e delle attrezzature da sopravvivenza. La conformazione del fondello ha anche la funzione di distribuire gli urti provenienti da direzioni diverse e di mantenere stabile l’orologio al polso. Per limitare l’ingresso di polvere e fango, i pulsanti incorporano guarnizioni dedicate.

I richiami alla serie compaiono anche nei dettagli: sul fondello è incisa la talpa, simbolo MUDMAN, mentre quadrante e cinturino presentano un motivo che riproduce il battistrada degli stivali da fango. Per i principali elementi in resina della cassa, della lunetta e del cinturino viene impiegata resina a base biologica.

Display MIP e illuminazione rossa per la lettura notturna

Il GDG-B100 adotta uno schermo LCD MIP, sigla di Memory-in-Pixel. Secondo le caratteristiche indicate dal produttore, il pannello offre contrasto e definizione anche quando viene esposto direttamente alla luce del sole. La leggibilità è uno degli aspetti su cui si concentra il progetto, considerato l’impiego previsto durante le attività outdoor.

Quando la luce diminuisce interviene una retroilluminazione automatica a LED rosso. La scelta del colore è finalizzata a consentire la consultazione dell’orologio limitando l’interferenza con l’adattamento degli occhi al buio. Display e illuminazione rispondono quindi a due esigenze distinte: leggere i dati sotto il sole e consultarli durante le attività notturne.

Allenamenti, dati di movimento e collegamento al telefono

Alle funzioni di cronografo si aggiungono le misurazioni ricavate dall’accelerometro interno e dal contapassi. L’orologio calcola distanza, andatura, velocità e calorie consumate. La memoria può conservare 100 tempi sul giro, mentre il timer a intervalli permette di configurare fino a cinque impostazioni di tempo per organizzare le sessioni.

La connessione con l’app CASIO WATCHES amplia le possibilità di gestione dei dati. Tramite Smartphone Link e Bluetooth, il GDG-B100 sincronizza automaticamente l’ora e utilizza il GPS del telefono per calibrare la distanza. Tale calibrazione serve a migliorare la precisione delle misurazioni successive anche quando l’orologio viene usato senza il collegamento allo smartphone.

L’app consente inoltre di archiviare il Life Log e di gestire gli allenamenti. Un motore a vibrazione segnala il raggiungimento degli obiettivi impostati e avvisa dell’arrivo di chiamate, messaggi e notifiche social sul telefono associato. Il collegamento allo smartphone riguarda dunque sia le funzioni sportive sia gli avvisi di comunicazione.

Dall’11 novembre il GDG-B100 sarà acquistabile sul sito italiano di Casio, nello store G-SHOCK di Milano e presso i rivenditori, al prezzo consigliato di 219 euro. La proposta abbina così la costruzione protettiva della linea MUDMAN alle funzioni di registrazione dell’attività e di collegamento al telefono.