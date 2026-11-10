10 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/ROG NUC 16 integra una RTX 5080 per laptop in 3 litri

Il ROG NUC 16 arriverà in Italia da metà novembre 2026, con un prezzo consigliato di 4.499 euro per la versione Black Edition. Annunciato da ASUS Republic of Gamers il 10 novembre, il computer concentra in uno chassis da 3 litri una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 per laptop e una piattaforma Intel Core Ultra 9. È destinato al gioco, alla produzione di contenuti e all’esecuzione locale di applicazioni di intelligenza artificiale, con un supporto rimovibile che permette di sistemarlo in verticale oppure in orizzontale.

La configurazione Black Edition prevista per il mercato italiano comprende 32 GB di RAM, un SSD da 2 TB, Windows 11 Home e 16 GB di memoria video GDDR7. Per questa versione ASUS indica il processore Intel Core Ultra 9 290HX, mentre nella descrizione generale del sistema cita il Core Ultra 9 290HX Plus. Il supporto alla memoria di sistema arriva fino a 128 GB di DDR5-6400: si tratta della capacità massima dichiarata, distinta dalla dotazione del modello in vendita.

Grafica per laptop e funzioni di intelligenza artificiale

La scelta della GeForce RTX 5080 in versione laptop porta nel piccolo desktop le funzioni NVIDIA DLSS 4.5. La tecnologia impiega il machine learning per la ricostruzione delle immagini e la generazione di fotogrammi aggiuntivi. Secondo ASUS, può produrre fino a cinque frame supplementari per ogni fotogramma renderizzato. Il sistema include inoltre il modello Super Resolution di nuova generazione, destinato a intervenire su illuminazione, dettagli e definizione delle immagini in movimento.

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Sul fronte delle prestazioni, ASUS dichiara un incremento fino al 2,3% rispetto alla precedente generazione di ROG NUC nel benchmark 3DMark, riferito all’abbinamento con il Core Ultra 9 290HX Plus. È un risultato relativo al test citato, non una misura dell’aumento di prestazioni in tutti i giochi. Per le attività creative sono previsti il supporto NVIDIA Studio e l’impiego della GPU nel rendering in tempo reale e nel montaggio video, con risoluzioni supportate fino a 8K.

Il computer è proposto anche per elaborazioni AI eseguite direttamente sul dispositivo, dalla creazione di agenti personali all’utilizzo di modelli linguistici di grandi dimensioni. La potenza di calcolo dichiarata raggiunge 1.334 AI TOPS. A queste attività sono destinati anche i 16 GB di memoria video dedicata GDDR7, che affiancano la RAM di sistema.

Tre ventole e doppia camera di vapore

Il raffreddamento è affidato al sistema QuietFlow Cooling, composto da tre ventole da 102 × 102 × 17 millimetri e da una doppia camera di vapore. ASUS indica una superficie di copertura termica della CPU maggiore del 12% rispetto alla generazione precedente. L’obiettivo è contenere le temperature all’interno del volume ridotto del computer durante carichi prolungati, come le sessioni di gioco e il montaggio video.

Un dissipatore separato è dedicato all’SSD, per limitare i rallentamenti che possono verificarsi quando l’unità si surriscalda. Nel confronto riportato da ASUS, la temperatura operativa passa da 72 a 59 gradi Celsius rispetto a una configurazione senza questo componente. Il produttore dichiara inoltre una rumorosità inferiore a 38 dBA anche a pieno carico.

Collegamenti, schermi e vendita in Italia

Il supporto rimovibile consente di scegliere l’orientamento del computer in base allo spazio disponibile sul mobile o sulla scrivania. Per le configurazioni con più schermi, ROG NUC 16 supporta il collegamento di un massimo di cinque display 4K. La dotazione comprende Thunderbolt 4, utilizzabile anche per connettere unità di archiviazione esterne e trasferire file video di grandi dimensioni.

Il software ASUS GlideX permette invece di collegare PC, smartphone e tablet, anche con sistemi operativi diversi, attraverso connessioni cablate o wireless. Le funzioni comprendono la condivisione dello schermo e l’utilizzo di un dispositivo mobile come display aggiuntivo, per estendere l’area di lavoro senza ricorrere necessariamente a un altro monitor.

La Black Edition sarà distribuita attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e gli altri partner commerciali ASUS. Il prezzo consigliato di 4.499 euro riguarda la configurazione con 32 GB di RAM e SSD da 2 TB: la disponibilità italiana da metà novembre è quindi riferita a questa dotazione, non alla capacità massima di memoria supportata dalla piattaforma.