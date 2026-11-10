10 Novembre 2026/Home/FINTECH/Allianz annuncia due spot globali e una polizza per tennis e padel
Due spot globali nel 2027 e una nuova polizza per chi pratica tennis e padel: sono le novità presentate da Allianz Italia il 10 novembre 2026 a Milano durante l’incontro con Jannik Sinner. L’evento, ospitato in Torre Allianz, ha fatto il punto sulla partnership pluriennale annunciata a gennaio, che comprende anche il sostegno alle attività educative e sportive della fondazione del tennista.
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Al confronto hanno partecipato Sinner, Global Brand Ambassador della compagnia, Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia, e Darren Cahill, allenatore del giocatore. Il dialogo si è concentrato sul lavoro necessario per costruire e mantenere i risultati sportivi: preparazione quotidiana, disciplina, fiducia nelle persone che affiancano l’atleta e capacità di affrontare le difficoltà.
Il sostegno alla fondazione e le opportunità per i giovani
Una parte dell’accordo riguarda la Jannik Sinner Foundation, che promuove programmi educativi e sportivi rivolti ai bambini. Il sostegno di Allianz si inserisce in queste attività, orientate ad ampliare le opportunità di crescita e a consentire ai più giovani di sviluppare interessi e aspirazioni.
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Jannik Sinner, tennista e Global Brand Ambassador Allianz, ha dichiarato:
“Nello sport, come nella vita, ho imparato che i risultati si costruiscono giorno dopo giorno, con impegno, determinazione e grazie alle persone che credono in te e ti accompagnano nel tuo percorso. La fiducia e il lavoro di squadra sono valori molto importanti per me, ed è bello ritrovarli anche in un partner come Allianz, con cui condividiamo la volontà di guardare al futuro e fare qualcosa di concreto per gli altri. È lo stesso spirito che guida la mia Fondazione: offrire ai giovani nuove opportunità, incoraggiarli a credere nei propri sogni e aiutarli a trovare la propria strada. Non tutti partono dalle stesse condizioni, ma credo che ognuno debba avere la possibilità di mettersi in gioco e provare a realizzare ciò in cui crede. Se attraverso questo impegno riusciremo a fare anche solo una piccola differenza nella vita di qualcuno, sarà già un risultato molto importante”.
Le campagne e la polizza per tennis e padel
La comunicazione della partnership si svilupperà sotto il nome “Be Like Sinner”, utilizzato anche per l’incontro milanese. Per il 2027 sono previsti due spot sulle principali reti televisive e sulle piattaforme social. Al centro ci saranno i comportamenti e i principi che la compagnia associa al percorso del tennista, più che i soli risultati delle competizioni.
Allianz Italia ha inoltre realizzato uno spot per le settimane che precedono la campagna globale. Il messaggio scelto è “Con te, per tutta la partita – With you for the long game” e richiama i temi della protezione dagli imprevisti e dell’impegno nel tempo.
Sul fronte assicurativo, la compagnia ha presentato Allianz Sports – Tennis & Padel Edition, disponibile nelle agenzie Allianz. Il prodotto è destinato a chi pratica le due discipline sia a livello amatoriale sia agonistico. L’annuncio affianca quindi alla sponsorizzazione un’offerta rivolta direttamente ai praticanti.
Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz S.p.A., ha sottolineato:
“Siamo orgogliosi di affiancare Jannik Sinner, uno straordinario campione riconosciuto a livello internazionale non solo come atleta, ma come esempio di autenticità, stile e determinazione, cui si ispirano tantissimi giovani, e non solo, nel mondo. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nello sport e riflette l’ambizione di Allianz di sostenere le persone, valorizzarne il potenziale e contribuire alla costruzione di un futuro per le nuove generazioni, fondato sulla fiducia e sul successo condiviso”.
La partnership nel quadro degli accordi sportivi
L’intesa con Sinner si aggiunge alle altre sponsorizzazioni della compagnia. Allianz è Top Partner dei Movimenti Olimpico e Paralimpico internazionali dal 2021, con un accordo fino al 2032 e il ruolo di Global Insurance Partner. La collaborazione con l’FC Bayern München dura invece da oltre 25 anni.
In Italia gli accordi comprendono CONI, CIP, Italia Team, federazioni e squadre di diverse discipline, oltre ai diritti sul nome dell’Allianz Stadium di Torino e dell’Allianz Cloud di Milano. La compagnia collega questo impegno anche al programma globale Power of Unity, dedicato alla capacità dello sport di favorire l’incontro tra persone con provenienze sociali e culturali differenti. Per la collaborazione con Sinner, il prossimo passaggio annunciato sarà la diffusione della campagna globale nel 2027.
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