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Allianz annuncia due spot globali e una polizza per tennis e padel

Allianz annuncia due spot globali e una polizza per tennis e padel

10 Novembre 2026

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Due spot globali nel 2027 e una nuova polizza per chi pratica tennis e padel: sono le novità presentate da Allianz Italia il 10 novembre 2026 a Milano durante l’incontro con Jannik Sinner. L’evento, ospitato in Torre Allianz, ha fatto il punto sulla partnership pluriennale annunciata a gennaio, che comprende anche il sostegno alle attività educative e sportive della fondazione del tennista.

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Al confronto hanno partecipato Sinner, Global Brand Ambassador della compagnia, Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia, e Darren Cahill, allenatore del giocatore. Il dialogo si è concentrato sul lavoro necessario per costruire e mantenere i risultati sportivi: preparazione quotidiana, disciplina, fiducia nelle persone che affiancano l’atleta e capacità di affrontare le difficoltà.

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Il sostegno alla fondazione e le opportunità per i giovani

Una parte dell’accordo riguarda la Jannik Sinner Foundation, che promuove programmi educativi e sportivi rivolti ai bambini. Il sostegno di Allianz si inserisce in queste attività, orientate ad ampliare le opportunità di crescita e a consentire ai più giovani di sviluppare interessi e aspirazioni.

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Jannik Sinner, tennista e Global Brand Ambassador Allianz, ha dichiarato:

“Nello sport, come nella vita, ho imparato che i risultati si costruiscono giorno dopo giorno, con impegno, determinazione e grazie alle persone che credono in te e ti accompagnano nel tuo percorso. La fiducia e il lavoro di squadra sono valori molto importanti per me, ed è bello ritrovarli anche in un partner come Allianz, con cui condividiamo la volontà di guardare al futuro e fare qualcosa di concreto per gli altri. È lo stesso spirito che guida la mia Fondazione: offrire ai giovani nuove opportunità, incoraggiarli a credere nei propri sogni e aiutarli a trovare la propria strada. Non tutti partono dalle stesse condizioni, ma credo che ognuno debba avere la possibilità di mettersi in gioco e provare a realizzare ciò in cui crede. Se attraverso questo impegno riusciremo a fare anche solo una piccola differenza nella vita di qualcuno, sarà già un risultato molto importante”.

Le campagne e la polizza per tennis e padel

La comunicazione della partnership si svilupperà sotto il nome “Be Like Sinner”, utilizzato anche per l’incontro milanese. Per il 2027 sono previsti due spot sulle principali reti televisive e sulle piattaforme social. Al centro ci saranno i comportamenti e i principi che la compagnia associa al percorso del tennista, più che i soli risultati delle competizioni.

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Allianz Italia ha inoltre realizzato uno spot per le settimane che precedono la campagna globale. Il messaggio scelto è “Con te, per tutta la partita – With you for the long game” e richiama i temi della protezione dagli imprevisti e dell’impegno nel tempo.

Sul fronte assicurativo, la compagnia ha presentato Allianz Sports – Tennis & Padel Edition, disponibile nelle agenzie Allianz. Il prodotto è destinato a chi pratica le due discipline sia a livello amatoriale sia agonistico. L’annuncio affianca quindi alla sponsorizzazione un’offerta rivolta direttamente ai praticanti.

Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz S.p.A., ha sottolineato:

“Siamo orgogliosi di affiancare Jannik Sinner, uno straordinario campione riconosciuto a livello internazionale non solo come atleta, ma come esempio di autenticità, stile e determinazione, cui si ispirano tantissimi giovani, e non solo, nel mondo. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nello sport e riflette l’ambizione di Allianz di sostenere le persone, valorizzarne il potenziale e contribuire alla costruzione di un futuro per le nuove generazioni, fondato sulla fiducia e sul successo condiviso”.

La partnership nel quadro degli accordi sportivi

L’intesa con Sinner si aggiunge alle altre sponsorizzazioni della compagnia. Allianz è Top Partner dei Movimenti Olimpico e Paralimpico internazionali dal 2021, con un accordo fino al 2032 e il ruolo di Global Insurance Partner. La collaborazione con l’FC Bayern München dura invece da oltre 25 anni.

In Italia gli accordi comprendono CONI, CIP, Italia Team, federazioni e squadre di diverse discipline, oltre ai diritti sul nome dell’Allianz Stadium di Torino e dell’Allianz Cloud di Milano. La compagnia collega questo impegno anche al programma globale Power of Unity, dedicato alla capacità dello sport di favorire l’incontro tra persone con provenienze sociali e culturali differenti. Per la collaborazione con Sinner, il prossimo passaggio annunciato sarà la diffusione della campagna globale nel 2027.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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