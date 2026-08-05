Verifica dell’età Ue, obbligatoria l’attestazione legata all’hardware

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Commissione Europea : attestazione hardware obbligatoria per la verifica dell’età.

: attestazione hardware obbligatoria per la verifica dell’età. Il requisito divide la comunità open source e gli sviluppatori Linux .

. Le soluzioni solo software non sono considerate sufficientemente sicure.

Dispositivi modificati potrebbero non essere compatibili con il sistema.

( Riassunto generato con AI)

Verifica dell’età europea e vincolo hardware

Il progetto europeo per la verifica dell’età, collegato al quadro delle future identità digitali dell’Unione, richiederà obbligatoriamente la hardware-bound attestation: un’attestazione crittografica ancorata a componenti hardware ritenuti affidabili. La scelta, discussa nelle ultime ore dalla comunità open source nel repository GitHub del progetto, deriva dal modello di fiducia definito dalla Commissione Europea. L’obiettivo è impedire che dispositivi modificati, emulatori o ambienti compromessi aggirino i controlli, limitando al tempo stesso i dati personali trasmessi ai servizi online.

Il requisito riguarda un sistema pensato per essere interoperabile tra gli Stati membri e utilizzabile sia nelle future identità digitali europee sia in applicazioni autonome. Il nodo non è quindi la sola verifica anagrafica, ma il livello di affidabilità richiesto al dispositivo che genera la prova. Secondo quanto emerso dal confronto tecnico, una soluzione basata esclusivamente sul software non offrirebbe garanzie equivalenti contro manomissioni del sistema operativo o dell’ambiente di esecuzione.

La discussione evidenzia una tensione concreta tra sicurezza progettuale e apertura delle piattaforme. Per la comunità del software libero, il controllo completo su firmware e sistema operativo è un valore essenziale. Un meccanismo che pretende una radice di fiducia fisica certificata può invece escludere proprio i dispositivi sui quali l’utente ha maggiore possibilità di intervenire.

Perché l’attestazione divide gli sviluppatori

La hardware-bound attestation usa prove crittografiche legate a elementi protetti presenti, per esempio, nei moderni smartphone. Questi ambienti di esecuzione sono progettati per resistere alle manomissioni e per dimostrare al verificatore che il dispositivo soddisfa determinate condizioni. Il maintainer del progetto ha chiarito che il requisito non è una scelta implementativa modificabile, ma un vincolo derivante dagli obiettivi e dal modello di fiducia della Commissione Europea.

Nel repository GitHub, vari sviluppatori hanno contestato l’obbligatorietà della misura perché potrebbe escludere sistemi operativi alternativi, dispositivi privi di ambienti certificati e piattaforme integralmente open source. La posizione espressa dal maintainer è netta: il progetto non prevede un’opzione software only. La ragione indicata è che una verifica senza radice hardware non garantirebbe il livello di sicurezza richiesto contro rooting, emulatori e manipolazioni dell’ambiente di esecuzione.

Operativamente, un’app conforme alle specifiche potrebbe rifiutare attestazioni prodotte da sistemi perfettamente funzionanti ma privi delle caratteristiche richieste. La compatibilità dipenderebbe quindi non solo dall’applicazione installata, ma anche dall’infrastruttura di fiducia riconosciuta nel dispositivo. È questo passaggio a suscitare le maggiori riserve: la validità della prova non sarebbe determinata dal solo software, bensì anche da un componente fisico considerato resistente alle alterazioni.

Compatibilità futura per sistemi aperti

Le conseguenze potrebbero riguardare distribuzioni mobili Linux, sistemi indipendenti da Android e iOS, smartphone modificati dagli utenti e dispositivi senza un ambiente di esecuzione certificato. Per questi ecosistemi, ottenere un’attestazione accettata potrebbe risultare più difficile. L’impostazione può inoltre accrescere la dipendenza da tecnologie proprietarie dei produttori, inclusi Trusted Execution Environment o strumenti equivalenti.

Le raccomandazioni europee non impongono però, allo stato descritto, una specifica tecnologia commerciale né un singolo produttore hardware. Definiscono piuttosto un quadro comune, un modello di fiducia e fornitori ritenuti affidabili. Saranno gli Stati membri a sviluppare soluzioni conformi ai requisiti di sicurezza e interoperabilità.

Il confronto resta aperto, ma il commento del maintainer indica che la rimozione del legame hardware non è attualmente prevista. Senza una revisione delle specifiche, alcune piattaforme aperte rischiano dunque una compatibilità inferiore rispetto agli smartphone commerciali dotati delle funzioni richieste.

FAQ

Cos’è la hardware-bound attestation?

Sì, è una prova crittografica collegata a componenti hardware affidabili, usata per attestare le condizioni di sicurezza del dispositivo.

Perché l’Europa richiede il vincolo hardware?

Sì, il vincolo serve a contrastare dispositivi compromessi, rooting, emulatori e manipolazioni che una soluzione solo software non gestirebbe con pari sicurezza.

I dispositivi modificati saranno accettati?

No, potrebbero non produrre l’attestazione richiesta e un’app conforme alle specifiche potrebbe rifiutarne la verifica.

È imposto un produttore di smartphone?

No, le raccomandazioni non indicano una tecnologia commerciale o un produttore specifico, ma richiedono requisiti comuni di fiducia e interoperabilità.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.