Apple annuncia nuove funzioni per la sicurezza dei minori con iOS 27

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple prepara nuovi controlli per bambini e adolescenti.

prepara nuovi controlli per bambini e adolescenti. Le funzioni arriveranno in autunno con iOS 27.

Safari, app e contatti saranno sottoposti a controlli più granulari.

L’annuncio si inserisce nel confronto internazionale sulla tutela digitale dei minori.

( Riassunto generato con AI)

Apple potenzia i controlli per i minori

Apple introdurrà in autunno nuove funzioni di sicurezza per bambini e adolescenti su iPhone, iPad e Mac, con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27. Secondo quanto riportato da Italian Tech, l’intervento amplia gli strumenti di parental control già disponibili e punta a offrire ai genitori una gestione più precisa di navigazione web, comunicazioni, applicazioni e tempo davanti allo schermo. Il rafforzamento arriva mentre cresce la pressione delle autorità internazionali per misure più efficaci contro l’accesso dei minori a contenuti inappropriati.

Il perno resta l’Account per bambini, obbligatorio per gli utenti sotto i 13 anni e disponibile fino ai 18 anni. Questo profilo applica protezioni basate sull’età, tra cui il blocco dei siti per adulti, una selezione di contenuti multimediali appropriati e limiti nell’App Store. La novità più rilevante è Ask to Browse, che richiederà l’autorizzazione di un genitore prima dell’accesso a un nuovo sito tramite Safari.

Navigazione, applicazioni e comunicazioni sotto supervisione

Ask to Browse estende alla navigazione una logica già utilizzata con Chiedi di acquistare, la funzione che consente ai genitori di approvare i download dall’App Store. L’obiettivo è aggiungere un passaggio di verifica prima che il minore raggiunga siti non ancora autorizzati, senza modificare il ruolo centrale dell’Account per bambini. La misura interessa in modo uniforme i dispositivi dell’ecosistema Apple, quindi iPhone, iPad e Mac.

Con Time Allowances, i limiti d’uso non dovranno più essere definiti singolarmente per ogni applicazione: potranno riguardare intere categorie, come social network, giochi o intrattenimento. Il sistema proporrà impostazioni iniziali basate sull’età e su studi condotti da esperti, mantenendo la possibilità per i genitori di adattarle alle proprie esigenze. Sarà inoltre possibile definire fasce orarie nelle quali determinate app restano accessibili o vengono bloccate, per esempio durante le lezioni o i pasti familiari.

Anche Communication Safety amplia il proprio raggio d’azione. La funzione, già attiva per oscurare immagini di nudo ricevute dai minorenni tramite Messaggi e FaceTime, includerà immagini e video violenti o particolarmente cruenti. Prima della visualizzazione sarà mostrato un avviso e l’analisi continuerà a svolgersi direttamente sul dispositivo, senza inviare dati ai server di Apple.

Il contesto normativo rafforza l’urgenza delle misure

La nuova interfaccia di Tempo di utilizzo consentirà ai genitori di consultare con maggiore rapidità il tempo medio passato sul dispositivo e le app più usate, intervenendo per ridurre o estendere l’accesso. Apple introdurrà inoltre l’approvazione preventiva dei contatti aggiunti dai figli su Messaggi, FaceTime e Telefono. È una misura che mira a ridurre contatti indesiderati e interazioni con sconosciuti.

L’annuncio si colloca in un quadro regolatorio più stringente. Nel Regno Unito, il governo ha chiesto ad Apple e Google controlli di dispositivo contro la visualizzazione o condivisione di immagini esplicite da parte dei minori. Negli USA prosegue l’iter del Kids Online Safety Act e dell’aggiornamento del Children and Teens’ Online Privacy Protection Act, sostenuti pubblicamente anche da Apple.

In Italia, il decreto Caivano e la delibera attuativa dell’Agcom hanno avviato i primi blocchi verso siti pornografici privi di verifica dell’età. A livello europeo è invece in sviluppo un sistema comune di verifica dell’età. Il Parlamento europeo ha inoltre approvato una relazione che propone 16 anni come soglia armonizzata per social network, piattaforme video e assistenti basati sull’intelligenza artificiale.

FAQ

Quando arriveranno le nuove funzioni Apple?

Sì, le funzioni sono previste in autunno con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 per iPhone, iPad e Mac.

Cos’è Ask to Browse su Safari?

Sì, è un controllo che richiede l’autorizzazione dei genitori prima che un minore visiti un nuovo sito web tramite Safari.

Come funzioneranno i limiti Time Allowances?

Sì, permetteranno di applicare limiti a categorie di app, come social network, giochi e intrattenimento, invece che a singole applicazioni.

Communication Safety invierà dati ai server Apple?

No, l’analisi di immagini e video continuerà a essere effettuata direttamente sul dispositivo, senza inviare dati ai server Apple.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.