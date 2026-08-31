31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Bitcoin scende a 78.442 dollari dopo l’intervento di Kevin Warsh .

scende a 78.442 dollari dopo l’intervento di . Il presidente della Fed conferma l’obiettivo d’inflazione al 2%.

Il mercato valuta resistenze tecniche fino all’area degli 86.000 dollari.

Ad agosto BTC resta in rialzo del 26,35% secondo CoinGlass.

Bitcoin volatile dopo il discorso di Kevin Warsh

Bitcoin ha registrato una fase di forte volatilità a Wall Street il 28 agosto 2026, dopo il discorso di Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, al simposio di Jackson Hole. La criptovaluta ha toccato 78.442 dollari sulla piattaforma Bitstamp, senza riuscire a consolidare un superamento della soglia psicologica degli 80.000 dollari. Il movimento è arrivato mentre gli investitori valutavano il messaggio prudente della banca centrale statunitense sulla traiettoria dell’inflazione e sulle future decisioni monetarie.

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I dati di TradingView, ripresi da Cointelegraph, indicavano un calo di circa l’1% per la coppia BTC/USD nel momento della rilevazione. Warsh, nel suo primo intervento principale al consueto appuntamento della Fed, ha ribadito l’impegno verso il target d’inflazione al 2%, evitando indicazioni anticipate sulle prossime mosse dell’istituto. La cautela della Fed ha pesato soprattutto su un mercato già concentrato sulla chiusura mensile di agosto e sui livelli tecnici necessari per preservare l’impostazione rialzista.

La posizione della banca centrale conta per Bitcoin perché influenza le aspettative su liquidità, tassi e propensione al rischio degli investitori. Mentre le azioni statunitensi hanno reagito senza perdite rilevanti, il comparto delle criptovalute ha mantenuto oscillazioni più marcate attorno agli 80.000 dollari. L’articolo originale è firmato da William Suberg e revisionato da Sam Bourgi.

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Inflazione, livelli tecnici e resistenze di mercato

Nel discorso di Jackson Hole, Kevin Warsh ha dichiarato di voler ridurre la pratica delle indicazioni prospettiche, conosciute come forward guidance, ossia gli orientamenti forniti ai mercati sulle decisioni future. “La forward guidance come pratica regolare è stata adottata dai miei colleghi e da me durante la crisi finanziaria globale”, ha affermato, descrivendola come essenziale in quella fase. Secondo il presidente della Fed, però, quella modalità operativa avrebbe superato la propria utilità.

“Come altre eredità delle crisi passate, credo che questa pratica sia rimasta in vigore oltre il necessario”, ha aggiunto Warsh, escludendone il ritorno come strumento ordinario. Il passaggio è rilevante perché priva gli operatori di un canale esplicito di anticipazione delle scelte sui tassi, lasciando maggiore peso ai dati macroeconomici e alle comunicazioni ufficiali. Per gli asset più sensibili al rischio, tra cui Bitcoin, tale impostazione può accrescere l’attenzione verso ogni segnale proveniente da inflazione, occupazione e politica monetaria.

Il presidente della Fed ha anche minimizzato la portata delle recenti letture migliori delle attese dell’indice dei prezzi al consumo, CPI, e dell’indice PCE sulle spese per consumi personali. Pur riconoscendo che entrambe le misure sono calate sensibilmente dai massimi di alcuni anni fa, Warsh ha osservato che i progressi degli ultimi due anni sono stati più modesti. “Le letture PCE e CPI dell’estate sono state migliori delle attese, ma non mi dicono che le tendenze di fondo siano migliorate in modo significativo”, è stata la sua valutazione.

La reazione dei listini ha mostrato una differenza rispetto a Bitcoin: l’indice S&P 500 e il tecnologico Nasdaq Composite salivano di circa lo 0,5% al momento della rilevazione. Il discorso conteneva anche un giudizio favorevole sulla performance delle imprese e sulla crescita del settore dell’intelligenza artificiale. Sul mercato crypto, invece, BTC/USD è rimasto compresso in un intervallo intraday ristretto attorno agli 80.000 dollari.

Le analisi citate da Cointelegraph indicavano due condizioni tecniche da monitorare: il superamento di una trend line discendente e la difesa della media mobile esponenziale a 50 settimane, collocata vicino a 77.250 dollari. Il mancato mantenimento di quest’area potrebbe indebolire l’impostazione rialzista descritta dagli analisti. I dati on-chain segnalavano inoltre una fascia consistente di resistenza tra il prezzo spot e gli 86.000 dollari, elemento che ha frenato lo slancio verso l’alto.

Derivati e chiusura mensile sotto osservazione

Per QCP Capital, un eventuale rialzo di Bitcoin avrebbe bisogno del sostegno dei mercati dei derivati, non soltanto dell’acquisto sul mercato spot. La società di trading ha indicato come segnali più costruttivi tassi di finanziamento contenuti e una ricostruzione graduale dell’open interest. Una crescita rapida della leva finanziaria insieme al prezzo, al contrario, descriverebbe una struttura di mercato differente e più esposta alla volatilità.

Il dato mensile resta però positivo: secondo CoinGlass, BTC/USD segnava un progresso del 26,35% dall’inizio di agosto, il miglior risultato del mese dal 2017. La chiusura mensile assume quindi rilievo perché può verificare se il rimbalzo conserva basi tecniche oltre le oscillazioni provocate dalle parole della Fed. Il confronto tra quota 77.250 dollari, soglia degli 80.000 e resistenza verso 86.000 dollari concentra i principali riferimenti emersi dall’analisi.

FAQ

Quanto è sceso Bitcoin dopo il discorso?

Bitcoin ha toccato 78.442 dollari su Bitstamp, con una flessione di circa l’1% al momento della rilevazione.

Cosa ha detto Kevin Warsh sull’inflazione?

Kevin Warsh ha giudicato insufficienti i recenti dati CPI e PCE per dimostrare un miglioramento significativo delle tendenze inflazionistiche di fondo.

Quale livello tecnico deve difendere BTC?

La media mobile esponenziale a 50 settimane, vicina a 77.250 dollari, era indicata come livello da difendere per sostenere il trend rialzista.

Dove si trova la resistenza indicata per Bitcoin?

Una fascia di resistenza on-chain si estendeva dal prezzo spot fino a 86.000 dollari, rallentando il tentativo di accelerazione rialzista.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata sull’analisi di fonti stampa e documentazione disponibili, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate insieme ad altre fonti giornalistiche qualificate e specializzate.