Parlamentari britannici chiedono alle banche chiarimenti sui servizi alle criptoimprese

11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

APPG scrive ai vertici delle principali banche britanniche.

scrive ai vertici delle principali banche britanniche. Nel mirino conti negati e limiti ai pagamenti crypto.

L’indagine parlamentare raccoglie prove fino al 31 agosto.

Il nuovo regime FCA diventerà obbligatorio nel 2027.

( Riassunto generato con AI)

Parlamento britannico interroga le banche sulla crypto

Il Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group del Regno Unito ha scritto nelle ultime ore agli amministratori delegati delle principali banche britanniche per chiarire come trattano imprese crypto, società di asset digitali e relativi pagamenti. L’iniziativa, promossa dai co-presidenti Gurinder Singh Josan e Lord Vaizey of Didcot, nasce dalle ripetute segnalazioni di aziende che faticano ad aprire o mantenere conti bancari nel Paese.

La lettera arriva mentre il Parlamento esamina l’accesso ai servizi bancari per il settore, in vista del nuovo quadro regolatorio crypto britannico che diventerà obbligatorio nell’ottobre 2027. Secondo l’APPG, il problema può ostacolare la crescita delle imprese autorizzate e influenzare le decisioni degli operatori che valutano investimenti o espansioni nel Regno Unito.

I parlamentari riconoscono gli obblighi delle banche nella prevenzione dei reati finanziari e nella tutela dei clienti. Ma chiedono che le decisioni sui conti siano valutate sul profilo di rischio della singola impresa, non soltanto sull’appartenenza al comparto degli asset digitali.

Sei domande su conti, limiti e regole FCA

La missiva dell’APPG chiede alle banche di indicare le proprie politiche verso le imprese crypto, di spiegare se offrono loro conti e, in caso contrario, le ragioni dei rifiuti. I vertici degli istituti devono inoltre dettagliare le restrizioni applicate ai pagamenti connessi a piattaforme di asset digitali e i fattori che orientano tali scelte.

Le altre domande riguardano l’eventuale revisione delle politiche dopo l’autorizzazione FCA prevista dal nuovo regime e le misure che Governo o regolatori potrebbero adottare per rendere più agevole il servizio alle aziende legittime. Lord Vaizey of Didcot ha definito le difficoltà attuali “un’inutile fonte di attrito” per chi vuole avviare un’attività nel Regno Unito.

Le restrizioni non sono teoriche: HSBC, Nationwide, NatWest, Santander UK e Starling Bank hanno introdotto limiti o controlli sui pagamenti crypto. Una ricerca dello UK Cryptoasset Business Council ha stimato a gennaio che circa il 40% dei trasferimenti tentati verso exchange venisse bloccato o ritardato.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, HSBC, NatWest, Monzo e Nationwide applicano tetti mensili tra 5.000 e 10.000 sterline, mentre Starling e Chase UK vietano tali pagamenti. Le banche richiamano rischi di frode, truffe e perdite su mercati volatili, che non sono coperti dal Financial Services Compensation Scheme.

La verifica parlamentare guarda oltre il debanking

L’indagine dell’APPG, aperta il 21 luglio, accetta contributi scritti fino al 31 agosto da banche, società di pagamento, fintech e aziende crypto; le conclusioni saranno trasmesse al Governo. I co-presidenti precisano che le lettere non anticipano l’esito dell’istruttoria.

Il nodo è destinato a pesare sul nuovo sistema: Lucy Rigby, segretaria economica del Tesoro, ha affermato che il Governo non si aspetterebbe restrizioni per imprese autorizzate dalla FCA soltanto per il settore di appartenenza. Il confronto richiama anche casi statunitensi, inclusa la disputa citata da Arjun Sethi di Kraken sul cosiddetto Operation Chokepoint 2.0.

FAQ

Perché le banche britanniche ricevono questa richiesta?

Sì: l’APPG chiede chiarimenti dopo segnalazioni ripetute di conti difficili da aprire o mantenere per le imprese crypto.

Quali banche limitano pagamenti verso exchange?

Sì: sono citate HSBC, Nationwide, NatWest, Santander UK e Starling Bank, con misure diverse.

Quando termina la raccolta delle testimonianze?

Sì: le osservazioni scritte per l’indagine parlamentare possono essere presentate fino al 31 agosto.

Quando diventerà obbligatorio il regime crypto FCA?

Sì: il quadro regolatorio britannico per le attività crypto sarà obbligatorio nell’ottobre 2027.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk, Decrypt e crypto.news.