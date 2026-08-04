Bitcoin sfiora i 64 mila dollari, il mercato crypto recupera dopo il calo

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Bitcoin torna vicino a 64.000 dollari dopo il calo di lunedì.

torna vicino a 64.000 dollari dopo il calo di lunedì. Una quarta ondata colpisce indirizzi legati al firmware vulnerabile Coldcard .

. Gli sweep hanno sottratto circa 449 bitcoin da 709 indirizzi.

Il caso evidenzia i limiti della sicurezza dei wallet air-gapped.

( Riassunto generato con AI)

Bitcoin recupera, resta l’allarme Coldcard

Bitcoin è risalito nelle ultime ore vicino a 64.000 dollari durante gli scambi asiatici, recuperando la soglia di 63.000 dollari dopo essere sceso attorno a 62.250 dollari nella sessione precedente. Il rimbalzo avviene mentre proseguono gli sweep contro indirizzi generati da versioni vulnerabili del firmware dei wallet Coldcard, caso che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della custodia autonoma. La pressione sugli utenti coinvolti deriva da un difetto nella generazione delle seed phrase, che avrebbe ristretto il numero delle combinazioni possibili e reso alcune chiavi più attaccabili.

Secondo Galaxy Research, le perdite osservate sono cresciute in pochi giorni da circa 88 milioni a quasi 114 milioni di dollari in bitcoin. L’episodio riguarda soprattutto possessori di dispositivi Coldcard, prodotto di Coinkite noto per l’approccio orientato alla sicurezza e alla firma offline. Il mercato, tuttavia, ha finora separato il rischio specifico del wallet dall’andamento generale di Bitcoin, che resta condizionato dalla tenuta dell’area dei 63.000 dollari.

Il difetto nel firmware e gli indirizzi colpiti

La vulnerabilità è stata resa nota da Coinkite a fine luglio 2026 e riguarda un errore di build del firmware introdotto nel marzo 2021. Il problema avrebbe ridotto l’entropia usata per creare alcune seed phrase, diminuendo la casualità che protegge le chiavi private. Chi riesce a ricostruire o indovinare una chiave privata può autorizzare transazioni e controllare gli asset associati all’indirizzo.

La quarta ondata di sweep, registrata fino a lunedì, ha sottratto circa 449 BTC da 709 indirizzi nel conteggio rivisto. Galaxy Research non ha confermato che dietro tutte le operazioni vi sia il medesimo soggetto. L’incertezza ha spinto diversi utenti a spostare i propri bitcoin dopo gli avvertimenti su ulteriori indirizzi potenzialmente vulnerabili.

Il caso chiarisce perché un wallet air-gapped non equivale a sicurezza assoluta. Questi dispositivi mantengono le chiavi private scollegate da Internet, Wi-Fi, Bluetooth e NFC, riducendo l’esposizione a malware, phishing e attacchi remoti. Ma hardware, firmware, qualità del generatore casuale e procedure di sviluppo restano elementi decisivi della protezione.

Coldcard consente la firma offline tramite microSD e, in alcune configurazioni, QR code; altri wallet air-gapped usano analoghi meccanismi per evitare connessioni dirette. Il vantaggio della separazione fisica comporta però procedure meno immediate per inviare fondi. La custodia autonoma conserva quindi un principio essenziale: proteggere recovery phrase, dispositivo e dettagli di ogni transazione prima della firma.

Mercato resiliente ma soglia tecnica sotto osservazione

Il recupero di Bitcoin è maturato anche dopo la comunicazione di Strategy, che ha venduto 1.638 BTC per circa 105 milioni di dollari tra il 27 luglio e il 2 agosto. Michael Saylor ha dichiarato che l’operazione ha portato la riserva in dollari a 4 miliardi e ne ha esteso la durata di 57 giorni. La tenuta sopra 63.000 dollari nella sessione statunitense resta ora il riferimento immediato: la soglia è stata riconquistata e persa due volte in tre giorni.

Il caso Coldcard lascia una conseguenza più ampia: l’isolamento dalla rete è una difesa importante, ma non sostituisce verifiche indipendenti sul software e la diversificazione dei rischi. Evitare di concentrare tutti gli asset in un solo punto resta una misura prudenziale indicata dagli esperti di sicurezza.

FAQ

Quanto vale Bitcoin dopo il rimbalzo?

Sì, Bitcoin ha superato 64.000 dollari nelle contrattazioni notturne asiatiche, dopo il minimo vicino a 62.250 dollari registrato lunedì.

Quanti bitcoin sono stati sottratti nell’ultima ondata?

Sì, la quarta ondata ha sottratto circa 449 BTC da 709 indirizzi associati al firmware vulnerabile di Coldcard.

Perché il firmware Coldcard era vulnerabile?

Sì, l’errore di build introdotto nel marzo 2021 avrebbe ristretto il bacino delle seed phrase possibili, riducendo la casualità delle chiavi.

Un wallet air-gapped è completamente sicuro?

No, riduce gli attacchi remoti perché resta offline, ma non elimina rischi legati a firmware, recovery phrase, accesso fisico e qualità dello sviluppo.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e Decrypt, firmate anche da Shaurya Malwa, Jason Nelson e curate da Guillermo Jimenez; nel contesto di mercato è citato Jeff Bezos.