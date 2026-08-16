16 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Attivista anti-IA si consegna a San Francisco: è la prima a finire in carcere

La notizia in sintesi Wynd Kaufmyn entra in carcere dopo la protesta davanti alla sede di OpenAI .

entra in carcere dopo la protesta davanti alla sede di . La 69enne è ritenuta la prima attivista anti-AI incarcerata per questa causa.

La condanna riguarda il sit-in e il blocco degli ingressi a San Francisco .

. Il caso riaccende il confronto sui rischi della corsa alla superintelligenza artificiale.

Wynd Kaufmyn in carcere dopo la protesta anti-AI

Wynd Kaufmyn, attivista di 69 anni e insegnante in pensione di Berkeley, in California, si è consegnata venerdì alle autorità di San Francisco per iniziare una pena di una settimana. È stata condannata per il suo ruolo nella protesta con il gruppo StopAI, che lo scorso anno bloccò con catene e lucchetti gli ingressi della sede di OpenAI, contestando la corsa verso la superintelligenza artificiale.

Secondo The Guardian, Kaufmyn è considerata la prima persona incarcerata per una protesta contro l’intelligenza artificiale. L’azione nasce dalla convinzione dell’attivista che lo sviluppo di sistemi sempre più capaci proceda senza garanzie di sicurezza adeguate e debba essere fermato con un divieto globale sulla competizione per la superintelligenza.

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Prima dell’ingresso in carcere, Kaufmyn ha accusato i vertici delle grandi aziende tecnologiche di conoscere i pericoli e di proseguire comunque: “È assolutamente spaventoso e sconcertante”. Per l’attivista, la detenzione non rappresenta un gesto di martirio, ma uno strumento per “dare l’allarme” e portare il tema nel dibattito pubblico.

La condanna e il confronto sulla sicurezza

La giuria ha riconosciuto Kaufmyn colpevole a giugno di interferenza con un’attività commerciale, violazione di proprietà con intento di interferire con un’attività, assemblea illegale e rifiuto di disperdersi durante una sommossa. L’attivista aveva rifiutato di lasciare il sit-in del febbraio 2025 e aveva sostenuto di agire per prevenire un danno maggiore.

La procuratrice distrettuale di San Francisco, Brooke Jenkins, ha affermato che il verdetto invia “un messaggio forte” contro l’idea che i manifestanti possano mettere a rischio la sicurezza pubblica per raggiungere un obiettivo. In tribunale, sostenitori di StopAI hanno gridato “Stop AI” e “Free Wynd”, mentre gli agenti chiedevano di liberare l’aula.

Dwight Ost, 73 anni, ha definito Kaufmyn una donna coraggiosa e ha richiamato quella che ritiene una minaccia esistenziale. La sentenza separa quindi due piani: il diritto a sollevare obiezioni sui rischi dell’AI e la valutazione giudiziaria delle modalità concrete con cui la protesta è stata condotta.

Esperti, aziende e una gara senza regole condivise

Il professor Stuart Russell, docente dell’Università della California a Berkeley e presidente dell’International Association for Safe and Ethical AI, ha testimoniato per la difesa. Ha sostenuto che le attività di OpenAI comportino un rischio inaccettabile e che ulteriori sviluppi debbano dipendere da rigorose garanzie di sicurezza, oggi non disponibili.

Nel dibattito sono intervenuti anche il senatore statunitense Bernie Sanders, che ha chiesto una pausa nello sviluppo, e oltre mille ricercatori di laboratori AI avanzati, firmatari di una lettera sui rischi di una crescita delle capacità oltre la comprensione e il controllo umano. David Kreuger, esperto dell’Università di Montreal, ha paragonato il possibile rilievo storico del caso a quello di Rosa Parks, parallelismo ridimensionato dalla stessa Kaufmyn.

La conseguenza più immediata è una maggiore visibilità per StopAI, nonostante le proprie tensioni interne: il cofondatore Sam Kirchner era scomparso dopo un contrasto sulle tattiche, mentre il gruppo dichiara di perseguire azioni dirette non violente. Il messaggio di Kaufmyn ai vertici di OpenAI, Anthropic e Meta resta netto: “Ritrovate la vostra umanità”.

FAQ

Perché Wynd Kaufmyn è stata incarcerata?

Sì, è stata incarcerata per una settimana dopo la condanna relativa al blocco degli ingressi della sede di OpenAI e al rifiuto di disperdersi durante il sit-in.

Quali reati sono stati contestati all’attivista?

Sì, la giuria l’ha condannata per interferenza commerciale, violazione di proprietà con intento di interferire, assemblea illegale e rifiuto di disperdersi durante una sommossa.

Che cosa chiedeva il gruppo StopAI?

Sì, StopAI chiede di fermare il progresso verso la superintelligenza artificiale e sostiene la necessità di un divieto globale della competizione tecnologica su questi sistemi.

Quale posizione ha espresso Stuart Russell?

Sì, Stuart Russell ha dichiarato che ulteriori sviluppi dei sistemi AI devono dipendere da rigorose garanzie di sicurezza, che secondo lui non sono attualmente disponibili.

Quali fonti hanno verificato questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Guardian.