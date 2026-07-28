AI Act, dal 2 agosto scattano gli obblighi dell’articolo 50

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

L’Articolo 50 dell’AI Act introduce obblighi di trasparenza sui contenuti sintetici.

Le regole europee si applicano a immagini, video, audio e testi generati dall’IA.

Provider e deployer professionali dovranno dichiarare l’interazione automatizzata e i deepfake.

Per i nuovi sistemi l’obbligo di marcatura scatta dal 2 agosto 2026.

(Riassunto generato con AI)

AI Act, trasparenza obbligatoria sui contenuti artificiali

L’Unione europea, attraverso l’Articolo 50 dell’AI Act, dal 2 agosto 2026 imporrà nuovi obblighi di trasparenza per immagini, video, audio e testi generati o manipolati con l’intelligenza artificiale. La misura riguarda soprattutto i fornitori di sistemi di IA, definiti Provider, e le organizzazioni che li usano professionalmente, i Deployer.

L’obiettivo è rendere riconoscibili le interazioni automatizzate e i contenuti sintetici, in un contesto nel quale distinguere il reale dal verosimile è sempre più difficile. Secondo l’analisi di Silvia Pugi, vicesegretario di CEC European Managers, la fiducia nell’informazione e nei mercati è il presupposto della nuova disciplina.

I deepfake, inclusi quelli che hanno coinvolto immagini false di Papa Francesco e della premier Giorgia Meloni, mostrano la portata del problema. Le applicazioni di IA generativa possono infatti produrre contenuti visivi, sonori e testuali difficili da distinguere da materiali autentici, con potenziali ricadute sulla reputazione delle persone e sulla qualità del dibattito pubblico.

Obblighi, eccezioni e tempi della marcatura

L’Articolo 50 punta a tutelare l’integrità dell’informazione richiedendo trasparenza sulle esposizioni a sistemi automatizzati e sui contenuti artificiali. L’obbligo interessa gli impieghi professionali, mentre restano esclusi gli utilizzi personali, la ricerca scientifica, le indagini delle forze dell’ordine e le attività di editing standard, come correzioni grammaticali, ridimensionamenti e filtri tecnici.

Il perimetro include anche strumenti di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica: i Deployer dovranno informare le persone esposte a queste tecnologie. Si tratta di un obbligo distinto dal tema dei deepfake, ma riconducibile agli usi dell’IA classificati a rischio limitato.

La segnalazione dei contenuti generati o modificati dipende dal grado di intervento dell’algoritmo. Per i deepfake creativi o satirici è previsto un regime di etichettatura alleggerito, pensato per preservare la fruizione dell’opera senza eliminare l’esigenza di riconoscibilità.

Per i nuovi sistemi la marcatura diventa applicabile dal 2 agosto 2026. I sistemi generativi immessi sul mercato prima di quella data avranno invece un periodo di tolleranza fino a dicembre 2026, mentre i deepfake prodotti prima del 2 agosto non dovranno essere marcati retroattivamente.

La fonte segnala sanzioni in caso di inadempimento, senza specificarne importi o criteri di calcolo. Sul piano operativo, l’adeguamento richiederà watermark interoperabili e resistenti alle manomissioni, oltre a processi interni di controllo umano per i testi di interesse pubblico.

Per redazioni e uffici comunicazione, la conformità comporta quindi validazioni degli output algoritmici. La trasparenza può diventare anche un fattore reputazionale: dichiarare un uso etico dell’IA rafforza la riconoscibilità del brand presso consumatori e interlocutori.

Il confronto con Cina e Stati Uniti

L’Europa non è la prima ad affrontare il tema. In Cina, dal 2025, i contenuti generati con IA devono avere una doppia marcatura: un’indicazione visibile per gli utenti e un tracciamento tecnico invisibile nei metadati, mentre la rimozione del contrassegno è vietata.

Negli Stati Uniti manca invece una legge federale unica sul watermarking. Il quadro resta frammentato tra linee guida volontarie, iniziative delle aziende tecnologiche e norme statali; la California, con il California AI Transparency Act, prevede da agosto 2026 obblighi per fornitori e grandi piattaforme.

Il passaggio europeo sposta dunque l’attenzione dalla sola capacità di generare contenuti alla responsabilità di renderne visibile l’origine. Anche Gemini, citato dall’autrice come supporto per sintetizzare la normativa, evidenzia quanto la trasparenza sull’uso degli strumenti sia ormai parte del contenuto stesso.

FAQ

Quando entra in vigore l’Articolo 50?

Sì, l’obbligo di marcatura per i nuovi sistemi generativi si applica dal 2 agosto 2026.

Quali contenuti riguarda la norma europea?

Sì, la norma riguarda immagini, video, audio e testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale.

Chi deve rispettare gli obblighi?

Sì, devono rispettarli Provider di sistemi IA e Deployer che utilizzano tali strumenti per finalità professionali.

I deepfake precedenti devono essere etichettati?

No, i deepfake generati prima del 2 agosto 2026 non sono soggetti a marcatura retroattiva.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Economyup.