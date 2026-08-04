Google Health porta i dati Fitbit su Apple Health

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google Health consente ora di collegare i dati Fitbit ad Apple Health .

consente ora di collegare i dati Fitbit ad . L’integrazione evita l’uso di app di terze parti e procedure alternative.

L’aggiornamento 5.05 amplia la gestione diretta dei dati personali di salute.

Negli Stati Uniti arrivano anche i Smart Health Links per condividere cartelle cliniche.

Riassunto generato con AI

Google Health apre la connessione con Apple Health

Google sta distribuendo un aggiornamento di Google Health che permette agli utenti di trasferire direttamente in Apple Health allenamenti, passi, parametri vitali e altri dati raccolti tramite Fitbit. La novità, anticipata da 9to5Mac, è disponibile con la versione 5.05 dell’app e interviene su una limitazione rilevante per chi utilizza dispositivi e servizi appartenenti ai due ecosistemi.

In precedenza, infatti, il flusso funzionava in una sola direzione: i dati di Apple Health potevano essere importati in Google Health, ma non esportati dall’app Google verso il servizio di Apple. Questo obbligava gli utenti a ricorrere a strumenti esterni o a soluzioni alternative per tenere allineate le informazioni.

Il collegamento si configura toccando l’icona del profilo, aprendo la voce Partner apps e selezionando Apple Health. L’obiettivo dell’aggiornamento è rendere più semplice la continuità dei dati sanitari e sportivi per chi usa Fitbit insieme a un iPhone.

Come funziona l’integrazione e cosa cambia

Con la nuova funzione, Google Health diventa un punto di passaggio diretto per i dati generati nell’ecosistema Fitbit. Allenamenti, conteggio dei passi, dati vitali e altre informazioni possono essere collegati ad Apple Health senza dover installare applicazioni dedicate esclusivamente alla sincronizzazione.

Prima dell’aggiornamento, app come Power Sync for Fitbit o Fitbit to Apple Health Sync erano tra le opzioni disponibili per superare il limite tecnico. La possibilità di una connessione nativa riduce quindi la necessità di affidare il trasferimento dei dati a servizi intermedi, anche se la fonte non indica quali singole categorie di informazioni siano disponibili in ogni configurazione.

Google Health ha sostituito l’app Fitbit a maggio, attraversando un avvio complesso. Alcuni utenti avevano sollevato dubbi sul nuovo coach sanitario basato sull’intelligenza artificiale, sull’interfaccia e su altri aspetti dell’esperienza d’uso; secondo quanto riportato, Google ha successivamente affrontato parte delle contestazioni.

L’aggiornamento assume rilievo soprattutto per l’interoperabilità. La raccolta di dati sulla salute è spesso distribuita tra app, smartphone e wearable differenti: una sincronizzazione diretta può rendere più lineare la consultazione delle informazioni personali, pur senza modificare il fatto che Google Health e Apple Health restano servizi distinti.

La fonte non segnala cambiamenti alle modalità di importazione già presenti da Apple Health a Google Health. La novità riguarda invece il percorso opposto, finora non integrato direttamente nell’app.

Smart Health Links, la nuova condivisione negli Stati Uniti

Insieme all’integrazione con Apple Health, Google ha annunciato per gli utenti negli Stati Uniti gli Smart Health Links. La funzione consente di condividere cartelle cliniche con un operatore sanitario o con un familiare attraverso un link oppure un codice QR.

Per creare il collegamento occorre entrare nella scheda Health, selezionare la sezione Medical, aprire Shareable records e toccare l’icona più. L’utente può scegliere quali dati inserire prima della condivisione.

La novità amplia le possibilità di gestione dei record medici, ma la disponibilità indicata resta limitata agli Stati Uniti. Non sono riportati dettagli su un’estensione geografica successiva.

FAQ

Come collegare Google Health ad Apple Health?

Sì, nell’app Google Health 5.05 bisogna aprire il profilo, scegliere Partner apps e selezionare Apple Health.

Quali dati Fitbit possono essere condivisi?

Sì, la funzione riguarda allenamenti, passi, parametri vitali e altri dati presenti nell’ecosistema Fitbit, secondo quanto comunicato da Google.

Servono ancora app esterne per la sincronizzazione?

No, il collegamento diretto riduce la necessità di usare app come Power Sync for Fitbit o Fitbit to Apple Health Sync.

Dove sono disponibili gli Smart Health Links?

Sì, Google indica gli Stati Uniti come area di disponibilità per gli Smart Health Links dedicati alla condivisione dei record medici.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Verge.