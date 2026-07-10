Giappone riforma la privacy per ampliare l’uso dei dati nell’intelligenza artificiale

10 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Giappone accelera sulla riforma privacy per favorire l’uso dei dati nell’intelligenza artificiale.

accelera sulla riforma privacy per favorire l’uso dei dati nell’intelligenza artificiale. La novità chiave riguarda i dati resi non identificabili tramite “elaborazione statistica”.

Previsti vincoli più severi per dati biometrici e informazioni dei minori sotto i 16 anni.

Restano fuori cripto e blockchain, ancora disciplinati da regole più restrittive.

(Riassunto generato con AI)

Riforma privacy e AI in Giappone

Il Giappone sta portando avanti una revisione della propria normativa sulla protezione dei dati personali per ampliare l’uso delle informazioni nei sistemi di intelligenza artificiale. Il punto centrale della riforma dell’APPI introduce un’eccezione legale per la cosiddetta “elaborazione statistica” dei dati personali: se un’azienda riesce a trasformare i dati in modo da non rendere identificabile la persona, potrà impiegarli per l’AI senza chiedere un consenso preventivo.

Il disegno di legge ha già superato la Camera bassa del Parlamento giapponese e il confronto legislativo prosegue nella Dieta.

L’entrata in vigore è attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, subordinata però all’approvazione definitiva e ai successivi ordini di Gabinetto. La riforma arriva dopo l’AI Promotion Act approvato dal Giappone nel maggio 2025 e riflette una linea politica precisa: evitare una dipendenza strutturale da tecnologie straniere nel settore AI.

Tutele, limiti e nodi tecnici

La riforma non apre a un utilizzo indiscriminato dei dati. Per le informazioni biometriche, come impronte digitali e marcatori per il riconoscimento facciale, sono previsti obblighi di trasparenza rafforzati. Le modifiche irrigidiscono inoltre la disciplina relativa ai dati dei minori di 16 anni, segnalando che il legislatore considera più sensibile questo perimetro.

Il nodo più controverso riguarda però la tesi secondo cui i dati pseudonimizzati comportino un rischio minimo di re-identificazione. È qui che si concentra gran parte delle critiche.

La storia dell’anonimizzazione mostra infatti numerosi casi in cui dataset ritenuti sicuri sono stati successivamente ricostruiti fino a ricondurli a persone reali. La fonte cita studi in cui cartelle cliniche pseudonimizzate, combinate con informazioni pubbliche, hanno consentito di individuare i pazienti. Viene ricordato anche il caso Netflix, quando ricercatori riuscirono a de-anonimizzare un dataset di valutazioni cinematografiche incrociandolo con le recensioni pubblicate su IMDb.

In termini pratici, il nuovo quadro normativo richiederà alle aziende attive in Giappone investimenti iniziali in infrastrutture di pseudonimizzazione e in sistemi di reporting sulla trasparenza, soprattutto per i dati biometrici. L’obiettivo politico è favorire lo sviluppo dell’AI nazionale, ma l’equilibrio tra innovazione e protezione effettiva dei cittadini resta il vero banco di prova della riforma.

Cosa resta fuori dalla riforma

Un elemento rilevante è l’assenza di disposizioni su criptovalute e asset digitali. Le modifiche all’APPI non intervengono sui token crypto né sulla gestione dei dati legati alla blockchain.

Di conseguenza, l’incrocio tra AI e Web3 in Giappone continua a essere regolato dai quadri esistenti, descritti come più restrittivi. Questo lascia aperto un doppio scenario: da un lato un’accelerazione sull’AI fondata sui dati pseudonimizzati, dall’altro una persistente cautela nei segmenti digitali più sensibili e meno armonizzati sotto il profilo regolatorio.

FAQ

Cosa cambia per i dati personali in Giappone?

Sì, cambia l’uso dei dati per l’AI: quelli resi non identificabili potranno essere utilizzati senza consenso preventivo.

Quali dati avranno tutele più forti?

Sì, i dati biometrici avranno obblighi di trasparenza più elevati e i dati dei minori sotto i 16 anni regole più rigide.

Quando potrebbe entrare in vigore la riforma?

Sì, l’attuazione è prevista tra fine 2026 e inizio 2027, ma dipende dall’approvazione finale e dagli ordini di Gabinetto.

La riforma riguarda anche crypto e blockchain?

No, le modifiche all’APPI non toccano token crypto e dati blockchain, che restano sotto regole già esistenti.

Da quali verifiche nasce questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.