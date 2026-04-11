Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Ospedale pediatrico Zurigo dimette l’ultimo bambino ferito dopo la tragedia di Crans-Montana

Kinderspital Zurigo dimette l’ultimo giovane ferito nell’incendio di Crans-Montana

Chi: i nove giovani feriti nell’incendio del locale “Le Constellation”; il Kinderspital (Kispi) di Zurigo e la direttrice generale Julia Hillebrandt.

Cosa: dimissione dell’ultimo paziente pediatrico dalla fase di cure acute, dopo mesi di trattamenti complessi per gravi ustioni.

Dove: principalmente a Zurigo, con successiva presa in carico nelle regioni di provenienza in Svizzera e all’estero.

Quando: dimissione avvenuta martedì dopo Pasqua; tragedia originaria nella notte di Capodanno a Crans-Montana (VS).

Perché: conclusione della fase critica delle cure, avvio di un lungo percorso di riabilitazione fisica e psicologica per recuperare mobilità e autonomia.

In sintesi:

Dimesso l’ultimo dei nove giovani ricoverati al Kispi dopo l’incendio di Capodanno.

I pazienti continueranno il percorso in regime ambulatoriale o in centri di riabilitazione.

Le moderne infrastrutture del nuovo Kispi hanno permesso di gestire più casi gravissimi in parallelo.

Il processo di guarigione richiederà anni di controlli e terapie specialistiche.

Dopo le dimissioni inizia la lunga fase di riabilitazione

La dimissione dell’ultimo giovane dal Kinderspital di Zurigo segna la chiusura della sola fase acuta per le vittime pediatriche dell’incendio al “Le Constellation” di Crans-Montana. Lo riporta il quotidiano Tages-Anzeiger, citando comunicazioni ufficiali del Kispi.

Per settimane, fino a sei pazienti con ustioni estese sono stati trattati simultaneamente in terapia intensiva, grazie a un’équipe multidisciplinare di decine di specialisti, in particolare di chirurgia plastica e ricostruttiva. Il nuovo edificio del Kispi ha reso possibile un numero di trattamenti complessi che, in passato, non sarebbe stato gestibile in parallelo.

Ora i nove giovani, provenienti dalla Svizzera e dall’estero, sono affidati agli ospedali regionali, a strutture ambulatoriali e a centri di riabilitazione specializzata, con programmi personalizzati per recuperare funzione motoria, autonomia quotidiana e integrazione scolastica o lavorativa.

Le prospettive per i feriti e il sistema sanitario svizzero

Il Kispi sottolinea che il decorso non è concluso: molti pazienti necessiteranno di anni di follow-up per chirurgia ricostruttiva, fisioterapia intensiva e supporto psicologico. Alcuni continueranno a recarsi a Zurigo per controlli periodici e interventi mirati.

Parallelamente, sei vittime restano ricoverate all’Ospedale universitario di Zurigo (USZ), altre sei al CHUV di Losanna, diciannove sono in cura all’estero e sette in cliniche di riabilitazione della Suva. La dottoressa Julia Hillebrandt ha espresso pubblicamente il sostegno dell’istituto: “Auguriamo di tutto cuore ai giovani forza, pazienza e perseveranza”. Il caso diventa un banco di prova per la capacità della sanità svizzera di coordinare a lungo termine cure altamente specialistiche per grandi ustionati pediatrici.

FAQ

Quanti giovani feriti nell’incendio di Crans-Montana ha curato il Kispi?

Il Kinderspital di Zurigo ha preso in carico complessivamente nove giovani, provenienti sia dalla Svizzera sia dall’estero, con ustioni gravi.

Dove proseguiranno le cure i giovani dimessi dal Kinderspital di Zurigo?

I pazienti proseguiranno principalmente in regime ambulatoriale o in centri di riabilitazione nelle rispettive regioni di provenienza nazionali ed estere.

Perché le infrastrutture del nuovo Kispi sono state decisive nel trattamento?

Le infrastrutture avanzate del nuovo Kispi hanno permesso di trattare simultaneamente fino a sei grandi ustionati pediatrici in terapia intensiva.

Quanto durerà il percorso di riabilitazione per i giovani feriti?

Il percorso riabilitativo durerà anni, con interventi di chirurgia ricostruttiva, fisioterapia intensiva, supporto psicologico e controlli periodici specialistici.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

Questa notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.