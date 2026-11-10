10 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Anker taglia i prezzi fino al 46% tra ricarica, audio e casa

Anker avvia il 10 novembre 2026 le promozioni anticipate per il Black Friday, con riduzioni fino al 46% su dispositivi per la ricarica, prodotti audio e apparecchi per la casa. La selezione comprende i marchi Anker, soundcore ed eufy: il taglio più consistente riguarda il robot aspirapolvere Omni C28, proposto a 379 euro rispetto ai 699 euro indicati come prezzo precedente.

Gli sconti cambiano in base al modello e coinvolgono anche alcune novità, tra cui il powerbank MagGo 2 Pro, gli auricolari AeroClip 2 e le cuffie Space 2 Pro. Le promozioni sono presenti nella pagina delle offerte Anker e interessano prodotti con funzioni e fasce di prezzo differenti.

Ricarica portatile e postazioni per più dispositivi

Il MagGo Power Bank 2 Pro scende da 109,99 a 87,99 euro, con una riduzione dichiarata del 20%. Ha una capacità di 10.000 mAh e supporta la ricarica magnetica wireless Qi2.2 fino a 25 W, mentre attraverso la porta USB-C arriva a 45 W. Una ventola integrata nel sistema SnapCool gestisce il raffreddamento; il display mostra carica residua, temperatura e potenza.

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Per la ricarica da presa, il Nano Charger USB-C da 45 W con Smart Display viene proposto a 25,99 euro anziché 39,99 euro, con uno sconto del 35%. Il caricatore integra uno schermo per consultare le informazioni sulla ricarica durante l’utilizzo.

La Nano Charging Station 6-in-1 passa invece da 79,99 a 59,99 euro, il 25% in meno. Riunisce sei porte e offre fino a 150 W complessivi per collegare contemporaneamente dispositivi come smartphone, tablet e notebook.

Audio: auricolari aperti, speaker e cuffie con cancellazione del rumore

Gli auricolari soundcore AeroClip 2 costano 152,99 euro contro i precedenti 179,99 euro, con una riduzione del 15%. Adottano una struttura clip-on open-ear, che lascia l’orecchio aperto all’ambiente circostante. La dotazione comprende driver da 12 mm, LDAC, HearID e un sistema dedicato alla gestione delle chiamate.

Lo speaker Bluetooth soundcore BOOM 2 è proposto a 89,99 euro anziché 129,99 euro, con uno sconto del 31%. La potenza dichiarata raggiunge gli 80 W con BassUp 2.0; completano le caratteristiche la certificazione IPX7 e un’autonomia indicata fino a 24 ore.

Per le cuffie over-ear soundcore Space 2 Pro, il prezzo passa da 199,99 a 169,99 euro, con una riduzione del 15%. Il modello integra il chip AI Thus, la cancellazione del rumore Adaptive ANC 3.0 con otto microfoni, LDAC, HearID 5.0 e audio spaziale. L’autonomia dichiarata è di 30 ore con cancellazione attiva e di 60 ore disattivandola.

La selezione comprende anche il tiralatte indossabile eufy S2 Pro, a 319,99 euro rispetto a 399,99 euro, pari a uno sconto del 20%. Il dispositivo combina il massaggio VibraPump con il riscaldamento regolabile HeatFlow 2.0. Le impostazioni possono essere personalizzate attraverso l’app.

Videocamere per esterni e pulizia domestica

La eufy Outdoor Cam S4 Solo scende da 349,99 a 279,99 euro, con una riduzione del 20%. Utilizza tre obiettivi, con una fotocamera principale 4K e un sistema PTZ per seguire i soggetti rilevati. L’alimentazione solare è prevista per l’impiego all’aperto.

La eufy C37 4K Solo viene invece proposta a 89,99 euro anziché 139 euro, con uno sconto dichiarato del 35%. Anche questo modello è destinato alla sorveglianza degli spazi esterni: alla risoluzione 4K affianca movimenti di panoramica e inclinazione, con tracciamento AI a 360°.

Il ribasso maggiore della selezione riguarda il robot aspirapolvere eufy Omni C28: il prezzo di 379 euro, rispetto ai 699 euro precedenti, corrisponde alla riduzione dichiarata del 46%. Il sistema di pulizia abbina un’aspirazione da 15.000 Pa al rullo HydroJet, dotato di autopulizia durante il funzionamento.

Il robot impiega inoltre una spazzola DuoSpiral progettata per limitare l’aggrovigliamento di capelli e peli. La stazione associata gestisce lo svuotamento della polvere, il lavaggio del panno, il riempimento dell’acqua, l’asciugatura ad aria calda e la raccolta dell’acqua sporca.

La selezione è consultabile anche nello store Anker su Amazon. Il 46% annunciato riguarda dunque un singolo prodotto: per gli altri modelli elencati, le riduzioni dichiarate vanno dal 15% al 35%.