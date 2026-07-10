Germania, insolvenze aziendali ai massimi da oltre vent’anni nel secondo trimestre

10 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Germania , quasi 5.000 insolvenze aziendali nel secondo trimestre 2026.

, quasi 5.000 insolvenze aziendali nel secondo trimestre 2026. I dati dell’ IWH segnano il livello trimestrale più alto in oltre vent’anni.

segnano il livello trimestrale più alto in oltre vent’anni. Più colpite le piccole e medie imprese, sotto pressione costi energetici e crescita debole.

Il quadro può ridurre il credito bancario e frenare l’appetito per gli asset digitali.

(Riassunto generato con AI)

Record di insolvenze in Germania

Germania registra il più alto numero di fallimenti societari trimestrali in oltre due decenni: tra aprile e giugno 2026 sono state presentate 4.996 richieste di insolvenza, secondo i dati diffusi il 9 luglio dall’Halle Institute for Economic Research (IWH). Il dato riguarda la maggiore economia d’Europa, arriva dopo mesi di debolezza già emersa nel 2025 e segnala un ulteriore deterioramento del tessuto produttivo.

Nel solo mese di giugno le procedure sono state 1.702, in aumento del 12% rispetto a maggio e del 20% su giugno 2025. L’accelerazione, secondo l’istituto, riflette una combinazione di crescita lenta, costi energetici ancora elevati e difficoltà specifiche in comparti come automotive e sanità, con effetti più pesanti sulle piccole e medie imprese.

Numeri IWH e impatto economico

L’IWH sottolinea che il totale del secondo trimestre 2026 è superiore del 9% rispetto al primo trimestre dello stesso anno. Il dato di giugno risulta inoltre circa l’80% sopra la media mensile registrata tra il 2016 e il 2019, un confronto che misura la portata dell’attuale tensione. Steffen Müller, responsabile della ricerca sulle insolvenze dell’istituto, ha definito i livelli “eccezionalmente alti”, aggiungendo che persistono indicatori di debolezza economica nonostante una recente stabilizzazione di alcuni parametri.

Il quadro non arriva all’improvviso. Nel corso del 2025 le insolvenze avevano già toccato livelli che non si vedevano dal 2014 e diverse previsioni indicavano una prosecuzione della tendenza nel 2026.

L’analisi dell’IWH evidenzia che le grandi aziende restano più vicine alle rispettive medie di lungo periodo, mentre il peso maggiore ricade sulle PMI. È un passaggio rilevante perché segnala una fragilità diffusa nel segmento più capillare dell’economia tedesca, quello che assorbe occupazione, filiere e domanda interna.

Possibili effetti sul credito e sui digital asset

Il rapporto dell’IWH non cita insolvenze legate alle criptovalute. Tuttavia, il peggioramento dei default aziendali può avere un riflesso indiretto sul sistema finanziario: se le banche assorbono più perdite, la disponibilità a concedere credito tende a ridursi. In questo scenario può indebolirsi anche l’infrastruttura istituzionale che sostiene l’operatività sugli asset digitali, dai servizi di prime brokerage alle soluzioni di custodia che richiedono impegno di bilancio.

Il tema pesa in particolare in Germania, considerata una delle giurisdizioni europee più avanzate nella regolazione dei digital asset grazie al quadro di custodia crypto autorizzato da BaFin. Se la pressione macroeconomica dovesse proseguire, la conseguenza più immediata potrebbe non essere normativa, ma di appetito al rischio: meno credito, più prudenza e selezione più severa degli investimenti istituzionali in tutto il continente.

FAQ

Quante insolvenze aziendali ci sono state nel trimestre?

Sì, nel secondo trimestre 2026 in Germania sono state registrate 4.996 richieste di insolvenza, secondo l’IWH.

Quanto è cresciuto il dato rispetto al trimestre precedente?

Sì, il totale del secondo trimestre è aumentato del 9% rispetto al primo trimestre 2026, secondo i dati dell’IWH.

Quante procedure sono state avviate a giugno?

Sì, a giugno 2026 le insolvenze sono state 1.702, in crescita del 12% su maggio e del 20% su giugno 2025.

Quali imprese risultano più colpite?

Sì, l’analisi indica che le piccole e medie imprese stanno subendo l’impatto maggiore, mentre le grandi aziende restano più vicine alle medie storiche.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing e i dati IWH.