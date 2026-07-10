10 Luglio 2026

Home / FINTECH / HSBC lancia a Hong Kong la prima emissione blockchain di prodotto strutturato digitale

La notizia in sintesi

HSBC ha completato a Hong Kong la prima emissione blockchain di un prodotto strutturato nativo digitale.

ha completato a la prima emissione blockchain di un prodotto strutturato nativo digitale. La transazione ha usato note tokenizzate in dollari Usa collocate privatamente a investitori istituzionali.

Marketnode ha operato come agente di tokenizzazione e pagamento digitale dell’operazione pilota.

ha operato come agente di tokenizzazione e pagamento digitale dell’operazione pilota. Il test rientra nella strategia asset digitali di HSBC e nel piano blockchain di Hong Kong.

(Riassunto generato con AI)

HSBC sperimenta note tokenizzate a Hong Kong

HSBC ha completato nelle ultime ore la sua prima emissione su blockchain di un prodotto strutturato nativo digitale, realizzata a Hong Kong attraverso una private placement destinata a investitori istituzionali. L’operazione ha riguardato note strutturate denominate in dollari statunitensi e tokenizzate direttamente su infrastruttura blockchain, con il supporto di Marketnode, operatore Asia-Pacifico specializzato in infrastrutture di mercato digitali. L’obiettivo del test, secondo la banca, è verificare se la tokenizzazione possa rendere più efficienti emissione, regolamento, amministrazione e servicing dei prodotti strutturati nei mercati istituzionali.

Il soggetto centrale della notizia è quindi HSBC, che con questa operazione rafforza la propria strategia sugli asset digitali in una piazza, quella di Hong Kong, sempre più attiva nell’integrazione tra finanza tradizionale e infrastrutture blockchain.

Il significato operativo del test pilota

Secondo HSBC, Marketnode ha agito sia come agente di tokenizzazione sia come digital paying agent. In pratica, ha consentito l’emissione diretta delle note su blockchain e ha gestito i flussi di pagamento tra la banca e l’investitore. Questo passaggio è rilevante perché sposta su un’infrastruttura digitale fasi che nei mercati tradizionali restano spesso frammentate tra più soggetti e sistemi.

Suvir Loomba, regional head of securities services for Asia di HSBC e membro del board di Marketnode, ha spiegato che l’emissione amplia il lavoro della banca sugli asset digitali e mostra come l’istituto stia collaborando con gli operatori di mercato per sviluppare soluzioni blockchain concrete per la finanza istituzionale. Loomba ha aggiunto che la tokenizzazione può semplificare varie fasi del ciclo di vita di un prodotto strutturato, dall’emissione al regolamento, fino all’amministrazione e al servicing continuativo.

Nella dichiarazione che accompagna l’operazione, Patrick Boumalham, head of institutional sales for Asia di HSBC, ha osservato: “As one of the leading issuers of structured products in Asia, we see clear potential for tokenisation to improve the efficiency of issuance, settlement and servicing, whilst creating a more scalable foundation for future product innovation”. La lettura analitica del test è chiara: la banca non presenta la blockchain come esercizio sperimentale isolato, ma come base operativa per rendere più scalabili processi già esistenti.

Hong Kong accelera sulla finanza tokenizzata

L’operazione di HSBC si inserisce nel più ampio orientamento di Hong Kong verso la tokenizzazione di strumenti finanziari tradizionali. A giugno, la Hong Kong Monetary Authority ha istituito un gruppo di esperti sui bond tokenizzati dopo che il governo aveva emesso oltre 6,8 miliardi di dollari di Hong Kong in obbligazioni tokenizzate attraverso varie operazioni. Del gruppo fanno parte, tra gli altri, HSBC, JPMorgan Securities, Standard Chartered, UBS, Ant Digital e HashKey Group.

Il tavolo di lavoro sta esaminando cornici legali, pratiche di mercato e infrastrutture necessarie per ampliare l’attività sui bond tokenizzati. In questo contesto, il pilot sulle note strutturate assume valore anche come segnale industriale: non riguarda soltanto un nuovo prodotto, ma la possibilità di trasferire su blockchain segmenti più ampi dei mercati dei capitali istituzionali. Sempre a Hong Kong, in aprile, HSBC è inoltre diventata una delle prime istituzioni a ottenere dalla Hong Kong Monetary Authority una licenza da emittente di stablecoin nell’ambito del nuovo quadro regolatorio cittadino.

FAQ

Cosa ha emesso esattamente HSBC?

Sì, HSBC ha emesso note strutturate denominate in dollari Usa come prodotto nativo digitale su blockchain, tramite collocamento privato per investitori istituzionali a Hong Kong.

Chi ha supportato la tokenizzazione?

Sì, il supporto operativo è arrivato da Marketnode, che ha svolto i ruoli di tokenisation agent e digital paying agent nella transazione pilota.

Perché il test è rilevante per i mercati?

Sì, il test punta a rendere più efficienti emissione, regolamento, amministrazione e servicing dei prodotti strutturati nei mercati istituzionali, secondo quanto indicato da HSBC.

Qual è il contesto di Hong Kong?

Sì, Hong Kong sta ampliando la finanza tokenizzata: la HKMA ha creato un gruppo esperto dopo emissioni governative di bond tokenizzati oltre 6,8 miliardi di HK$.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news, mantenendo solo i dati presenti nella fonte.