8 Luglio 2026

Home / FINTECH / Cassazione ammette Google Earth e Street View come prove nei processi tributari

La notizia in sintesi

La Cassazione riconosce valore probatorio alle immagini digitali nei processi tributari.

Google Earth e Street View non sono prove automatiche ma neppure inutilizzabili.

Conta la verifica concreta del giudice su data, luogo, qualità e contesto.

Per contestarle serve un disconoscimento preciso, non una generica obiezione.

(Riassunto generato con AI)

Cassazione: immagini online utilizzabili nel processo tributario

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026, ha chiarito che fotografie e schermate ricavate da servizi come Google Earth o Google Street View possono essere usate come elementi di prova nei contenziosi fiscali. La decisione riguarda un caso legato all’imposta sulla pubblicità in alcune aree di servizio e interviene su un punto sempre più rilevante: il valore processuale dei documenti nati in ambiente digitale.

Secondo la Suprema Corte, il fatto che un’immagine sia reperibile online non la rende automaticamente inattendibile. Al tempo stesso, però, non le attribuisce un valore decisivo in via automatica. Il giudice deve esaminarla nel contesto del processo, confrontarla con gli altri atti e motivare in modo puntuale il peso probatorio riconosciuto. Il principio incide sia sull’azione degli enti impositori sia sulle strategie difensive del contribuente.

Il principio fissato dalla Suprema Corte

Nel caso esaminato, le immagini digitali erano state prodotte per dimostrare la presenza di mezzi pubblicitari, come insegne e cartelli. Il giudice di merito le aveva considerate deboli soltanto perché provenienti dalla rete. La Cassazione ha corretto questa impostazione, richiamando l’articolo 2712 del Codice civile sulle riproduzioni meccaniche. La norma include fotografie, registrazioni e riproduzioni informatiche, riconoscendo loro efficacia probatoria salvo disconoscimento della parte contro cui vengono prodotte.

Il punto decisivo è proprio questo: il disconoscimento non può essere generico. Non basta sostenere che una foto “presa da internet” sia poco affidabile. Occorre contestare aspetti concreti, come la data dell’immagine, la riconoscibilità del luogo, l’eventuale mutamento dello stato dei luoghi o una prospettiva che alteri la percezione. In assenza di una critica specifica, l’immagine resta utilizzabile e il giudice deve valutarla secondo logica, coerenza e motivazione.

La pronuncia richiama anche l’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo applicabile alla vicenda, ricordando che nel giudizio tributario d’appello era ammessa la produzione di nuovi documenti. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Effetti pratici per Fisco e contribuenti

Il rilievo della decisione va oltre il caso concreto. Per l’amministrazione finanziaria e per i concessionari, il materiale fotografico digitale può rafforzare gli accertamenti quando occorre dimostrare elementi visibili all’esterno, come insegne, impianti, cartelli o modifiche di aree. Per il contribuente, invece, la sentenza alza il livello tecnico della difesa: una negazione astratta non basta più.

Chi contesta una fotografia deve spiegare perché quella specifica immagine non rappresenta correttamente la realtà contestata. Chi la produce, invece, deve collegarla con precisione all’atto impositivo. Il giudice, infine, conserva un ruolo centrale: può attribuire all’immagine valore pieno, parziale, indiziario oppure nessun peso, ma deve sempre motivare. Il messaggio della Cassazione è lineare: la tecnologia può aiutare la prova fiscale, ma non sostituisce il vaglio critico del processo.

FAQ

Le immagini di Google valgono come prova fiscale?

Sì, possono valere come prova nel processo tributario, ma solo dopo una valutazione concreta del giudice insieme agli altri elementi di causa.

Quale norma richiama la Cassazione?

Sì, la pronuncia richiama l’articolo 2712 del Codice civile, che disciplina fotografie, registrazioni e riproduzioni informatiche come riproduzioni meccaniche.

Basta dire che la foto viene da internet?

No, non basta. La contestazione deve essere specifica e riferita a data, luogo, qualità dell’immagine o mutamento dello stato dei luoghi.

Cosa ha deciso nel caso concreto la Cassazione?

Sì, ha cassato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Investireoggi.