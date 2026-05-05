Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Svizzera verso i 10 milioni di abitanti: il dibattito acceso sui limiti alla crescita demografica

Svizzera verso il voto sull’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni”

Il 14 giugno 2026 il popolo svizzero voterà sull’iniziativa popolare “No a una Svizzera da 10 milioni!”, lanciata dall’Unione democratica di centro (UDC). La proposta chiede di ancorare in Costituzione un tetto alla popolazione residente permanente, fissato a 10 milioni entro il 2050, imponendo al Consiglio federale e al Parlamento misure vincolanti già al superamento dei 9,5 milioni di abitanti. Il dibattito si concentra soprattutto sugli effetti sull’immigrazione, sugli accordi con l’Unione Europea (UE) e sulla tenuta del modello economico svizzero. Governo, maggioranza dei partiti e associazioni economiche avvertono che l’iniziativa potrebbe minare prosperità, mercato del lavoro e via bilaterale con Bruxelles, mentre i promotori parlano di “stress da densità” e difesa della sostenibilità demografica.

In sintesi:

L’UDC vuole limitare la popolazione svizzera a 10 milioni entro il 2050.

I contrari temono effetti gravi su economia, assicurazioni sociali e rapporti con l’UE.

L’iniziativa interviene su asilo, ricongiungimenti familiari e libera circolazione.

La “Quinta Svizzera” teme restrizioni alla mobilità nello spazio UE/AELS.

Contenuti dell’iniziativa e argomenti dei sostenitori

L’iniziativa obbliga il Consiglio federale a impedire che la popolazione residente permanente superi i 10 milioni entro il 2050. Al raggiungimento di 9,5 milioni prima di tale data, Governo e Parlamento dovrebbero intervenire con misure legislative, in particolare sull’immigrazione.

Nel settore dell’asilo, le persone ammesse provvisoriamente non potrebbero più ottenere un permesso di domicilio e il ricongiungimento familiare verrebbe ulteriormente limitato. In una seconda fase, la Svizzera dovrebbe rinegoziare tutti gli accordi internazionali che contribuiscono alla crescita demografica; qualora questi adeguamenti risultassero insufficienti, sarebbe prevista la disdetta dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE.

L’UDC parla di “stress da densità”, evocando treni sovraffollati, traffico congestionato, pressione sugli alloggi, aumento dei costi sociali e della criminalità. Il co‑iniziatore e consigliere nazionale Thomas Matter sostiene che *“molte persone si sentono sempre più straniere nel proprio Paese”* e che la “spirale dell’immigrazione” alimenterebbe continuamente nuovo fabbisogno di manodopera straniera. Il partito presenta il testo come “iniziativa per la sostenibilità”, distinguendo tra asilo e migrazione regolare e prevedendo comunque l’entrata annuale di circa 40’000 lavoratori qualificati e non.

Impatto su economia, relazioni con l’UE e Quinta Svizzera

Il fronte contrario – comprendente PS, Verdi, Centro, PLR, PEV, sindacati, associazioni economiche, Consiglio federale e Parlamento – definisce il testo “iniziativa di disdetta” o “iniziativa del caos”. A loro avviso, il tetto demografico renderebbe inevitabile la rottura con la libera circolazione e metterebbe in crisi l’intero pacchetto degli accordi bilaterali con Bruxelles.

L’economia svizzera, ricorda l’organizzazione mantello Economiesuisse, dipende strutturalmente dalla manodopera straniera nei settori di cure, edilizia, gastronomia, agricoltura e turismo. La demografia invecchiata, unita al sistema di ripartizione delle assicurazioni sociali, rende centrale il contributo di chi lavora e versa premi: una restrizione rigida dell’immigrazione potrebbe accentuare la carenza di personale qualificato e la pressione finanziaria su AVS e altre prestazioni.

Per la “Quinta Svizzera”, rappresentata dal Consiglio degli svizzeri all’estero (CSE), il rischio principale è l’erosione della libera circolazione. Circa 475’000 cittadine e cittadini svizzeri residenti nello spazio UE/AELS beneficiano oggi di diritti di mobilità e di lavoro legati proprio a tale accordo: il CSE raccomanda quindi il no, temendo ripercussioni dirette sui loro statuti di soggiorno.

Il testo non include gli 830’000 svizzeri all’estero nel calcolo della “popolazione residente permanente”, ma eventuali rinegoziazioni o la disdetta della libera circolazione inciderebbero automaticamente anche su di loro attraverso le contromisure europee. Sul piano giuridico, un tetto numerico nazionale contrasta con il principio cardine della libera circolazione; una clausola di salvaguardia, come quella discussa nei nuovi accordi con l’UE, difficilmente riuscirebbe a soddisfare le richieste rigide dell’iniziativa.

Scenari futuri e possibili conseguenze del voto svizzero

In caso di accettazione, Confederazione e Cantoni dovrebbero definire rapidamente misure applicative per restare sotto i 10 milioni di abitanti, con un inevitabile incremento di burocrazia, incertezza per le imprese e possibili contenziosi con l’UE. Una successiva disdetta della libera circolazione potrebbe trascinare con sé altri accordi bilaterali, ridefinendo l’intero quadro delle relazioni tra Berna e Bruxelles.

Se l’iniziativa venisse respinta, resterebbero comunque aperti i nodi politici su crescita demografica, pianificazione territoriale, mercato abitativo e capacità infrastrutturale, che il tema dello “stress da densità” ha riportato al centro del dibattito. Il voto del 14 giugno fungerà quindi da test sulla disponibilità della popolazione a sacrificare margini di mobilità internazionale in cambio di un controllo più rigido dei flussi migratori interni.

FAQ

Cosa prevede in concreto l’iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni”?

Prevede di fissare a 10 milioni il limite massimo di popolazione residente permanente entro il 2050, imponendo misure restrittive su asilo, ricongiungimento familiare e accordi internazionali.

La Svizzera dovrebbe davvero uscire dalla libera circolazione delle persone?

Potenzialmente sì: se rinegoziazioni e clausole di salvaguardia non bastassero a rispettare il tetto demografico, l’iniziativa impone la disdetta dell’Accordo sulla libera circolazione con l’UE.

Quali settori economici dipendono maggiormente dalla manodopera straniera?

Dipendono soprattutto sanità e cure, edilizia, gastronomia, agricoltura e turismo, dove i tassi di personale straniero superano spesso la metà degli occupati in alcune regioni.

Gli svizzeri all’estero sono conteggiati nel tetto dei 10 milioni?

No, gli oltre 830’000 svizzeri all’estero non rientrano nella popolazione residente permanente, ma potrebbero subire effetti indiretti tramite eventuali restrizioni alla libera circolazione.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni su questa iniziativa?

Provengono da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.