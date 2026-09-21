21 Settembre 2026/Home/INTERNET/Kenwood rinnova la partnership tecnica con Bake Off Italia
La notizia in sintesi
- Kenwood è partner della quattordicesima edizione di Bake Off Italia
- La collaborazione tra il marchio e il programma dura da tredici edizioni
- Sedici concorrenti si sfidano a Villa Borromeo d’Adda
- La Titanium Baker XL Lite sarà utilizzata nelle prove del programma
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Kenwood Titanium Chef Baker XL KVL85.424SI Planetaria con Bilancia Integrata dotato con 3 utensili di miscelazione, Doppia Ciotola da 5L e 7L, Food Processor da 1,2L e Frullatore in vetro da 1,6L
1200W DI POTENZA Il motore è intelligente e si adatta a tutto ciò che desideri cucinare utilizzando solo la potenza di cui hai bisogno · BILANCIA EASYWEIGH Pesa gli ingredienti direttamente nella ciotola (o in qualsiasi accessorio) mentre prepari le tue ricette · SISTEMA LIGHTLIFT Per aggiungere ingredienti alla tua ricetta o per assaggiare il tuo piatto basta semplicemente premere il pulsante nella parte superiore della testa per sollevarla senza sforzo
Kenwood torna come partner tecnico di Bake Off Italia – Dolci in Forno, giunto alla quattordicesima edizione e in onda su Real Time dal 4 settembre. Per il marchio di elettrodomestici per la preparazione degli alimenti si tratta della tredicesima partecipazione consecutiva al programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.
Al centro delle postazioni dei concorrenti ci saranno le impastatrici planetarie del marchio, a partire dal modello Titanium Baker XL Lite. L’apparecchio sarà impiegato dai sedici aspiranti pasticceri che partecipano alla competizione ospitata a Villa Borromeo d’Adda, con l’obiettivo di ottenere il titolo di Miglior Pasticciere Amatoriale d’Italia.
La dotazione sotto il tendone
La Titanium Baker XL Lite dispone di una ciotola in acciaio inox da 7 litri e di una potenza dichiarata di 1200 W. Il modello integra una bilancia che consente di pesare gli ingredienti direttamente nella ciotola o negli accessori compatibili, oltre a un controllo elettronico della velocità.
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La dotazione prevista per le preparazioni non comprende soltanto le planetarie. I concorrenti potranno utilizzare anche accessori come sfogliatrice, food processor, blender e tritatutto, oltre a sbattitori elettrici destinati alle lavorazioni più rapide o alle piccole quantità. Gli strumenti saranno impiegati nelle diverse fasi delle ricette, dagli impasti alle preparazioni più delicate.
La presenza di Kenwood nello show risale alla seconda stagione del format. La nuova edizione prosegue quindi una collaborazione avviata tredici edizioni fa, mantenendo le planetarie tra gli strumenti disponibili ai partecipanti durante le prove televisive.
Le prove e il cast dell’edizione 2026
Il programma si sviluppa in 15 puntate e conserva le tre sfide principali del format. La prova creativa è dedicata all’interpretazione personale delle consegne; la prova tecnica valuta precisione e capacità di esecuzione; la prova sorpresa richiede invece di affrontare richieste e imprevisti in tempi definiti.
Brenda Lodigiani torna alla conduzione dell’edizione 2026. A giudicare le preparazioni saranno Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Iginio Massari parteciperà come superospite fisso della prova tecnica, segmento nel quale i concorrenti dovranno riprodurre preparazioni caratterizzate da specifiche procedure esecutive.
L’ambientazione della stagione è ispirata a una dimensione domestica e rurale, con richiami a una campagna idealizzata. Il programma punta così a valorizzare gli aspetti manuali della pasticceria amatoriale, senza modificare l’impianto competitivo basato sulle tre prove.
Una presenza tecnica consolidata
Per Kenwood, la partecipazione al programma offre continuità alla presenza dei propri prodotti in uno dei format televisivi italiani dedicati alla pasticceria. Nel comunicato diffuso dall’azienda, il ruolo della Titanium Baker XL Lite viene collegato alle attività pratiche svolte dai concorrenti nelle prove, dove dosaggio degli ingredienti, lavorazione degli impasti e tempi di esecuzione sono elementi ricorrenti.
La collaborazione riguarda dunque la fornitura delle attrezzature utilizzate nel tendone e degli accessori associati. Il percorso dei sedici concorrenti si svilupperà lungo le 15 puntate previste, fino all’assegnazione del titolo finale.
FAQ
Quando è iniziata la nuova edizione di Bake Off Italia?
La quattordicesima edizione è in onda su Real Time dal 4 settembre 2026, in prima serata.
Quanti concorrenti partecipano a Bake Off Italia 2026?
Sedici aspiranti pasticceri partecipano alla gara per il titolo di Miglior Pasticciere Amatoriale d’Italia.
Quale planetaria viene usata nel programma?
Il modello indicato è Kenwood Titanium Baker XL Lite, con ciotola in acciaio inox da 7 litri e potenza di 1200 W.
Chi sono i giudici di Bake Off Italia 2026?
La giuria è composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia; Iginio Massari è superospite fisso della prova tecnica.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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