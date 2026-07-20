20 Luglio 2026

Home / INTERNET / Samsung Galaxy Unpacked, online i render di Galaxy Z Fold8 e Z Flip8

La notizia in sintesi

Samsung prepara Galaxy Unpacked a Londra il 22 luglio.

prepara Galaxy Unpacked a il 22 luglio. Render online mostrano Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Z Flip8.

Il Fold8 adotterebbe un formato più largo rispetto al predecessore.

Preordini attesi dopo l’evento, vendite indicate per inizio agosto.

(Riassunto generato con AI)

Samsung mostra in anticipo i nuovi pieghevoli

Samsung presenterà a Londra, il 22 luglio, la nuova generazione di smartphone pieghevoli durante Galaxy Unpacked. A pochi giorni dall’evento, render attribuiti a materiali di marketing hanno anticipato design e parte delle specifiche di Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, delineando una gamma destinata a rafforzare la presenza del marchio nel comparto foldable.

Le immagini circolate online sono state diffuse dal leaker Evan Blass, mentre precedenti indiscrezioni sui prezzi europei sono state associate a Roland Quandt. Il punto centrale è il possibile arrivo di due modelli Fold: uno con un nuovo formato più ampio e una variante Ultra, oltre al Flip8.

Secondo le informazioni disponibili, i preordini dovrebbero iniziare subito dopo la presentazione e la commercializzazione sarebbe prevista per l’inizio di agosto. Le caratteristiche definitive, inclusi prezzi e disponibilità nei singoli mercati, restano tuttavia da confermare da parte di Samsung.

Design wide e dotazione tecnica attesa

Il presunto Galaxy Z Fold8 si distinguerebbe per il design wide, quindi più largo dell’attuale Z Fold7. Per il display interno Dynamic AMOLED 2X, Samsung ha confermato l’impiego della tecnologia Flex Titanium; le indiscrezioni indicano una diagonale da 7,6 pollici, risoluzione 2448×1848 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Il pannello esterno sarebbe da 5,5 pollici, anch’esso a 120 Hz. I materiali pubblicitari citati mostrerebbero due fotocamere posteriori da 50 megapixel, una principale e una ultra-grandangolare, affiancate da due sensori da 10 megapixel, interno ed esterno.

Per Fold8 sono attesi Snapdragon 8 Elite Gen 5, fino a 16 GB di RAM, storage fino a 1 TB, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G e batteria da 4.800 mAh. Il Fold8 Ultra adotterebbe invece schermi da 8 e 6,5 pollici, batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera con principale da 200 megapixel, ultra-grandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Galaxy Z Flip8 conserverebbe l’impostazione del modello attuale, con display interno da 6,9 pollici ed esterno da 4,1 pollici. La dotazione trapelata comprende fotocamere posteriori da 50 e 10 megapixel, selfie camera da 10 megapixel, 12 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio e batteria da 4.300 mAh.

Prezzi e posizionamento restano il nodo decisivo

La novità più rilevante non riguarda soltanto le dimensioni: il nuovo Fold8 più largo potrebbe rispondere alla richiesta di un’esperienza più vicina a quella di un piccolo tablet, senza rinunciare alla portabilità. La presenza di un modello Ultra renderebbe inoltre più articolata l’offerta pieghevole di Samsung.

Resta da chiarire il listino europeo. Le anticipazioni riferiscono di possibili rincari, collegati all’aumento dei costi di RAM e storage: un elemento che potrebbe incidere sul posizionamento commerciale dei nuovi dispositivi.

FAQ

Quando si terrà Galaxy Unpacked?

Sì, l’evento di Samsung è programmato a Londra per il 22 luglio, secondo le informazioni riportate dalle fonti.

Quali pieghevoli Samsung potrebbero debuttare?

Sì, i modelli indicati sono Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8; non sono escluse ulteriori novità non ancora dettagliate.

Che cosa cambia nel Galaxy Z Fold8?

Sì, il cambiamento atteso è il design più largo, definito wide, con display interno da 7,6 pollici secondo le specifiche trapelate.

Quale fotocamera avrebbe il Fold8 Ultra?

Sì, il Fold8 Ultra avrebbe una tripla fotocamera posteriore da 200, 50 e 10 megapixel, con teleobiettivo dotato di zoom ottico 3x.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì: la nostra Redazione ha incrociato Hardware Upgrade e punto-informatico.it, inclusa la ricostruzione di Luca Colantuoni e le indiscrezioni di Evan Blass e Roland Quandt.