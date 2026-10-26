26 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Fujifilm rinnova l’accordo con World Press Photo e amplia gli eventi

La notizia in sintesi Fujifilm e World Press Photo prolungano fino al 2030 la collaborazione avviata nel 2024.

Workshop, dibattiti e revisioni di portfolio accompagneranno le mostre ogni anno in un massimo di 20 città.

Il vincitore del World Press Photo of the Year e i due finalisti riceveranno apparecchiature del sistema GFX.

Le attività coinvolgeranno i fotografi premiati, con occasioni di confronto e formazione per i partecipanti.

Fujifilm e World Press Photo prolungano fino al 2030 la collaborazione dedicata al fotogiornalismo e alla fotografia documentaristica. Il rinnovo, annunciato il 26 ottobre 2026, prevede un ampliamento delle attività collegate alle mostre dell’organizzazione e conferma la fornitura di attrezzature fotografiche al vincitore del World Press Photo of the Year e ai due finalisti. Gli appuntamenti aperti al pubblico comprenderanno workshop, dibattiti e revisioni di portfolio.

L’intesa risale al 2024 e ha già incluso il sostegno al concorso, la consegna di apparecchiature ai fotografi premiati e l’organizzazione di eventi in concomitanza con le esposizioni. Il nuovo accordo mantiene questi ambiti di collaborazione, con una programmazione di iniziative che potrà raggiungere ogni anno un massimo di 20 città del circuito espositivo internazionale.

Gli incontri nelle città delle mostre

Le attività saranno organizzate da Fujifilm in occasione delle esposizioni di World Press Photo e coinvolgeranno i fotografi premiati dall’organizzazione. Accanto ai workshop sono previsti momenti di discussione e sessioni dedicate all’esame dei portfolio: occasioni nelle quali i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con gli autori sul lavoro fotografico e sulle modalità del racconto per immagini.

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Il limite di 20 città riguarda gli eventi congiunti annuali, non l’intero circuito delle mostre. La programmazione annunciata lega dunque le iniziative formative e di confronto ad alcune tappe delle esposizioni, affiancando alla presentazione delle immagini l’incontro con chi le ha realizzate.

Yuji Igarashi, General Manager Imaging Solutions Division FUJIFILM Corporation, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di proseguire e consolidare ulteriormente la partnership strategica avviata nel 2024, una collaborazione cresciuta costantemente sulla base della fiducia reciproca e di valori condivisi. Attraverso questa intesa, siamo orgogliosi di contribuire alla crescita di una narrazione affidabile e della comunicazione globale mediante il potere della fotografia”

Lo stesso Igarashi ha aggiunto: “Insieme a World Press Photo, sosteniamo i professionisti che svolgono un ruolo fondamentale nel dinamico mondo della fotografia”.

Le attrezzature destinate ai premiati

Un altro capitolo dell’accordo riguarda il World Press Photo Contest. Il vincitore del riconoscimento World Press Photo of the Year e ciascuno dei due finalisti riceveranno apparecchiature aggiornate della famiglia GFX di Fujifilm. Si tratta di un sistema di fotocamere digitali mirrorless con sensore Large Format. La fornitura prosegue una forma di sostegno ai premiati già compresa nella collaborazione iniziata nel 2024.

Il concorso e le esposizioni costituiscono quindi due ambiti distinti dell’intesa: da una parte l’assegnazione di strumenti ai fotografi selezionati, dall’altra gli appuntamenti che accompagnano la circolazione delle loro opere. Il rinnovo porta entrambi gli impegni entro un orizzonte che arriva al 2030.

La prospettiva fino al 2030

Per World Press Photo, il prolungamento dell’accordo riguarda anche lo sviluppo delle attività espositive locali e la possibilità di dare spazio al lavoro dei fotoreporter e dei fotografi documentaristi. Joumana El Zein Khoury, Executive Director of World Press Photo, ha affermato:

“Basandoci sulle solide fondamenta stabilite dal 2024, l’estensione della nostra partnership con Fujifilm fino al 2030 apre prospettive a lungo termine per la nostra organizzazione e per i fotografi che supportiamo”

La direttrice ha poi precisato:

“Il costante impegno di Fujifilm ci permette di espandere la nostra portata globale, arricchire i nostri programmi espositivi locali e garantire che i fotoreporter e i fotografi documentaristi di tutto il mondo abbiano il supporto e la piattaforma necessari per portare alla luce storie fondamentali e affidabili”

Il seguito della collaborazione passerà dunque dalla programmazione annuale nelle città delle mostre e dal sostegno ai premiati del concorso. Il calendario degli incontri tradurrà l’accordo in attività rivolte ai partecipanti, con i fotografi chiamati a condividere esperienze e metodi di lavoro oltre alle immagini esposte.