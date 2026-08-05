Cloudflare lancia Wallets per pagamenti controllati degli agenti AI

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Cloudflare annuncia Wallets e cloudflare.pay per agenti di intelligenza artificiale.

Gli agenti potranno avere un’identità verificabile collegata a persone o organizzazioni.

I Virtual Wallet prevedono limiti di spesa, esercenti autorizzati e soglie per transazione.

È già possibile prenotare un handle; le funzioni complete arriveranno nei prossimi mesi.

Riassunto generato con AI

Cloudflare ha annunciato Cloudflare Wallets e cloudflare.pay, servizi pensati per attribuire un’identità digitale verificabile agli agenti di intelligenza artificiale e consentire loro di effettuare pagamenti online per conto dei rispettivi proprietari. Dal 4 agosto 2026 è possibile prenotare il proprio handle, mentre l’accesso alle funzionalità complete è previsto nei prossimi mesi.

La novità riguarda gli agenti AI capaci di navigare siti, interrogare API e compiere acquisti in autonomia. Secondo Cloudflare, il problema principale per le aziende che ricevono le richieste di questi software è distinguere gli agenti autorizzati da attività potenzialmente dannose. Gli strumenti tradizionali di rilevamento dei bot, infatti, sono stati sviluppati per crawler e motori di ricerca e non per software che operano transazioni per persone o organizzazioni.

Identità digitale per gli agenti

Il sistema proposto dalla società prevede che ciascun account Cloudflare disponga di un indirizzo web univoco, utilizzato come identità digitale stabile. Tale identità potrà essere estesa ai singoli agenti AI, permettendo alle aziende destinatarie di una richiesta di verificare chi abbia autorizzato l’operazione.

“Internet sta passando da una navigazione guidata dagli esseri umani a un commercio guidato dagli agenti, e l’infrastruttura deve evolversi di conseguenza”, ha dichiarato Matthew Prince, cofondatore e CEO di Cloudflare. “Quando un agente bussa alla tua porta, devi sapere chi lo ha mandato. Cloudflare consente di collegare ogni agente alla persona o all’organizzazione che lo controlla, così da rendere possibili fiducia, responsabilità e vere transazioni commerciali. È l’infrastruttura di identità e pagamento di cui il web agentico ha bisogno per funzionare”.

Cloudflare definisce questo ambito “commercio agentico”: un modello nel quale programmi software possono svolgere attività di acquisto e interazione online entro parametri fissati dagli utenti umani. La disponibilità di un’identità associata all’agente dovrebbe consentire alle controparti di sapere chi ha autorizzato una determinata richiesta.

Wallet e limiti sulle transazioni

Cloudflare Wallet sarà il portafoglio digitale attraverso cui gli utenti potranno ricevere, custodire e gestire stablecoin. Dal wallet principale sarà possibile creare Virtual Wallet assegnati ai singoli agenti AI, destinati ai pagamenti per risorse online.

I portafogli virtuali includeranno controlli configurabili dal proprietario. In particolare, sarà possibile stabilire una soglia massima di spesa, indicare gli esercenti autorizzati e fissare un limite per ogni singola transazione che l’agente potrà eseguire autonomamente. L’obiettivo dichiarato è permettere agli agenti di operare senza superare le istruzioni ricevute.

I servizi saranno integrati con Monetization Gateway e con gli ID Cloudflare. L’azienda indica questi strumenti come componenti dell’infrastruttura per i pagamenti tra agenti e imprese online, con verifiche sull’identità del soggetto che controlla il software e con vincoli economici impostati in anticipo.

Per ora gli utenti possono prenotare il Cloudflare Wallet handle sul sito cloudflare.pay. Nei prossimi mesi Cloudflare prevede di rendere disponibile l’accesso al wallet, comprese le operazioni di deposito e prelievo di fondi e la creazione dei Virtual Wallet per gli agenti AI.

FAQ

Che cosa sono Cloudflare Wallets?

Sono portafogli digitali annunciati da Cloudflare per ricevere, custodire e gestire stablecoin, anche attraverso wallet assegnati agli agenti AI.

A cosa serve cloudflare.pay?

Serve a prenotare un Cloudflare Wallet handle e a ricevere una notifica quando il servizio completo sarà disponibile.

Come vengono identificati gli agenti AI?

Gli agenti possono ricevere un’identità estesa dall’account Cloudflare, basata su un indirizzo web univoco associato al relativo proprietario.

Quali limiti avranno i Virtual Wallet?

Potranno avere un tetto di spesa, un elenco di esercenti autorizzati e un importo massimo per ciascuna transazione autonoma.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.