Musk promette un’Odissea generata con l’IA entro la fine del 2026

23 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Elon Musk promette un’Odissea prodotta con Grok Imagine entro fine 2026.

promette un’Odissea prodotta con Grok Imagine entro fine 2026. Il progetto AI non ha ancora titolo, budget, cast né distribuzione annunciati.

La promessa segue le critiche di Musk al film di Christopher Nolan .

. Le capacità attuali di Grok producono soprattutto brevi clip audiovisive.

(Riassunto generato con AI)

Musk annuncia l’Odissea generata dall’intelligenza artificiale

Elon Musk ha annunciato il 22 luglio, con un post su X rilanciato da New York, che Grok Imagine realizzerà entro la fine del 2026 un lungometraggio dell’Odissea “storicamente accurato” e fedele all’arte di Omero. L’obiettivo dichiarato è proporre una versione alternativa del poema dopo le polemiche alimentate dal magnate contro l’adattamento diretto da Christopher Nolan.

Al momento l’annuncio riguarda una promessa pubblica: non sono stati comunicati il titolo definitivo, la durata, il budget, il cast, la squadra produttiva, il finanziamento o le modalità di distribuzione. Il progetto viene presentato come un film completo, ma non esistono conferme pubbliche sull’avvio di una produzione cinematografica strutturata.

Il post di Musk era accompagnato da una clip di circa tre minuti, attribuita a un utente che ha dichiarato di averla generata con Grok Imagine: la sequenza mostra un incontro tra Ulisse e la ninfa Calipso. Il materiale è dunque la principale evidenza visibile dell’iniziativa, non la prova dell’esistenza di un lungometraggio già completato.

Dalle clip di Grok alla sfida del lungometraggio

Le immagini condivise si collegano al lavoro di David Thompson, associato all’account creativo Heavy Pulp. La pagina di Grok Imagine Video 1.5 mostra infatti un dietro le quinte del progetto Odyssey, illustrando la costruzione di alcune scene ispirate al racconto omerico. Questo materiale dimostra l’uso dello strumento per sequenze singole, ma non documenta una filiera produttiva su scala cinematografica.

xAI ha reso Grok Imagine Video 1.5 disponibile tramite API nel giugno 2026. Secondo la documentazione richiamata dalle fonti, il modello genera video brevi completi di audio; la versione Fast può produrre una clip di sei secondi a 720p in circa 25 secondi.

Il passaggio dalle clip a un film richiederebbe quindi l’assemblaggio di molte sequenze e, soprattutto, coerenza tra personaggi, ambienti, movimenti, dialoghi e continuità narrativa. È questo il nodo tecnico centrale: l’annuncio fissa una scadenza, ma non chiarisce quanto intervento umano sarà previsto per scrittura, montaggio, controllo storico e supervisione creativa.

La definizione di opera “storicamente accurata” resta inoltre priva di criteri pubblici. Musk non ha spiegato quali fonti saranno adottate per costumi, scenografie, armi, navi o rappresentazione del mondo antico, né come verrà interpretata la distanza tra il poema di Omero e la ricostruzione storica.

Il confronto con il film di Christopher Nolan

L’annuncio arriva nel contesto degli attacchi di Musk al film di Christopher Nolan, interpretato da Matt Damon come Ulisse e da Anne Hathaway come Penelope. Nel cast citato dalle fonti figurano anche Lupita Nyong’o, Zendaya, Jimmy Gonzales, Himesh Patel ed Elliot Page, indicato da ANSA come Elliott.

Nyong’o ha difeso la scelta del cast affermando: “Our cast is representative of the world”. Nolan ha replicato che le discussioni precedenti alla visione dell’opera sono irrilevanti e ha giudicato infondata l’idea che l’intelligenza artificiale possa sostituire integralmente creatività e lavoro umano.

Il risultato al botteghino rende il confronto ancora più rilevante: secondo The Guardian, il film ha incassato 264 milioni di dollari nel primo weekend globale. La futura Odissea di Grok potrà quindi essere valutata non solo come esperimento tecnologico, ma come test concreto sulla capacità dell’AI di sostenere un racconto epico lungo e coerente.

FAQ

Quando dovrebbe uscire l’Odissea di Grok?

Sì, Elon Musk ha indicato come obiettivo la fine del 2026, senza comunicare una data precisa di uscita.

Grok Imagine ha già prodotto il film completo?

No, le fonti confermano soltanto clip e materiale dietro le quinte; non documentano l’avvio di una produzione completa.

Chi ha creato le immagini condivise da Musk?

Sì, il materiale è collegato a David Thompson e all’account creativo Heavy Pulp, che ha usato strumenti xAI.

Quanto durano i video generati da Grok Imagine?

Sì, la variante Fast di Grok Imagine Video 1.5 può generare una clip di sei secondi a 720p in circa 25 secondi.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, The Guardian e Tom’s Hardware.