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Genitori, il 49% si sente meno preparato sulle emozioni online

Genitori, il 49% si sente meno preparato sulle emozioni online

10 Novembre 2026

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Il 49% dei genitori si sente meno preparato a comprendere le emozioni dei figli quando si manifestano online rispetto a quelle vissute fuori dagli schermi. Il dato emerge da un’indagine promossa da Samsung Electronics Italia, realizzata da Toluna con la collaborazione di Jonas ETS e presentata il 10 novembre 2026. La ricerca ha coinvolto oltre 1.000 genitori italiani con figli tra i 12 e i 17 anni, interrogandoli sul rapporto con gli adolescenti e sulla conoscenza della loro vita digitale.

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La difficoltà non coincide con una generale sfiducia nelle proprie capacità educative: l’87% degli intervistati ritiene di saper sostenere i figli nei problemi emotivi e relazionali. Il passaggio agli ambienti online, però, riduce questa sicurezza. E mentre crescono le occasioni di relazione attraverso le piattaforme, secondo quanto riferiscono i genitori un adolescente su cinque usa l’intelligenza artificiale anche per fare domande che fatica a rivolgere agli adulti.

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Meno racconti e meno conoscenza delle relazioni online

Gli intervistati riconoscono al digitale anche funzioni positive. Per il 59% aiuta i ragazzi a sviluppare passioni e interessi; il 49% lo collega alle amicizie e alla possibilità di sentirsi parte di un gruppo. Le risposte descrivono quindi uno spazio che non viene percepito soltanto attraverso i suoi rischi.

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La conoscenza di questo spazio diminuisce, tuttavia, con l’età dei figli. Fra i genitori dei ragazzi di 12-13 anni, il 59% sostiene di conoscere molto bene le piattaforme frequentate; fra quelli dei 16-17enni la percentuale si ferma al 40%. La distanza è maggiore quando si passa dagli strumenti agli interlocutori: la quota di chi afferma di sapere con chi parlano i figli online scende dal 49% al 25% nelle stesse fasce d’età.

Anche i racconti spontanei sono meno frequenti. Il 60% dei genitori dice che i figli condividono di propria iniziativa gli episodi della vita fuori dalla rete, contro il 42% che riferisce la stessa disponibilità per le esperienze digitali.

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Il dialogo resta centrale, ma riconoscere il disagio è difficile

Tra le modalità educative indicate dagli intervistati, il 38% riferisce conversazioni regolari sulle attività online. Il 35% punta soprattutto sul dialogo e sulla fiducia, mentre un altro 35% concorda con i figli regole e limiti d’uso. A queste pratiche si affianca una richiesta di maggiore preparazione: il 45% vorrebbe saper individuare meglio fragilità e situazioni problematiche. Per il 68%, inoltre, il digitale può aggravare problemi già presenti oppure far emergere nuove difficoltà adolescenziali.

Massimo Recalcati, fondatore di Jonas ETS, richiama l’attenzione sulla relazione educativa:

“L’esperienza che da anni conduciamo con Jonas, anche nelle periferie e nei territori più esposti alla fragilità sociale, ci insegna che i giovani non chiedono adulti perfetti né controlli sempre più sofisticati. Chiedono di essere riconosciuti nella loro singolarità. Il compito educativo non è occupare la vita dei ragazzi, ma rendersi presenti con autorevolezza, offrendo ascolto, limiti e fiducia. Anche di fronte alle sfide del mondo digitale, la qualità della relazione resta il primo e più importante fattore di protezione.”

L’intelligenza artificiale tra studio e confronto personale

I dati sull’intelligenza artificiale restituiscono il punto di vista dei genitori, non risposte raccolte direttamente tra gli adolescenti. Secondo gli intervistati, il 61% dei ragazzi impiega questi strumenti per attività scolastiche e ricerche, mentre il 44% vi ricorre per ottenere consigli pratici. Accanto al 20% che porrebbe domande difficili da fare agli adulti, il 12% li userebbe per parlare delle proprie emozioni o sfogarsi.

Il 55% dei genitori considera l’AI insieme un’opportunità e un rischio. Il 30% si dice molto o completamente preoccupato dalla possibilità che i figli, davanti a un problema personale o emotivo, cerchino una risposta nell’intelligenza artificiale anziché in un adulto.

Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia, commenta:

“I risultati della ricerca mostrano come il digitale sia diventato uno spazio sempre più centrale nella crescita, nelle relazioni e nella costruzione dell’identità degli adolescenti. Proprio per questo, il fatto che quasi un genitore su due si senta meno preparato a comprendere le emozioni dei propri figli quando si manifestano online evidenzia una sfida che riguarda oggi molte famiglie. I dati ci dicono che non basta essere connessi: è necessario sviluppare strumenti, competenze e occasioni di dialogo che aiutino genitori e ragazzi a comprendersi reciprocamente anche negli ambienti digitali. Come Samsung sentiamo la responsabilità di contribuire attivamente a questo percorso, promuovendo iniziative che favoriscano una maggiore consapevolezza sul rapporto tra tecnologia, emozioni e relazioni. La collaborazione con Jonas ETS nasce proprio dalla volontà di sostenere percorsi di ascolto e confronto capaci di generare un impatto concreto sulle persone e sulle comunità, mettendo al centro la qualità delle relazioni.”

L’indagine rientra nella collaborazione tra Samsung e Jonas ETS, associazione che si occupa di ascolto e cura delle relazioni. L’azienda sostiene anche Psicoanalisi nelle Periferie, progetto di Jonas ETS rivolto all’accessibilità del supporto psicologico nelle comunità più fragili. Nell’ambito della collaborazione è stato realizzato un nuovo centro di cura psicologica e psicoterapeutica nella periferia di Milano, destinato a facilitare l’accesso a questi servizi.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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