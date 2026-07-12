12 Luglio 2026

Home / MOBILITA URBANA - EV / Tesla modifica ripetutamente prestazioni e garanzia della Model 3 canadese

La notizia in sintesi

Tesla ha modificato più volte le prestazioni dichiarate della Model 3 canadese.

ha modificato più volte le prestazioni dichiarate della Model 3 canadese. Lo 0-100 è passato da 4,2 a 6,2 secondi in pochi giorni.

Sono cambiati anche potenza di ricarica e garanzia indicata sul sito.

Gli acquirenti chiedono chiarimenti, mentre i casi sarebbero gestiti singolarmente.

Riassunto generato con AI

Modifiche ai dati della Tesla Model 3

Tesla sta aggiornando ripetutamente sul sito ufficiale canadese i dati relativi alla Model 3 Premium Rear Wheel Drive, versione d’ingresso destinata al Canada e prodotta nella Gigafactory di Shanghai. Dal debutto del 1° maggio e nei giorni immediatamente successivi, l’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h è peggiorata sensibilmente, mentre sono stati rivisti anche i valori relativi alla ricarica e alla garanzia.

Il motivo dei cambiamenti non è chiarito ufficialmente nel materiale disponibile. Il caso riguarda una vettura basata su un modello già presente da anni sul mercato, circostanza che rende rilevante la successione di dati tecnici diversi pubblicati in un intervallo ristretto.

La questione interessa soprattutto chi ha valutato o acquistato l’auto sulla base delle informazioni inizialmente visibili nel configuratore. Per un marchio come Tesla, che tende a comunicare soprattutto autonomia, prestazioni e tempi di ricarica piuttosto che la tecnologia di dettaglio, la coerenza dei parametri pubblicati incide direttamente sulla comparabilità dell’offerta.

Accelerazione, ricarica e garanzia riviste

La Tesla Model 3 Premium Rear Wheel Drive era stata proposta in Canada a 39.490 dollari canadesi, cifra indicata come equivalente a circa 28.500 dollari statunitensi e 24.490 euro. Al lancio, il 1° maggio, il sito riportava uno 0-100 km/h in 4,2 secondi, ricarica fino a 250 kW e copertura di batteria e powertrain per 120.000 miglia, circa 192.000 chilometri.

Dopo dodici ore, il tempo di accelerazione mostrato online era diventato 5,2 secondi. Nello stesso aggiornamento, la garanzia risultava ridotta a 100.000 miglia e la potenza massima di ricarica dichiarata non superava 175 kW.

Nei giorni successivi è arrivato un ulteriore ritocco: lo 0-100 km/h è stato indicato in 6,2 secondi. Nel complesso, il valore prestazionale è quindi cambiato di due secondi rispetto a quello pubblicato inizialmente.

Secondo quanto emerge dai forum citati, alcuni automobilisti che hanno già acquistato la vettura stanno chiedendo spiegazioni a Tesla. L’azienda non starebbe offrendo rimborsi in denaro generalizzati, ma valutando le singole situazioni caso per caso.

L’ipotesi riportata è che i primi dati siano stati pubblicati ritenendo che l’auto disponesse di una meccanica differente. La configurazione indicata per questa Model 3 comprende batterie LFP e un motore posteriore di tipo 3D7 da 260 CV.

Il confronto con la comunicazione di Rolls-Royce aiuta a inquadrare l’approccio descritto: la priorità resta il risultato percepibile dal cliente, più che la divulgazione estesa delle specifiche. La storica risposta attribuita ai tecnici del marchio britannico era: “La potenza è adeguata”.

Trasparenza decisiva per i potenziali acquirenti

La conseguenza più immediata riguarda la possibilità di confrontare correttamente le condizioni dell’offerta prima dell’acquisto. Accelerazione, potenza di ricarica e durata della garanzia sono elementi concreti nella scelta di un’auto elettrica, soprattutto per una versione di accesso proposta a un prezzo competitivo.

Al momento, i dati pubblicati in tempi diversi non consentono di ricostruire una spiegazione tecnica ufficiale completa delle variazioni. Resta quindi centrale il chiarimento sulle specifiche effettive associate agli esemplari già ordinati o consegnati.

Per gli utenti canadesi, l’evoluzione del configuratore Tesla diventa un elemento da verificare con attenzione. Il caso mostra quanto un aggiornamento digitale possa incidere sulla percezione delle prestazioni promesse.

FAQ

Quanto costa la Model 3 Premium Rear Wheel Drive?

Sì, il prezzo indicato per il Canada è di 39.490 dollari canadesi, equivalenti nel testo a circa 28.500 dollari statunitensi e 24.490 euro.

Come è cambiato lo 0-100 della Model 3?

Sì, il dato è passato da 4,2 secondi al debutto a 5,2 dopo dodici ore, fino a 6,2 secondi nei giorni successivi.

Quale ricarica era indicata inizialmente?

Sì, inizialmente il sito riportava ricarica fino a 250 kW; dopo l’aggiornamento il valore pubblicato non superava 175 kW.

Quale garanzia risulta per batteria e powertrain?

Sì, la garanzia iniziale di 120.000 miglia è stata indicata successivamente in 100.000 miglia per batteria e powertrain.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui InsideEVs Italia.