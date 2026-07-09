9 Luglio 2026

Home / INTERNET / BRT domato l’incendio a Milano Bovisa, restano precauzioni entro due chilometri

La notizia in sintesi

BRT ha domato il maxi incendio nel deposito di Milano Bovisa dopo una notte di interventi.

ha domato il maxi incendio nel deposito di dopo una notte di interventi. Nessun ferito, uffici e strutture vicine salvati, trenta rimorchi messi in sicurezza dai vigili del fuoco.

Il Comune di Milano mantiene misure precauzionali entro due chilometri per aria e aree verdi.

mantiene misure precauzionali entro due chilometri per aria e aree verdi. Procura di Milano e autorità tecniche indagano sulle cause, mentre Arpa Lombardia continua i monitoraggi.

(Riassunto generato con AI)

Incendio BRT domato a Milano Bovisa

Il vasto incendio che ha colpito il deposito BRT di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano, è stato spento dopo il lavoro dei vigili del fuoco protratto per tutta la notte. Il rogo, divampato nella serata precedente nell’area logistica della società di spedizioni, non ha causato feriti né intossicati.

Secondo quanto comunicato dai soccorsi e dalle autorità locali, l’intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero la palazzina degli uffici e le strutture adiacenti, oltre a consentire la messa in sicurezza di trenta rimorchi. Restano però attive per l’intera giornata le precauzioni sanitarie nel raggio di due chilometri, decise dal Comune di Milano sulla base delle prime analisi di Arpa Lombardia, per limitare i possibili effetti del fumo sviluppato dal rogo.

Le indicazioni chiedono ai residenti di tenere chiuse le finestre, evitare soste all’aperto e non consumare frutta o verdura coltivate in zona, soprattutto in attesa di ulteriori rilevazioni.

https://x.com/vigilidelfuoco/status/2075102056201781324?ref_src=twsrc%5Etfw

Bonifica, aria monitorata e indagine aperta

La fase di emergenza immediata è terminata, ma nell’area del deposito restano al lavoro tre squadre impegnate nella bonifica e nella messa in sicurezza. Le fonti concordano sul fatto che il pronto intervento, svolto anche con il supporto del personale antincendio aziendale, abbia contenuto un incendio potenzialmente più esteso in un punto logistico sensibile della città.

Tra gli elementi di maggiore attenzione ci sono alcuni container ancora monitorati, con il rischio di ulteriori criticità legate al materiale contenuto. In diverse ricostruzioni si segnala che durante il rogo si sono uditi scoppi e che la nube di fumo nero è stata visibile a grande distanza, interessando più quartieri del nord di Milano. Le prime verifiche di Arpa Lombardia non hanno fatto emergere valori critici degli inquinanti monitorati, ma le autorità mantengono un approccio prudenziale.

Parallelamente, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulle cause. Gli accertamenti sono in corso e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sul piano operativo, BRT ha informato i clienti che la filiale di Milano Bovisa resta chiusa per la giornata odierna, con i flussi logistici in fase di riallocazione sulla rete nazionale e assorbimento progressivo da parte delle filiali limitrofe.

Effetti sul servizio e prossimi passaggi

L’impatto immediato riguarda insieme sicurezza pubblica e continuità logistica. BRT prevede rallentamenti nella gestione delle spedizioni durante la riorganizzazione, pur dichiarandosi impegnata nel contenimento degli effetti operativi e nella trasparenza verso i clienti.

Per il territorio, il passaggio decisivo sarà l’esito dei nuovi controlli sulla qualità dell’aria e delle verifiche investigative. Solo dopo le comunicazioni delle autorità sanitarie e tecniche potranno essere riviste le misure precauzionali per i residenti della Bovisa e delle aree vicine.

FAQ

Dove si è verificato l’incendio?

Sì, il rogo ha colpito il deposito BRT di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano, in un’area logistica della società di spedizioni.

Ci sono feriti o persone coinvolte?

Sì, le fonti concordano che non risultano feriti né persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno confermato che nessuno è rimasto colpito dall’incendio.

Quali precauzioni valgono per i residenti?

Sì, entro due chilometri è raccomandato tenere chiuse le finestre, evitare soste all’aperto e non consumare prodotti coltivati in zona.

Il deposito BRT è operativo oggi?

Sì, BRT ha comunicato che la filiale di Milano Bovisa resta chiusa oggi, mentre da domani le attività saranno assorbite progressivamente dalle filiali limitrofe.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Blitz quotidiano, LaPresse e iO Donna.