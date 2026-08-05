Lantronix e Swarmer sviluppano AI a bordo per droni militari

5 Agosto 2026

Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Google

La notizia in sintesi

  • Lantronix e Swarmer sviluppano edge computing per droni militari di Classe 1.
  • L’elaborazione a bordo riduce la dipendenza da GPS, reti e centri di controllo.
  • La maggiore autonomia riapre il dibattito sul controllo umano nell’uso della forza.
  • Le regole internazionali procedono più lentamente dell’innovazione militare basata sull’AI.

(Riassunto generato con AI)

AI militare, il nodo delle decisioni autonome

Lantronix e Swarmer stanno sviluppando una piattaforma di edge computing per droni militari di Classe 1, con l’obiettivo di portare maggiore capacità di calcolo e intelligenza artificiale direttamente a bordo. L’annuncio, riportato il 4 agosto 2026, riguarda sistemi pensati per operare anche quando comunicazioni e GPS risultano disturbati, una condizione emersa con evidenza nei conflitti recenti, in particolare in Ucraina. Il punto centrale non è soltanto tecnico: l’elaborazione locale consente al drone di osservare, analizzare e reagire senza attendere costantemente istruzioni esterne.

Per l’industria della difesa, questa evoluzione aumenta la resilienza operativa dei velivoli più piccoli. Per governi, ricercatori e organizzazioni internazionali, invece, rende più urgente stabilire quale livello di autonomia sia accettabile quando una macchina opera in un contesto militare. Il tema riguarda quindi chi prende le decisioni e chi ne risponde, non la sola capacità dell’AI di riconoscere oggetti o pianificare un percorso.

Edge computing e autonomia operativa dei droni

L’edge computing permette di processare dati sul drone anziché inviarli a server remoti o a un centro di controllo. In pratica, il sistema può mantenere funzioni essenziali anche in caso di interruzione delle comunicazioni, riducendo una vulnerabilità cruciale nelle operazioni contemporanee. Secondo quanto illustrato nella collaborazione, la piattaforma di Lantronix e Swarmer promette una capacità di elaborazione fino a quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo dimensioni compatte.

Questa potenza non equivale automaticamente a un drone completamente autonomo. Rende però possibile affidare a bordo un numero crescente di operazioni, limitando la necessità di ricevere comandi dall’esterno. Più un velivolo elabora informazioni localmente, più aumenta il suo margine operativo e meno dipende dall’infrastruttura che lo circonda.

Il software sviluppato da Swarmer sarebbe già stato impiegato in oltre 100.000 missioni operative in Ucraina dal 2024. Il dato segnala che queste soluzioni hanno superato la fase esclusivamente sperimentale e vengono considerate in scenari reali. Resta tuttavia distinta la questione dell’impiego della forza: l’autonomia nella navigazione, nell’analisi o nel coordinamento non chiarisce da sola se, e fino a che punto, un algoritmo possa selezionare o ingaggiare un bersaglio.

Regole e responsabilità restano il vero confine

Il confronto sui LAWS, i sistemi d’arma autonomi capaci di selezionare e ingaggiare bersagli con intervento umano limitato o assente, resta aperto. Non esiste un consenso internazionale sul livello minimo di controllo umano da imporre, mentre aziende e governi investono in piattaforme sempre più indipendenti.

La conseguenza futura è soprattutto giuridica, politica ed etica: all’aumentare dell’autonomia dovrà corrispondere una definizione più chiara delle responsabilità. Il rischio evidenziato dal dibattito non è la tecnologia in sé, ma l’adozione di strumenti sofisticati prima che siano fissati limiti condivisi per le decisioni che possono incidere sulla vita delle persone.

FAQ

Che cosa sviluppano Lantronix e Swarmer?

Sì, sviluppano una piattaforma di edge computing per aumentare la potenza di calcolo e l’AI sui droni militari di Classe 1.

Perché l’elaborazione a bordo è rilevante?

Sì, consente al drone di elaborare dati localmente e continuare a operare quando GPS o comunicazioni vengono disturbati o interrotti.

La piattaforma crea droni completamente autonomi?

No, non automaticamente: permette di svolgere più operazioni a bordo senza attendere istruzioni esterne, ma non definisce da sola il livello di autonomia.

Quante missioni ha svolto il software Swarmer?

Sì, il software di Swarmer sarebbe stato utilizzato in oltre 100.000 missioni operative in Ucraina dal 2024.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui MisterGadget.Tech.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli