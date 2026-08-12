12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Alessandro Vercellotti evidenzia i rischi privacy degli assistenti AI aziendali.

evidenzia i rischi privacy degli assistenti AI aziendali. L’AI opera con i permessi dell’utente che la utilizza.

Autorizzazioni umane obsolete possono ampliare l’esposizione dei dati.

Le aziende devono riordinare accessi, ruoli e responsabilità.

( Riassunto generato con AI)

Assistenti AI e permessi aziendali

Alessandro Vercellotti, founder di Legal for Digital, richiama l’attenzione sul rapporto tra assistenti di intelligenza artificiale, autorizzazioni aziendali e trattamento dei dati personali. Il tema riguarda le imprese che collegano strumenti AI ai propri sistemi, alle cartelle condivise, ai documenti interni e ai ticket dei clienti. Il punto centrale è che l’assistente può accedere alle informazioni disponibili per la persona che lo utilizza, elaborandole alla velocità di una macchina.

Secondo Vercellotti, il rischio cresce quando l’intelligenza artificiale eredita permessi umani che non sono mai stati revocati o aggiornati. In tale scenario, documenti come contratti, buste paga e materiali presenti negli archivi condivisi possono rientrare nell’operatività dello strumento. La ragione per cui le aziende devono intervenire è quindi preventiva: occorre stabilire con chiarezza chi può accedere a quali contenuti e con quali responsabilità.

L’analisi non riguarda una capacità autonoma dell’assistente di superare le barriere aziendali, ma l’ampiezza delle autorizzazioni già assegnate agli utenti. L’AI, se connessa ai sistemi, parte dalla lettura delle risorse disponibili e può poi aprire ed elaborare i documenti trovati. Per questo la gestione dei permessi umani resta il primo presidio da verificare prima di estendere l’uso dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro.

Il nodo degli accessi ereditati

Un assistente AI collegato ai sistemi aziendali può lavorare su contratti, buste paga, cartelle condivise e richieste di assistenza, ma soltanto entro il perimetro delle autorizzazioni dell’utilizzatore. Quei permessi definiscono quali dati personali lo strumento finisce concretamente per trattare. La criticità segnalata da Alessandro Vercellotti è la persistenza di abilitazioni assegnate in passato, che possono non riflettere più mansioni, necessità operative o responsabilità attuali.

In termini pratici, il controllo dell’AI non può essere separato dalla revisione dell’identità digitale degli utenti e degli accessi alle risorse aziendali. Se una persona mantiene diritti troppo estesi, l’assistente collegato al suo profilo può operare sullo stesso insieme di contenuti. Il passaggio preliminare indicato è dunque mettere ordine negli accessi umani, evitando che autorizzazioni mai revocate diventino un canale di esposizione dei dati.

Vercellotti, noto come l’Avvocato del Digitale, opera con Legal for Digital, studio specializzato in privacy e IA, ed è autore di AI Legal Kit. La sua osservazione colloca la responsabilità organizzativa prima della tecnologia: non basta decidere di adottare un assistente AI, perché occorre verificare il contesto autorizzativo nel quale sarà chiamato a lavorare. La qualità della governance dipende dalla corrispondenza tra compiti reali, dati accessibili e ruoli assegnati.

La responsabilità parte dalla governance

La conseguenza più rilevante è che l’introduzione di un assistente AI può rendere immediatamente visibili criticità già presenti nella gestione degli accessi. Permessi dimenticati, condivisi o rimasti attivi nel tempo non cambiano natura, ma possono acquisire un impatto maggiore quando uno strumento è in grado di leggere ed elaborare rapidamente molte risorse. L’adozione dell’AI richiede quindi una definizione preventiva delle responsabilità aziendali.

Il criterio indicato dalla fonte è chiaro: prima di affidare documenti e processi a un assistente, l’impresa deve verificare cosa gli utenti siano già autorizzati a consultare. Solo un perimetro di accesso coerente permette di limitare il trattamento ai contenuti effettivamente necessari. In questa prospettiva, la sicurezza dei dati dipende anzitutto dall’ordine dei permessi esistenti.

FAQ

Come accede l’AI ai dati aziendali?

Sì, l’assistente AI accede ai dati disponibili tramite i permessi della persona che lo utilizza nei sistemi aziendali collegati.

Quali documenti può elaborare un assistente?

Sì, può lavorare su contratti, buste paga, cartelle condivise e ticket dei clienti, se tali contenuti rientrano nelle autorizzazioni disponibili.

Perché i permessi non revocati sono rischiosi?

Sì, autorizzazioni umane mai revocate possono ampliare enormemente i dati personali che l’assistente AI riesce a leggere ed elaborare.

Qual è il primo controllo richiesto alle imprese?

Sì, le aziende devono prima mettere ordine negli accessi umani e definire responsabilità chiare per l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui EconomyUp.