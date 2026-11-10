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LG Electronics presenta nuovi ventilconvettori per impianti idronici

LG Electronics presenta nuovi ventilconvettori per impianti idronici

10 Novembre 2026

10 Novembre 2026/Home/INTERNET/LG Electronics presenta nuovi ventilconvettori per impianti idronici

LG Electronics amplia la propria offerta per il riscaldamento e il raffrescamento con una gamma di ventilconvettori destinati agli impianti idronici. Presentati il 10 novembre 2026, i nuovi fan coil comprendono tre configurazioni per installazioni a pavimento, a parete e, con accessori dedicati, a soffitto. Le applicazioni previste riguardano abitazioni e piccolo terziario, sia nelle nuove costruzioni sia negli interventi di riqualificazione.

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La gamma entra nell’offerta LG Water & Comfort Solutions, affiancando le pompe di calore e le apparecchiature per produrre e accumulare acqua calda sanitaria. I ventilconvettori costituiscono la parte terminale dell’impianto: distribuiscono negli ambienti l’energia termica, completando il collegamento tra generazione e climatizzazione degli spazi.

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Per progettisti e installatori, le differenze tra i modelli riguardano soprattutto ingombri, collocazione e potenze disponibili. Le tre famiglie sono Console Ultra Slim, Wall Mount Ultra Slim e Wall Mount Slim, con caratteristiche che consentono di scegliere il terminale in base allo spazio e al carico termico da gestire.

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Le configurazioni e le potenze disponibili

La Console Ultra Slim è progettata per la posa a pavimento e ha uno spessore di 12,9 centimetri. Le quattro taglie coprono potenze da 0,5 a 3,4 kW in riscaldamento e da 0,4 a 3,3 kW in raffrescamento. L’aspirazione dell’aria avviene dalla parte inferiore e da quella frontale; il kit con valvola a tre vie è integrato nell’unità.

La stessa console può essere montata anche a soffitto utilizzando gli accessori dedicati. Questa possibilità aggiunge un’alternativa alla collocazione a pavimento, da valutare in funzione delle caratteristiche del locale e del progetto dell’impianto.

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Per l’installazione a parete, la Wall Mount Ultra Slim propone uno spessore a partire da 12,9 centimetri. È disponibile in tre taglie, con potenze comprese tra 0,6 e 1,9 kW per il riscaldamento e tra 0,5 e 2,0 kW per il raffrescamento. LG ne indica l’impiego anche come integrazione degli impianti radianti a pavimento, oltre che negli ambienti dove occorre contenere l’ingombro del terminale.

La Wall Mount Slim, anch’essa destinata alla parete, porta lo spessore a 23 centimetri e offre potenze superiori rispetto alla versione Ultra Slim. Le tre taglie vanno da 1,4 a 4,6 kW in riscaldamento e da 1,1 a 3,9 kW in raffrescamento. È quindi la famiglia che, tra quelle presentate, raggiunge i valori di potenza più elevati.

Regolazione della ventilazione e caratteristiche costruttive

Tutte le configurazioni adottano motori BLDC e un controllo PID, incaricato di variare la velocità del ventilatore secondo le necessità dell’ambiente. Secondo LG, questa regolazione permette di contenere consumi elettrici e rumore durante il funzionamento. Non sono però indicati valori numerici di consumo o livelli sonori con cui quantificare tali benefici.

La gamma dispone della certificazione Eurovent. La movimentazione dell’aria è affidata a ventilatori tangenziali, mentre sulle versioni a parete è presente anche un’aletta motorizzata per orientarne la distribuzione.

Le unità hanno finitura bianca RAL9003. Nei modelli Wall Mount Ultra Slim e Wall Mount Slim la costruzione prevede una struttura metallica e pannelli laterali in ABS. Ingombri e modalità di montaggio restano gli elementi che distinguono le diverse opzioni di inserimento negli spazi residenziali e professionali.

Controlli a bordo e collegamento alla gestione dell’edificio

La gestione dei fan coil può avvenire attraverso il pannello touch presente sull’apparecchio oppure con il telecomando incluso. La connettività Modbus, anch’essa integrata, consente il collegamento ai sistemi di supervisione e gestione dell’edificio, così da coordinare la regolazione dei terminali con le altre apparecchiature dell’impianto.

Per le due famiglie a parete è previsto inoltre un termostato ambiente elettronico opzionale, la cui disponibilità è annunciata per il primo trimestre 2027. È il prossimo passaggio indicato per il controllo della gamma, con cui LG estende la propria offerta dalla produzione dell’energia termica alla sua distribuzione nei singoli ambienti.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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