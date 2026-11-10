10 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Philips Monitors presenta sei monitor per gaming, lavoro e studio

Sei monitor, con prezzi consigliati da 69,99 a 829 euro, compongono la selezione natalizia presentata da Philips Monitors il 10 novembre 2026. La proposta comprende due schermi QD-OLED per il gaming, due modelli da 27 pollici per lavoro, studio e fotografia e due display Full HD da 23,8 pollici per postazioni con meno spazio a disposizione.

Le differenze riguardano soprattutto dimensioni, risoluzione, tecnologia del pannello e frequenza di aggiornamento. Per chi deve scegliere uno schermo, il confronto passa quindi dall’utilizzo previsto e dalle caratteristiche del computer a cui collegarlo, oltre che dal budget. I prezzi indicati sono quelli consigliati dal produttore.

Gaming: formato panoramico oppure aggiornamento a 240 Hz

I due modelli della linea Philips Evnia rispondono a esigenze diverse. Il 49M2C8900, proposto a 829 euro, punta sull’ampiezza della superficie di gioco: utilizza un pannello curvo QD-OLED da 49 pollici, con proporzioni 32:9 e risoluzione Dual QHD. Il formato SuperWide permette di estendere la visuale nei titoli per PC che lo supportano, per esempio mostrando una porzione più ampia dei circuiti o degli ambienti.

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La compatibilità del gioco con queste proporzioni è dunque un elemento da verificare, così come lo spazio necessario sulla scrivania. Il monitor integra inoltre Ambiglow: il sistema, potenziato dall’intelligenza artificiale, modifica colore e intensità dell’illuminazione posteriore in funzione delle immagini riprodotte.

Il 27M2N6501L costa invece 369 euro e abbina un pannello QD-OLED da 26,5 pollici alla risoluzione QHD e a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. In questo caso, più che sull’estensione orizzontale dello schermo, la dotazione si concentra sulla frequenza di aggiornamento.

Per sfruttare i 240 Hz serve però un PC capace di generare frame rate elevati. È prevista anche la compatibilità NVIDIA G-SYNC, che contribuisce a limitare il tearing quando il collegamento avviene tramite DisplayPort con una scheda grafica NVIDIA compatibile. Le prestazioni ottenibili dipendono quindi anche dalla configurazione utilizzata.

Due schermi da 27 pollici per foto, documenti e studio

Nella parte della selezione dedicata al lavoro, il Philips 27E1N1800AE ha un prezzo consigliato di 169 euro. Il display da 27 pollici offre risoluzione 4K UHD e tecnologia IPS. È il modello indicato dall’azienda per chi alterna documenti, progetti grafici e ritocco fotografico sulla stessa postazione domestica.

Il pannello IPS mantiene l’uniformità dei colori osservando lo schermo da angolazioni diverse. Il supporto consente inoltre di regolare l’altezza, così da adattare la posizione del display alla scrivania e alla seduta.

Resta sui 27 pollici anche il Philips 27E2N1500L, ma con risoluzione QHD e prezzo consigliato di 119 euro. Anche qui il pannello è IPS. L’impiego descritto riguarda soprattutto studio e attività d’ufficio, con applicazioni affiancate o documenti di riferimento aperti accanto al lavoro principale. La modalità EasyRead è dedicata alla lettura, con una resa che il produttore descrive come simile alla carta.

I modelli Full HD per le postazioni più piccole

La fascia di prezzo più bassa comprende due monitor da 23,8 pollici. Il Philips 24E1N1100A, a 74,99 euro, adotta un pannello IPS Full HD e integra altoparlanti stereo. Può essere affiancato a un laptop compatibile per distribuire documenti e contenuti su due schermi; l’audio incorporato permette di ascoltare lezioni e video senza aggiungere casse esterne.

Il Philips 24E2N1100LB è il meno costoso della selezione, con un prezzo consigliato di 69,99 euro. Utilizza un pannello VA Full HD da 23,8 pollici e raggiunge una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, associata a uno scorrimento più fluido. Gli impieghi indicati comprendono documenti, navigazione e visione di film.

La scelta tra i sei modelli dipende quindi da priorità concrete: superficie panoramica e frequenza di aggiornamento per giocare, risoluzione per immagini e testi, oppure dimensioni contenute e dotazioni integrate per lo studio quotidiano.