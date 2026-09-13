13 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Kimi Antonelli vince il GP di Madrid, ottavo successo stagionale

La notizia in sintesi Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Madrid, secondo ACI.

Per il pilota italiano si tratta dell’ottava vittoria stagionale.

Il Madring è il 78° circuito a ospitare un GP di Formula 1.

Geronimo La Russa evidenzia il primato mondiale del ventenne italiano.

Kimi Antonelli ha conquistato il Gran Premio di Madrid, ottenendo quella che l’Automobile Club d’Italia indica come l’ottava vittoria della sua stagione. Il successo è arrivato sul nuovo circuito del Madring, alla sua prima presenza nel calendario della Formula 1.

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A commentare l’esito della gara è stato Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia. Nella sua nota, La Russa ha collegato la vittoria di Madrid al precedente trionfo di Antonelli a Monza e alla posizione del pilota italiano nella classifica mondiale.

La vittoria sul nuovo circuito di Madrid

Il Gran Premio disputato sul Madring ha segnato l’esordio del tracciato nella massima categoria automobilistica. Secondo ACI, il circuito madrileno è il 78° a ospitare una gara valida per il Mondiale di Formula 1.

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La Russa ha sottolineato la gestione della corsa da parte di Antonelli, che ha 20 anni, e ha definito il risultato un nuovo passaggio nella stagione del pilota. Il presidente dell’ACI ha inoltre richiamato il valore simbolico della vittoria italiana in una gara disputata fuori dai confini nazionali, dopo il successo citato a Monza.

“L’ottava vittoria stagionale di Antonelli sul nuovo tracciato del Madring è l’ennesima pagina di storia per l’automobilismo tricolore. Dopo il trionfo di Monza, davanti al pubblico di casa, Kimi si ripete su una pista difficilissima, la 78° ad ospitare un GP di Formula 1, gestendo la corsa con una maturità incredibile per un ragazzo di 20 anni. Ancora una volta, il pilota italiano si impone in una gara che conferma il suo ruolo di fuoriclasse, consolidando ulteriormente il suo primato in classifica mondiale”.

La dichiarazione dell’ACI colloca quindi la gara di Madrid all’interno di un percorso stagionale già caratterizzato da più vittorie. Il comunicato non fornisce ulteriori dettagli su tempi, distacchi, squadra o classifica numerica del campionato.

Il commento dell’Automobile Club d’Italia

L’Automobile Club d’Italia, attraverso il suo presidente, ha presentato il risultato come un elemento di rilievo per l’automobilismo italiano. La Russa ha associato il successo del pilota alla tradizione nazionale legata ai motori e alle competenze tecniche del settore.

“Questo ennesimo successo – aggiunge il presidente della Federazione sportiva dell’automobilismo – ci rende orgogliosi. Perché quando vince un italiano in F1, vince l’Italia che ama i motori, che crede nella tecnologia, nella competenza e nel coraggio”.

La nota non annuncia iniziative ulteriori dell’ACI né indica i prossimi appuntamenti del calendario. Il dato centrale comunicato dalla federazione resta dunque la vittoria di Antonelli nel GP di Madrid e il consolidamento del suo primato mondiale, secondo quanto dichiarato dall’organizzazione.

FAQ

Chi ha vinto il Gran Premio di Madrid?

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Madrid, secondo il comunicato diffuso dall’Automobile Club d’Italia.

Quante vittorie stagionali ha ottenuto Antonelli?

Otto vittorie stagionali: quella sul Madring viene indicata dall’ACI come l’ottavo successo dell’anno per Antonelli.

Che cos’è il Madring?

Il Madring è il nuovo tracciato di Madrid che, secondo ACI, è il 78° circuito a ospitare un Gran Premio di Formula 1.

Quale risultato aveva ottenuto Antonelli a Monza?

Il comunicato cita un trionfo di Antonelli a Monza davanti al pubblico di casa, senza fornire ulteriori dettagli sulla gara.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.