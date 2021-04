NFT e artisti elettronici la nuova frontiera è raggiunta: ecco come

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Gli NFT, o token non fungibili per dargli il nome completo, consentono agli acquirenti di fare offerte – o acquistare direttamente – beni digitali. Questi beni digitali si presentano sotto forma di un’immagine, un’animazione, un video, una canzone o qualsiasi altra cosa del genere sotto forma di un token digitale che vive su una blockchain. Una volta acquistato un pezzo di arte NFT, ne sarai l’unico proprietario e non è intercambiabile. Stai essenzialmente pagando per la proprietà di un pezzo.

A causa della capacità limitata di alcune di queste opere d’arte, o di qualunque cosa l’artista stia vendendo, i prezzi possono salire alle stelle fino a milioni. Ad esempio, il cantante Grimes ha recentemente venduto una collezione di opere d’arte su Nifty Gateway , uno dei tanti siti web in cui gli artisti scelgono di vendere NFT, per 6 milioni di dollari. È il nuovo modo più eccitante per gli artisti di guadagnare un sacco di soldi in un breve lasso di tempo dalla loro arte, ed è particolarmente utile in questi tempi attuali in cui il tour non è una possibilità come mezzo per fare soldi in questo momento.

Gli artisti elettronici non sono estranei a questa tendenza. Molti sono coinvolti e probabilmente hai visto uno dei tuoi DJ preferiti postare su di esso o vendere per se stesso. Alcuni lo adorano e altri sono contrari, il che ha suscitato molte conversazioni sull’argomento. Artisti come Steve Aoki , Dillon Francis , 3LAU e altri stanno sfruttando l’aumento della popolarità degli NFT a loro vantaggio. Di seguito, ne abbiamo elencati solo alcuni che hanno avuto un impatto enorme attraverso le vendite.

Steve Aoki

Steve Aoki ha recentemente fatto la storia sul sito di aste Nifty Gateway – che sembra essere il sito web NFT più popolare per l’acquisto e la vendita al momento – con un pezzo della sua collezione collaborativa ‘Dream Catcher’ con l’artista visivo 3D Antoni Tudisco che vende per un record d’asta di $ 888.888,88. L’intera collezione stessa ha raccolto ben 4,25 milioni di dollari.

3LAU

In totale, 3LAU ha guadagnato 11,7 milioni di dollari da ciò che ha venduto, che includeva una canzone personalizzata, l’accesso a musica inaudita sul suo sito web, grafica personalizzata e nuove versioni delle tracce del suo album “Ultraviolet”. La persona che ha vinto quell’offerta ora possiede i diritti sui master originali delle tracce. Una persona che va sotto il nome di WhaleShark è stata quella che ha acquistato un token NFT da 3LAU per far girare la testa e battere il record, $ 3,5 milioni.