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SumUp: il 35% degli italiani cambia programmi per motivi economici

SumUp: il 35% degli italiani cambia programmi per motivi economici

11 Novembre 2026

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Uscire con gli amici può significare superare il budget o rinunciare a un invito: nel 2026 il 19% degli italiani dichiara di aver speso più del previsto per partecipare a un’uscita di gruppo, mentre il 35% ha dovuto spesso cambiare o cancellare programmi per ragioni economiche. È il quadro dell’Osservatorio Consumi Fuori Casa di SumUp, società che offre servizi finanziari a esercenti e consumatori, realizzato con YouGov.

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L’indagine descrive il rapporto tra disponibilità economiche e vita sociale attraverso un sondaggio online condotto in Italia su 1.092 persone maggiorenni, intervistate tra l’8 e il 18 ottobre 2026. Al centro c’è la cosiddetta Friendship Tax: il costo che si accetta di sostenere per non restare esclusi dalle attività con amici e persone care.

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La pressione non riguarda soltanto quanto si spende, ma anche la difficoltà di parlarne. Il 45% degli intervistati trova complicato dire agli amici che un programma supera le proprie possibilità; il 34% arriva a pagare una quota superiore a quella dovuta per evitare una discussione imbarazzante.

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Il 18% racconta di aver rinunciato a un’uscita o di essere andato via prima per contenere i costi. Un altro 15% ha visto un amico ritirarsi per motivi economici. Esistono però anche forme di adattamento collettivo: il 24% ha partecipato a programmi resi meno costosi per permettere a tutti di esserci, mentre il 21% ha ricevuto proposte con diverse fasce di prezzo.

Umberto Zola, Direttore Performance Marketing di SumUp, commenta:

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“Anche in tempi di forte attenzione al bilancio personale, le occasioni di incontro mantengono un valore fondamentale per le persone: ma, quando all’interno di un gruppo di amici convivono disponibilità economiche differenti, persino l’organizzazione di una cena o di una gita può richiedere scelte delicate”

Le rinunce pesano soprattutto tra i 35 e i 44 anni

Le differenze tra generazioni emergono soprattutto nella frequenza con cui il budget impone di rivedere i programmi. Tra i 35 e i 44 anni accade al 48% degli intervistati, il valore più alto della ricerca. La percentuale scende al 37% nella fascia 25-34 anni, al 35% tra i 45-54enni e al 34% tra gli over 55. Tra i più giovani, dai 18 ai 24 anni, si ferma al 19%.

Nella fascia 35-44 anni, il 52% sceglie più spesso attività gratuite o economiche e il 50% cerca abitualmente sconti, promozioni o cashback. Il contenimento delle spese passa quindi sia dalla scelta del programma sia dalla ricerca di condizioni di pagamento più convenienti.

Anche il confronto tra donne e uomini mostra distanze nelle risposte. Le donne che dichiarano di aver rifiutato inviti per ragioni economiche sono il 38%, contro il 27% degli uomini. Durante le uscite, il 46% delle intervistate limita le ordinazioni o evita gli extra, rispetto al 37% degli intervistati; il 31,5% riduce la frequenza delle uscite, contro il 23% maschile.

Il disagio nel dichiarare che un’attività costa troppo riguarda il 51% delle donne e il 39% degli uomini. Sempre tra le donne, il 51% segnala imbarazzo nel chiedere a un amico di restituire una somma anticipata.

Il confronto europeo e il controllo delle spese

Nei sei Paesi esaminati, la quota di chi modifica o annulla frequentemente programmi per motivi economici è in media del 31%. L’Italia, al 35%, si colloca sopra questo livello e vicino a Spagna e Irlanda, entrambe al 36%. La Francia registra il dato più alto, con il 45%; seguono, sotto il valore italiano, Regno Unito al 29% e Germania al 20%.

Una parte dell’indagine riguarda gli strumenti utilizzati per controllare le uscite. Per il 45% degli italiani, tracciare il denaro è la funzione più importante di una carta o di un conto personale. Seguono la gestione dei pagamenti ricorrenti, indicata dal 36%, e il risparmio per obiettivi specifici, al 30%.

Il 29% dichiara di percepire meglio quanto spende quando usa carta, contactless o smartphone anziché contanti. Si tratta di una valutazione degli intervistati sul proprio controllo del budget. Tra le funzioni considerate utili figurano i riepiloghi settimanali delle spese, al 20%, le notifiche immediate con importo e saldo disponibile, al 16%, e il totale aggiornato delle uscite mensili, al 15%.

Sul rapporto tra pianificazione e strumenti digitali, Zola aggiunge:

“Conoscere in anticipo l’entità della spesa e poter comunicare con serenità le proprie possibilità aiuta a superare ogni imbarazzo, permettendo di pianificare esperienze che siano davvero serene e accessibili a tutti. Ecco perché cresce il ricorso a strumenti digitali, dai pagamenti con carta al wallet, alleati utili per monitorare le spese e gestire il budget in modo più semplice”

La voglia di incontrarsi rimane

Le rinunce convivono con il valore attribuito alle relazioni: il 71% assegna un significato personale profondo al tempo trascorso con amici e familiari. Nel 2026 il 36% ha aumentato le risorse destinate alla socialità e un altro 36% le ha lasciate invariate. L’attenzione ai costi non si traduce dunque, per tutti, in una riduzione della spesa.

Per le attività che accolgono gruppi con possibilità economiche diverse, il tema riguarda prezzi e modalità di organizzazione dell’offerta. Zola conclude:

“La gestione del bilancio è, tuttavia, un tema di attenzione in ogni fase dell’esperienza dei consumatori fuori casa: dalla scelta del locale alla selezione delle consumazioni, fino al saldo finale. Per i gestori di bar, ristoranti e attività del tempo libero, la vera sfida consiste nell’intercettare questa forte voglia di condivisione proponendo occasioni accessibili a gruppi con disponibilità economiche eterogenee, puntando su prezzi trasparenti, menu chiari e formule di pagamento flessibili”

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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